בתאגיד השידור הציבורי שוקלים אסטרטגיה חדשה לרצועת השעה 19:00: בכאן 11 בוחנים שינוי בייעוד הרצועה מאקטואליה לתרבות ובידור. אם בעבר שידרה אותה העיתונאית והמגישה אילה חסון, ובתקופה האחרונה הגישה אותה הכתבת הכלכלית ליאל קייזר בימים ראשון עד שלישי, כעת נשקלת האפשרות להחליף את רצועת האקטואליה בשעשועון טריוויה לכל המשפחה בהנחיית שלמור שטרוזמן, מגישה ב"ערב טוב עם גיא פינס" ובמגזין הפנאי של גלי צה"ל.

● לפי שווי נמוך מההערכות: נחתמה עסקת הוט מובייל

● סקר חדש מגלה: הרדיו לא מת, הוא רק עבר לאינטרנט

התוכנית החדשה צפויה לעלות לאוויר בסוף חודש יולי, והשעשועון כבר נמצא בשלבי צילום ופיילוט. עם זאת, גורמים הבקיאים בפרטים סיפרו לגלובס כי אחת הסוגיות שטרם הוכרעו נוגעת להיקף ימי השידור: האם התוכנית תשודר בימים ראשון עד רביעי, או רק בימים ראשון עד שלישי, כך שחסון תמשיך לשדר בימים רביעי, חמישי ושבת. החלטה סופית בנושא טרם התקבלה.

לפי התכנון הנבחן כעת, השעשועון יופק עבור התאגיד על ידי אולפני הרצליה. רצועת השעה 19:00 תיפתח במבזק חדשות בן 15 דקות, ולאחריו תשודר התוכנית.

לפי מידע שהגיע לגלובס, השעשועון צפוי להתבסס על פורמט קיים של מכאן, חטיבת השידורים בערבית של התאגיד. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי בדרך כלל פורמטים מצליחים עושים את הדרך ההפוכה - מהשידורים בעברית למכאן - אך במקרה זה מדובר דווקא בפורמט שצמח בשידורים בערבית ועובר למסך המרכזי של כאן 11.

שינוי אסטרטגי

אם המהלך יצא לפועל, יהיה מדובר בשינוי אסטרטגי עבור תאגיד השידור הציבורי. מטרת רצועות הפרה-פריים היא לבנות בסיס צופים לקראת מהדורת החדשות ושידורי הפריים-טיים. בשנים האחרונות התמודד התאגיד עם נתוני רייטינג מאתגרים במהדורת החדשות וברצועות הפריים, אך בתקופות של אירועים גדולים כמו המונדיאל והאירוויזיון נרשמת התחזקות משמעותית בצפייה. כעת מבקשים בתאגיד לבחון האם ניתן לשמר חלק מהקהל הזה גם בשגרה.

הבחירה בשעשועון במקום רצועת אקטואליה בולטת במיוחד בהשוואה למתחרות, המשדרות כולן תוכניות אקטואליה בשעה זו: בקשת 12 משודרת "תוכנית חיסכון" עם קרן מרציאנו, ברשת 13 "אזור בחירה" עם רביב דרוקר, בערוץ 14 "שבע עם יהודה שלזינגר ויעקב ברדוגו", וב-i24NEWS תוכניתו של שרון גל.

נזכיר כי רעיון להציב שעשועון בשעה 19:00 עלה בשנתיים האחרונות דווקא ברשת 13, בתקופת כהונתו של המנכ"ל אמיליאנו קלמזוק, כפי שפורסם בעבר בגלובס. בסופו של דבר המהלך לא יצא לפועל, ודרוקר המשיך לשדר ברצועה.

בתאגיד מעריכים כי תכני המקור שלהם, ובהם סדרות דרמה, דוקו ושעשועונים כמו "האחוזון העליון", עשויים למשוך קהלים שמחפשים אסקפיזם במקום חדשות ואקטואליה. מדובר בניסיון מעניין לפנות לצופים שאינם צורכים את רצועת השעה 19:00 כיום, דווקא משום שכל האלטרנטיבות בשוק מבוססות על תוכן אקטואלי.

לא נמסרה תגובה מתאגיד השידור הציבורי, מאילה חסון ומשלמור שטרוזמן.