הפרסומת שנפסלה לשידור בארץ, אך תעלה בקרוב באנגליה ובארה"ב

אפרוח בוקע לעולם ומצטרף לחבורת אפרוחים קטנים וחמודים, הצועדים על נסורת בסביבה לא טבעית. ברקע מוזיקה נעימה, עד שהאפרוח מביט לשלולית צהובה וקופץ אליה. גשם צהוב יורד מלמעלה, והמפעל מתחיל לעבוד. המוזיקה מתחלפת. אתם יכולים לנחש איך זה מסתיים: בשניצל.

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מדובר בפרסומת של עמותת ויגן פרנדלי, שנעשתה בהשקעה של חצי מיליון שקל, בלי AI ובלי משרד פרסום ובהשתתפות עשרות אנשי צוות. אך בניגוד לפרסומות קודמות של העמותה, ששודרו בגמר "הישרדות" ברשת 13 ובגמר האירוויזיון בכאן 11, את זו הנוכחית לא יראו הישראלים בערוצי הטלוויזיה או בבתי הקולנוע, משום שהיא נפסלה לשידור על-ידי הרשות השנייה.

"גם הפעם כיוונו לאירוע מאוד גדול", מספר מנכ"ל ויגן פרנדלי, עומרי פז. "פנינו לערוצים 12 ו-13, ושניהם פסלו. כשהמונדיאל הגיע, חשבנו שזו הזדמנות ופנינו לערוץ 11, אבל הם אמרו שהסרטון נפסל על-ידי הרשות. החלטנו לפנות לגוף פרטי, רשתות בתי הקולנוע סינמה סיטי ופלאנט, שבהתחלה אמרו 'בטח' ושלחו מחירים, אבל אחרי שראו את הפרסומת, סירבו להציג אותה".

בתגובה של קשת 12, למשל, צוטטה תשובת הרשות השנייה: "מהותו ותכליתו של התשדיר הם נקיטת עמדה, השפעה ושכנוע הציבור בעניין שנוי במחלוקת. אי לכך, הפרסומת מנוגדת לסעיף 11 לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, בהיותה מעבירה מסר בנושא השנוי במחלוקת בציבור".

ואז החליטו בעמותה לפנות לערוץ ספורט 1 של צ'רלטון. לשמחתם, מטעם הערוץ שוגרה הצעת מחיר ראשונית. "שלחנו להם את הפרסומת, ואז חתמנו על חוזה של 200 אלף שקל עבור פרסום בשני חצאי גמר ובגמר המונדיאל", מספר פז. "היינו בקשר במשך חודש, ושבועיים לפני המונדיאל הם אמרו שהפרסום לא מאושר, למרות שהיה חוזה חתום, והוצאנו כסף על עריכות, עיצובים והשקה".

בערוץ הסבירו לעמותה כי צפויה בעיה רגולטורית, ובעמותה ביקשו לבדוק את האפשרות שהפרסומת תשודר פעם אחת בלבד, בחצי הגמר הראשון, ולוותר על חצי הגמר השני ועל הגמר. בנוסף, בויגן פרנלדלי הציעו לחתום על הסכם שיפוי, כך שאם תהיה תביעה או קנס, העמותה תישא בעלויות.

בשלב הזה נכנסו עורכי הדין של שני הצדדים לפעולה. בעמותה שיגרו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים, ומצד הערוץ הוצע לשדר חסויות ללא תשלום. "עכשיו אנחנו עובדים על הגשת כתב תביעה בסך מיליון שקל, בגין נזקים שנגרמו לעמותה", אומר פז. בצ'רלטון (שמפעילה את ספורט 1) הפנו לעו"ד נועם פורר, ומטעמו לא נמסרה תגובה.

"רק תבחרו איפה ומתי"

בויגן פרנדלי לא אמרו נואש, והחליטו לצאת עם הקמפיין בחו"ל. "פנינו למשרדי פרסום שקונים שטחי פרסום בארה"ב ובאנגליה", מספר פז. "כשהם פנו לבתי קולנוע בארה"ב, התשובה הייתה רק תבחרו איפה, כמה ומתי, עם הגבלה מעל גיל 13, ואותו דבר בסטרימינג באנגליה.

"צריך לומר שבארה"ב ושבאנגליה הרבה יותר זול לפרסם מאשר בארץ. בקולנוע, על כל דולר שאנחנו משלמים יש התחייבות שזה יוקרן ל-20 אנשים. אז בארה"ב השקענו 50 אלף דולר, ונגיע ליותר ממיליון זוגות עיניים. באנגליה, על כל פאונד יש התחייבות ל-30 זוגות עיניים, אז השקענו 10,000 פאונד".

וכך, מ-10 באוגוסט ועד 13 בספטמבר הפרסומת תוקרן ב-NCM, רשת בתי הקולנוע הגדולה בארה"ב (מעל 1,300 סניפים). באנגליה ירוץ קמפיין סטרימינג מ-10 לאוגוסט ועד 10 בספטמבר בפלטפורמות כמו פראמונט ודיקסברי.

"מה שקרה זה תמרוץ שלילי לעשות את הפרסומת הבאה בישראל", מסכם פז. "היחס לטבעונות פה הוא כאילו מדובר במשהו בשולי החברה, וזה מאוד חבל. באותם ערוצים שפסלו את הפרסומת אין בעיה לשים פרסומות שקוראות לאכול בעלי חיים, או בשר מעובד שמוגדר על-ידי ארגון הבריאות העולמי כמסרטן, אבל להגיד שהאוכל הוא בעל חיים נחשב לקיצוני וחריג. ישראל היא המדינה הכי טבעונית היום, ואפס מזה הגיע מהמדינה. הכול מעמותות".

מהרשות השנייה נמסר: "הפרסומת נפסלה בהתאם לקבוע בכללי הרשות, אשר אוסרים על שידור פרסומת בנושאים השנויים במחלוקת. למפרסם עמדה הזכות לשנות את הפרסומת בהתאם לכללים, אך הוא בחר שלא".

ברשת 13 אומרים כי ההתנהלות מול העמותה התרחשה לפני כמה חודשים, וכי לאחר שבעמותה קיבלו בקשה לתיקונים - בהתאם לנהלי מועצת הרשות השנייה - הם "נעלמו ולא הגיבו".