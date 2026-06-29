השבועות האחרונים בוועדת התקשורת בראשות ח"כ גלית דיסטל אטבריאן מתאפיינים באווירה סוערת ומתוחה במיוחד, חילופי האשמות קשים וטונים גבוהים במיוחד, בצל הלחץ הגובר והולך לפיזור הכנסת המסתמן באופק. ברקע התחושה כי הזמן אוזל, הוועדה מנהלת בליץ של דיונים והקראות מרתוניות, המלווים בתוספות דרמטיות לנוסח חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי, שצצו ברגע האחרון.

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קצב הדברים המהיר והשינויים התכופים מייצרים תזזיתיות רבה ולחץ כבד בשוק התקשורת כולו, כאשר במוקד העניינים מתחוללת סערה גדולה ועימות חזיתי בין ערוץ קשת לבין ערוץ i24NEWS.

בלב רפורמת השידורים של קרעי עומד ביטול הרשויות הקיימות (הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין) והקמת רשות תקשורת חדשה, לצד ביטול הצורך ברישיונות שידור ומעבר לחובת רישום.

בשל העובדה שלא כל חלקי החוק הוקראו בוועדה, ולאור זאת שנרשמו מחלוקות חריפות סביב כמה סוגיות, הוחלט לפצל את החוק - למרות התנגדות עזה מצד הייעוץ המשפטי של הכנסת. החוק המדובר גם לא קיבל את אישור הייעוץ המשפטי של הממשלה, וגורמי מקצוע נוספים מתריעים מפני הבעיות הגלומות בו.

3,000 הסתייגויות

מה שהחל בדצמבר כמרתון דיונים בוועדת התקשורת המיוחדת בראשות ח"כ גלית דיסטל-אטבריאן, הפך בחודשים האחרונים למחזה מתמשך של התכתשות חסרת תקדים.

מן העבר האחד, ניצבו פקידי הממשלה והגורמים המקצועיים, ובראשם המשנה ליועמ"שית, עו"ד אביטל סומפולינסקי, שהפצירו שוב ושוב לעצור את הדיונים, כדי להשלים עבודה מקצועית וסדורה על החקיקה. מן העבר השני, הוטחו בדרג המקצועי תלונות קשות על "תקיעת מקלות בגלגלים" וחוסר תום לב.

בתווך, הוועדה עצמה הפכה לזירת התגוששות סביב אופן ניהולה: חברי האופוזיציה התלוננו שוב ושוב על השתקה, פגיעה בהליכים הפרוצדורליים ודחיקת עמדת הייעוץ המשפטי של הוועדה. מנגד, יו"ר הוועדה האשימה את הייעוץ המשפטי בגרירת רגליים.

כעת, כשהלחץ לפיזור הכנסת הולך וסוגר על החוק, כל המשקעים, הכשלים והשאלות המהותיות שהושארו לאורך החודשים "להמשך הדיונים" צפים בבת אחת. וכך, סעיפים הוקראו ברצף ללא דיון נפרד, לא ניתנה לח"כים אפשרות להעיר, ולא הוקצה זמן לייעוץ המשפטי של הוועדה לגבש התייחסות, מה שהוביל לנוסח חוק בעייתי.

בסך הכול הספיקו בוועדה לעסוק בכ-3,000 הסתייגויות שהוגשו על ידי המפלגות השונות, בהן יש עתיד, ישראל ביתנו וכחול לבן. שאר ההסתייגויות (עוד כ-3,000) נמשכו על ידי האופוזיציה, במסגרת הסכם שנסגר עם דיסטל, שבתמורה דחתה את מועד התכנסות הוועדה בכמה ימים.

הלו"ז לימים הקרובים

בקואליציה מופעל לחץ כבד להעביר את החוק במהירות, מחשש שהוועדה לא תספיק להשלים את המלאכה עקב פיזור הכנסת המסתמן. לכן, השבוע, עם תום שלב הרביזיות בוועדה (הצבעות חוזרות), החלו הדיונים בהסתייגויות הקואליציה.

לעומת זאת, באופוזיציה השתמשו בכל סעיף בתקנון כדי לדחות כמה שניתן את עבודת הוועדה. כעת הם עשויים להפעיל את מנגנון "נושא חדש" - כלי פיקוח פרלמנטרי, המאפשר לדרוש את כינוס ועדת הכנסת כדי לוודא מה נכנס לחוק. כך, למשל, ניתן לטעון שסוגיית "ביטול חברות החדשות" של ערוצים 12 ו-13 מהווה נושא חדש.

בשוק מעריכים כי ועדת הכנסת תתכנס כבר ביום ג' השבוע, ואם כך יקרה, בוועדת התקשורת עשויים להספיק לאשר את ההצעה לקריאה שנייה ושלישית עוד השבוע. בשלב זה, לשכת הייעוץ המשפטי תחל לטפל בניסוחו הסופי של החוק.

גם אם יופעל מכבש לחצים לזירוז התהליך, ההערכות הן כי הניסוח יימשך מספר ימים, לאור העובדה שמדובר בחוק שעבר תיקונים רבים בחלקיו השונים. מאחר שהצעות חוק ממשלתיות יכולות לעלות להצבעה במליאה רק בימים שני ושלישי, אם לשכת הייעוץ המשפטי לא תשלים את עבודתה בזמן, הצעת החוק תידחה בשבוע נוסף.

המפסידים והמרוויחים

בשוק מביעים חשש שהחקיקה החדשה נועדה לפגוע בתקשורת החופשית ולהגביל את ידיה, לצד מתן הטבות לערוצים 14 ו-i24NEWS, לצד הפלטפורמות הוט ו-yes.

הערוצים קשת 12 ורשת 13 נמצאים בלחץ רב בנוגע לחוק, וטענתם המרכזית היא שבמתכונתו הנוכחית הוא פוגע בהם, ובמקביל מיטיב עם ערוצים "שהשלטון חפץ ביקרם".

נציגי קשת ורשת עלו לירושלים, לקחו חלק פעיל בדיונים והזהירו מפני הפגיעה הקשה בהם. בשבועות האחרונים בחדשות 12 החליטו לסקר את החוק במהדורה ובאתר, והציגו את הערוצים 14 ו-i24NEWS כנהנים מהחוק בצורה הישירה.

בתגובה, אנשי i24NEWS לא נשארו חייבים ו"הלכו על הראש" של קשת באופן ספציפי וממוקד (כשהם מתעלמים מרשת 13). בחשבון הטוויטר של i24NEWS עלו בקמפיין תקיף עם הסלוגן "קשת 12 בקמפיין TheMarker מתגייסים. רואים לכם", לאחר כתבה שפורסה בעיתון. ברקע הודיעו בקבוצת הארץ על מינויו של ברוך שי, סגן מנהל i24NEWS בעברית, כעורך הראשי של דה-מרקר.

התיקונים החדשים

בין השינויים שהוכנסו לחוק "בדקה האחרונה" היה גם סעיף 200, שמאפשר לערוצי חדשות לשדר בכבלים ובלוויין. בדברי ההסבר של הסעיף נכתב במפורש ובאופן חסר תקדים כי הוא הוכנס עבור ערוץ i24NEWS.

בשל העובדה ש-i24NEWS משדר ב-OTT (על גבי אינטרנט) ולא מתוקף רישיון, הערוץ נמצא רק בממירים דיגיטליים, ולא בכבלים ולוויין. התיקון החדש יאפשר לו לשנות את המצב ולפעול בדומה לשאר השחקניות, אך מבלי שיחולו עליו חובות דומים לשלהן, כולל תשלום על הרישיון. כצפוי, הדבר הוביל לתלונות בשוק שהחוק הוכן למידותיו של בעלי i24NEWS ו-HOT, פטריק דרהי.

חלק מהשינויים שהוכנסו נועדו לרצות את הסיעות החרדיות, וכך למשל נקבע במפורש שהרשות החדשה שתוקם לא תספק בשבתות ובמועדי ישראל תכני צפייה ושמע באמצעות היישומון הרשמי שלה. עם זאת, בימים האחרונים הועלו סוגיות שונות שעשויות לגרום לסיעות החרדיות דווקא לא לתמוך בהצעה.

ח"כ אבי מעוז, שמגיע מהחברה הדתית, כבר הודיע השבוע בוועדה שיצביע נגד החוק אם יישאר במתכונתו הנוכחית: "לא יכול לתת את ידי להרחבת חילול שבת", הסביר.

לצד זאת, בוטל האיסור הגורף על שידור פרסומות בכבלים ובלוויין (מה שיאפשר להוט ו-yes לשדר פרסומות), והוסדרה סמכותו של ראש הממשלה, בהתייעצות עם גורמי ביטחון, לתת הוראות ישירות לגופי תקשורת - תיקון שעורר חשש בשוק.

בסופו של דבר, הכאוס הפרלמנטרי בוועדת התקשורת הוא תמונת מראה למצב השוק כולו: מתוח, יצרי ורווי בחוסר ודאות. הניסיון לבצע חקיקה כה רחבה ומורכבת - שכוללת, כדברי המבקרים, "יותר חורים מגבינה שווייצרית" - בלוח זמנים דחוק ותחת לחץ פוליטי כבד, עלול להתברר כחרב פיפיות.

האפשרות של פיצול החוק אמורה להיות המוצא האחרון של הקואליציה להציל לפחות חלק מסעיפי הדגל, גם אם המשמעות היא השארת סוגיות ליבה מורכבות מחוץ לספר החוקים. מה שבעיקר התגלה בחודשים האלו בוועדת התקשורת הוא שהאמון בין הרגולטור, הדרג המקצועי וגופי המדיה נמצא בבעיה קשה.