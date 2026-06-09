"איתרנו לא מעט תקלות": הייעוץ המשפטי נגד קידום חוק השידורים

המרוץ להשלמת חקיקה לפני פיזור הכנסת נמשך, ובולט במיוחד בוועדת התקשורת בראשות ח"כ גלית דיסטל־אטבריאן. ההתפתחות האחרונה באה לידי ביטוי במכתב ששלח עו"ד פנחס גרוט, אחד מהיועצים המשפטיים של הוועדה, שבו הוא מותח ביקורת חריפה על אופן קידום חוק השידורים ומביע דאגה עמוקה מפני מפגיעה בהליך התקין.

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לפי המכתב, לאחר שיו"ר הוועדה דיסטל-אטבריאן הודיעה ב־2 ביוני על סיום הדיונים המהותיים בהצעת החוק, העביר שר התקשורת לייעוץ המשפטי נוסח מלא שלה, במטרה שישמש להגשת הסתייגויות מצד חברי הכנסת. בשל לוחות הזמנים הקצרים שהוקצו להם, נאלץ הצוות המשפטי לוותר על בחינה מקיפה ומעמיקה של הנוסח, כמקובל בהליכי חקיקה מסוג זה, ולהסתפק בעיקר בהשוואות טכניות ובבדיקה בסיסית שהתיקונים שהובטחו אכן הוכנסו.

לדברי גרוט, הצוות המשפטי גילה פערים רבים בין השינויים שמשרד התקשורת הבטיח להכניס לבין מה שהוטמע בפועל. "הבהרנו לשר וליו"ר הוועדה, שאף ראו זאת לאחר מכן בעצמם שאיתרנו לא מעט תקלות במסמך שדורשות הבהרות ותיקונים, כאשר חלקם תיקונים משמעותיים שדורשים את התייחסות המשרד, ושאולי אף יצריכו הקראה חוזרת של הנוסח ביחס אליהם", כתב. בנוסף לכך, הנוסח לא הוגש בתבנית חקיקה סדורה ומקובלת, דבר המצריך עבודה רבה נוספת.

הנוסח הופץ למרות אזהרות הייעוץ המשפטי

מהמכתב עולה כי ההפצה המוקדמת של הנוסח נבעה מהחשש מפיזור הכנסת. השר שלמה קרעי ויו"ר הוועדה דרשו לקבל את הנוסח ולהפיצו לחברי הוועדה חרף אזהרות הייעוץ המשפטי, בשל החשש הפוליטי שהכנסת תתפזר כבר בשבוע שלאחר מכן. הנוסח הופץ בשלב שבו הספיק הייעוץ המשפטי לעבור באופן ראשוני על כ־60% בלבד מהצעת החוק, ומבלי שניתנה לו האפשרות לבדוק אם הערותיו הוטמעו בנוסח הסופי.

מאחר שלא ניתן לבצע "מקצה שיפורים" בנוסח לאחר הפצתו ללא דיון נוסף בוועדה, מבהיר הייעוץ המשפטי כי לאחר השלמת הבדיקה המלאה יהיה צורך להעניק לחברי הכנסת זמן נוסף להגשת הסתייגויות, ואף ייתכן שיידרשו דיונים קצרים נוספים.

במכתב מצהיר עו"ד גרוט כי הוא וצוותו אינם יכולים לתת את אישורם לנוסח שהופץ לחברי הוועדה. "הפועל היוצא מכל האמור לעיל - איננו יכולים לסמוך את ידינו על הנוסח המלא שנשלח מטעם משרד התקשורת והופץ הבוקר לחברי הוועדה לקראת דיוני ההסתייגויות וההצבעות. זאת ביחס לכלל הצעת החוק; הן ביחס לחלק שעליו עברנו באופן ראשוני אך לא ניתנה לנו אפשרות להתייחס להטמעת ההערות והתיקונים שסברנו כי נדרשים, וביתר שאת ביחס לחלק שעליו כלל לא עברנו, ולו באופן ראשוני.

"הדברים אמורים בפרט ביחס להצעת החוק דנן, שהגיעה לכנסת מבלי שהושלם לגביה ההליך הפנים-ממשלתי, וכתוצאה מכך גם ללא השלמת עבודת הנסחות במשרד המשפטים כנדרש ביחס להצעות חוק ממשלתיות; ולאור הקשיים שנבעו מאופן ניהול דיוני הוועדה, והפגמים שנפלו בניהול הליך החקיקה בוועדה, שעליהם עמדה היועצת המשפטית לכנסת במספר הזדמנויות, ואליהם התייחסנו גם אנחנו לא אחת, במרוצת הדיונים", כך כתב.

בשבוע שעבר אישרה מליאת הכנסת את פיצול חוק התקשורת, המהווה את ליבת רפורמת השידורים של השר קרעי, במטרה לאפשר את קידומם של חלקים ממנה עוד לפני פיזור הכנסת. הרפורמה מנסה לעצב מחדש את האסדרה של שוק הטלוויזיה, הרדיו ושירותי הסטרימינג בישראל. בין היתר, היא כוללת הקמת רגולטור אחד שיחליף את הרשות השנייה ואת מועצת הכבלים והלוויין.

במהלך הדיונים עלו חששות בנוגע לאופן מינוי חברי המועצה החדשה, במובן שזה יכול להכפיף את הפיקוח של שידורי הטלוויזיה לגוף שעשוי להיות פוליטי. סוגיות נוספות שעוררו מחלוקת היו המעבר ממשטר של רישיונות לערוצים למשטר של רישום, וכן ביטול ההפרדה המבנית בין חברות המדיה לבין חברות החדשות שבבעלותן.

הליך החקיקה עצמו לווה בעימותים חריפים בוועדת התקשורת. גורמי מקצוע הותקפו מצד חברי כנסת מכלל הצדדים, והחוק קוּדם חרף התנגדויות רחבות מצד גורמים בשוק התקשורת ומצד גורמי המקצוע הממשלתיים ובהם משרד המשפטים ורשות האסדרה.

לא נמסרה תגובה ממשרד התקשורת ומיו"ר הוועדה גלית דיסטל-אטבריאן.