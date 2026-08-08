מייסד הייטק רצה להקים מדינה חדשה. מדינה קיימת עמדה בדרכו

יזם הטכנולוגיה בלג'י סריניוואסן סבור שארה"ב מידרדרת לאנרכיה. הפתרון שלו: להקים מדינה חדשה מאפס.

סריניוואסן עזב את עמק הסיליקון, ובשלב הראשון ניסה להקים באסיה קהילת טכנולוגיה מתחרה. הוא הקים מתחם שכלל חללי עבודה משותפים, חדר כושר יוקרתי וארוחות שתוכננו בידי מומחה אריכות החיים בריאן ג'ונסון. הוא גם ערך סקר בקרב מועמדים להצטרפות, ובחן את עמדותיהם בנושאים כמו פוליטיקה ופרו־נטליזם, התפיסה התומכת בשיעורי ילודה גבוהים שאותה הוא מקדם.

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"בריאן ג'ונסון רוצה לחיות לנצח. סם אלטמן רוצה לבנות מכונת על של בינה מלאכותית. אילון רוצה להגיע למאדים", אמר סריניוואסן בפודקאסט שהתפרסם לאחרונה. "אני רק רוצה להקים מדינה חדשה."

התפאורה לניסוי הזה הייתה סוריאליסטית לא פחות משהייתה שאפתנית: מלון במתחם יוקרה בשווי 100 מיליארד דולר, שנבנה בידי חברה סינית במלזיה והפך לעיר רפאים כמעט ריקה.

כעת, שנתיים לאחר שהושק, החזון שלו, המכונה "נטוורק סקול" (Network School), התנגש במציאות.

המשתתפים התלוננו על חדרים עם עובש, חיי לילה דלים ומחסור בנשים, חסרון המוכר היטב גם מעמק הסיליקון.

ואז הגיע מכשול גדול עוד יותר: המדינה שבה הם התגוררו.

הרשויות במלזיה פתחו בחקירה בנוגע לתושבי המיזם, לאחר שבפוסט באינסטגרם נטען כי הוא מאכלס אזרחים מישראל. מלזיה, שרוב תושביה מוסלמים, אינה מכירה רשמית בישראל ודורשת מישראלים לקבל אישור מיוחד כדי להיכנס למדינה. הרשויות מסרו כי עד כה לא נמצאו ראיות להפרת החוק.

אלא שבשבוע שעבר הממשלה המקומית הורתה על סגירת המיזם, בשל סוגיות רישוי שאינן קשורות לפרשה. בתוך שעות סריניוואסן הודיע ברשתות החברתיות כי חתם על הסכם לפתיחת קמפוס בקזחסטן.

בתגובה לשאלות הוול סטריט ג'ורנל סריניוואסן כתב ברשת X כי הפוסט באינסטגרם היה מתיחה, וכי "אנחנו מכבדים את ריבונותה של מלזיה ופועלים בהתאם לכל חוקיה".

לדבריו, עובש הוא בעיה נפוצה באזור, והצוות שלו מטפל בה לפי הצורך. הוא הוסיף כי אנשים הגיעו לנטוורק סקול כדי להשתפר ולהתפתח, ולא כדי לבלות, וכי היו במקום גם נשים רבות. "אנחנו ממש לא מיועדים רק ל'אחוות ההייטק', אלא גם לאבות, לאימהות, למשפחות ולילדים מעולם הטכנולוגיה", אמר סריניוואסן.

מנהיגים נוספים בתעשיית הטכנולוגיה מנסים גם הם להקים מובלעות עצמאיות. פטרי פרידמן, מהנדס תוכנה ונכדו של הכלכלן מילטון פרידמן, ניסה תחילה להקים ערי מדינה צפות, ובהמשך השיק קרן שמטרתה לתמוך בהקמת "ערי סטארטאפ". לדבריו, בין המשקיעים והיועצים נמנים סריניוואסן, פיטר תיל ומארק אנדריסן.

אחת מהשקעותיה היא פרוספרה (Próspera) שהוקמה בשנת 2017 באי השייך להונדורס ומציעה לתושביה מסים נמוכים ורגולציה מצומצמת. אלא שמחוקקי הונדורס שינו את עמדתם כלפי אזורי הכלכלה המיוחדים ופעלו לביטולם. פרוספרה הגישה תביעה נגד המדינה. דובר המיזם מסר כי פרוספרה פועלת תחת ריבונות הונדורס, וכי היא יצרה מקומות עבודה והביאה השקעות למדינה.

סריניוואסן אמר כי בעתיד הרחוק נטוורק סקול עשוי לקבל אזור כלכלה מיוחד משלו, או ש"אולי נקים אי מלאכותי על קרקע מיובשת מול חופי מדינה שתסכים לכך, או אפילו נצטרף לאילון בדרכו למאדים".

"המדינה נגדך"

סריניוואסן, בן 46, גדל בלונג איילנד כבנם של רופאים מהגרים מהודו. לאחר שסיים לימודי הנדסה באוניברסיטת סטנפורד, סריניוואסן עבד בקרן ההון סיכון אנדריסן הורוביץ, ושימש לתקופה קצרה כמנהל הטכנולוגיה הראשי של בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים Coinbase.

" לג'י הוא אדם מבריק", אמר בשנה שעברה מנכ"ל Coinbase בריאן ארמסטרונג, בפודקאסט. לדבריו, סריניוואסן תרם "ערך עצום" לחברה.

עם זאת, הוא גם היה "כמעט בלתי ניתן לניהול", הוסיף. "בערך פעם בשבוע מישהו היה נכנס למשרד שלי כמנכ"ל ואומר: 'אני לא יכול לעבוד עם בלג'י. הוא גורם לנזק היקפי עצום'".

סריניוואסן כתב ברשת X כי אינו יוצר עימותים לשם העימות עצמו. "בדרך כלל אני דווקא השוטר הטוב, והשוטר הרע רק כשאין ברירה", כתב.

חברות חדשות (New societies)

סריניוואסן תומך בהגדלת שיעור הילודה בכדור הארץ, בין היתר כדי ליישב אזורי ספר חדשים.

"נצטרך הרבה אנשים", אמר בכנס של תנועת הפרו־נטליזם בשנת 2023, "כי הרבה אנשים ימותו במהלך חקר החלל, ויש הרבה כוכבי לכת."

סריניוואסן סבור גם כי מעט מאוד מדינות שנוסדו לפני עידן האינטרנט ישרדו לאורך זמן, וכי ארה"ב במיוחד נמצאת במסלול של דעיכה, בין היתר בשל הקיטוב הפוליטי.

"בתוך דור אחד בלבד הקיטוב יהפוך למשהו כמו הקיטוב בין פרוטסטנטים לקתולים או בין סונים לשיעים", אמר בפודקאסט משנת 2022. לדבריו, בשילוב גורמים נוספים כמו אינפלציה ואוכלוסיות חמושות היטב, "ארה"ב צועדת, למרבה הצער, לעבר אנרכיה".

בספרו משנת 2022 , "The Network State" סריניוואסן הציע חלופה שלדבריו תהיה שלווה יותר: להקים חברות חדשות מאפס.

ספר המהלכים שלו פשוט: תחילה, אנשים בעלי השקפת עולם משותפת מקימים קהילה מקוונת. לאחר מכן חברי הקהילה מסייעים זה לזה להרוויח כסף, מאגדים הון כדי לרכוש קרקע, וכאשר הקהילה גדלה דיה, מבקשים הכרה כמדינה.

כדי לבחון את הרעיון, סריניוואסן יצא לאי מלאכותי כמעט נטוש, השוכן כ־160 ק"מ מקו המשווה.

בקצה הדרומי של מלזיה ניצבים מגדלי מגורים לחוף הים, שנבנו עבור עשרות אלפי תושבים אך עומדים ברובם ריקים. המתחם, Forest City, הפך לסמל למשבר הנדל"ן בסין, שנבע מהסתמכות מופרזת על חוב ומבנייה בהיקף מופרז, הן בתוך המדינה והן מחוצה לה.

האזור נמצא מעבר לגשר המוביל למדינת העיר העשירה סינגפור, שלדברי סריניוואסן הוא כיום אזרח שלה. מרישומים פדרליים בארה"ב עולה כי הוא ואשתו ויתרו על אזרחותם האמריקאית בשנת 2023.

בשנת 2024 סריניוואסן שכר שטח במלון ופתח את נטוורק סקול. המקום, שהוא שילוב של חממת טכנולוגיה ומתחם להתפתחות אישית, הציע חבילות החל מ־1,500 דולר בחודש, שכללו לינה, ארוחות, שיעורים ומגורים סמוך לחוף הים. המשתתפים יכלו להתגורר במקום או להגיע לתקופה של חודש בלבד, ומשפחות אף יכלו לשכור מטפלות לילדיהן.

לדברי סריניוואסן, המחזור הראשון משך 128 משתתפים, ואילו המחזור השני, בשנת 2025, כבר כלל 256 מקומות. משתתפים שהגיעו לאחרונה העריכו כי בכל זמן נתון שוהים במקום כמה מאות אנשים.

הרעיון היה שאנשים יגיעו ללמוד, לפתח את העסק שלהם, להתאמן בחדר הכושר ולאכול נכון, כדי לצבור את הכוחות הדרושים להקמת האוטופיות שלהם במקומות אחרים. "כדאי לכם להגיש מועמדות אם אתם רוצים לפתח את עצמכם, ובמקביל לסייע לבנות חברת בני אדם המבוססת על סטארטאפ שתשמש כמקפצה להקמת חברות סטארטאפ נוספות." נכתב באתר.

המציאות

באחד מימות השבוע האחרונים ישבו בבית הקפה של נטוורק סקול כשני תריסר משתתפים זרים ועבדו על מחשבים ניידים. במקום נמכרו גם תוספי תזונה, בהם קריאטין ופפטידי קולגן. כמה מהם שוחחו על כתיבת קוד, בעוד שבאזורים אחרים במלון התרוצצו כתריסר ילדים.

תושבים בהווה ובעבר שיבחו את הנוחות הרבה ואת תחושת החברות שנוצרה בין ההרפתקנים שחיו במקום. עבור פראנית גרג, נווד דיגיטלי בן 29 שעבר להתגורר שם במרץ, האידאולוגיה של סריניוואסן הייתה גורם משיכה, אך מה שהוא אהב יותר מכל היה חדר הכושר והחלבון ללא הגבלה.

" תבואו בשביל החזון", הוא אמר. "תישארו כי תצאו מפה שריריים."

המועמדים הראשונים נדרשו להשיב על שאלות בנושאים כמו קפיטליזם ופרו־נטליזם. אולם כשפריאנשה דהוט השתתפה בתוכנית באפריל השנה, היא כבר נדרשה רק לכתוב חיבור שבו הסבירה מדוע היא רוצה להצטרף. דהוט, בת 26, המנהלת תוכניות אקדמיות מהודו, קיוותה לתת דחיפה לקריירה שלה לאחר פרידה מבן זוגה.

דהוט אהבה את הקהילה, אך פחות את חיי הלילה בעיר הרפאים. "בסוף מצאתי את עצמי מסתובבת בין חנויות האלכוהול בדיוטי פרי", היא אמרה. "אבל זה מספיק ליום אחד בלבד."

העימות עם הממשלה

לפני שהתעמת עם הרשויות במלזיה, סריניוואסן אמר כי נטוורק סקול אינו מבקש ריבונות ויפעל בהתאם לחוקי המדינה. לדבריו, המיזם הוא רק השלב הראשון מתוך תהליך בן שבעה שלבים להקמת חברות חדשות.

ואז פרצה מחלוקת הדרכונים.

מוקדם יותר החודש בפוסט באינסטגרם, קבוצה פרו פלסטינית טענה כי בית הספר קיבל אזרחים ישראלים, ובהם אחד שנכנס למדינה באמצעות דרכון נוסף. מלזיה מחייבת ישראלים לקבל אישור מיוחד לפני כניסתם למדינה.

פקידי רשות ההגירה הגיעו למתחם כדי לבדוק את הדרכונים. סריניוואסן הגיב בזעם פומבי ברשתות החברתיות, והשווה את ההאשמות באינסטגרם ל־swatting, מתיחה שבה אדם מוסר דיווח כוזב כדי לגרום ליחידת SWAT לפשוט על אדם אחר. הוא גם דרש להיפגש עם משרד ראש ממשלת מלזיה.

"לחלופין, אם אינכם מעוניינים בהשקעה שלנו, או בהשקעות של עמיתינו מקרנות של מיליארדי דולרים ומחברות בשווי טריליוני דולרים", כתב, "כמובן שנכבד את רצונכם ונפנה את ההון שלנו למדינות אחרות."

גורם רשמי במסיבת עיתונאים מסר בשבוע שעבר כי הרשויות לא מצאו ראיות להפרת החוק וכי החקירה עדיין נמשכת. במקביל, הממשלה המקומית הורתה על הפסקת פעילותו של המיזם, בנימוק של ליקויים ברישוי. הרשויות במלזיה לא השיבו לבקשות תגובה.

כעבור שעות אחדות סריניוואסן פרסם סרטון שבו הוא נראה לצד סגן ראש ממשלת קזחסטן, לשעבר בכיר בבורסת הקריפטו Binance, כשהשניים חותמים על הסכם להקמת קמפוס של נטוורק סקול במדינה.

סריניוואסן אמר לוול סטריט ג'ורנל כי כמ מדינות הציעו לארח את המיזם שלו. קזחסטן מנסה למשוך חברות זרות באמצעות הקמת אזורי כלכלה מיוחדים, שבהם אין מס חברות והליך קבלת הוויזות פשוט.

"הקמפוס החדש שלנו יהפוך למקלט של אופטימיות טכנולוגית עולמית", סריניוואסן כתב ברשת X.

גרג, תושב נטוורק סקול, אמר שהוא פתוח למעבר. "להיות נווד זה חלק מהטבע שלי, ולכן הנטייה שלי היא לומר כן להרפתקאות חדשות", אמר. "אבל אם מדובר בללכת בעקבות האידאולוגיה של סריניוואסן, אני לא באמת חושב על זה ביום יום".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal . לינק לכתבה המקורית באנגלית.