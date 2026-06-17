מכה לשר קרעי: החלטת בג"ץ תאפשר את אישור עסקת רשת 13

שופטי בית המשפט העליון בהרכב של הנשיא יצחק עמית, השופטים אלכס שטיין ורות רונן, החליטו היום (ד') בסוגיית מועצת הרשות השנייה. בהחלטתו הפך בג"ץ את הצו הארעי שנתן, לצו ביניים קבוע (עד למתן פסק דין סופי), המקפיא לחלוטין את החלטות הממשלה מחודש מרץ האחרון, במינוי יפעת בן חי שגב כיו"ר המועצה, לצד שאר חברי המועצה. המשמעות היא שהמועצה היוצאת היא זו שתמשיך לכהן ותוכל לבחון את עסקת רשת 13. ההחלטה מהווה מכה קשה לשר התקשורת שלמה קרעי. ההחלטה התקדימית כאן היא שחברי המועצה שהתפטרו לא יובאו בחשבון לעניין מניין חברי המועצה. בכך, הופחת רף הקוורום הנדרש, והמועצה היוצאת יכולה מהיום להתכנס, לדון ולקבל החלטות מחייבות.

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חלקו הדרמטי ביותר של הצו נוגע להתנהלות השר קרעי וחברי המועצה שבחרו להתפטר בשבועות האחרונים. כזכור, בעקבות צו קודם של בג"ץ שהגביל את פעילות המועצה, התפטרו 7 מתוך 16 חברי המועצה היוצאת - צעד שהוביל לאובדן קוורום חוקי והשבית לחלוטין את היכולת של הרשות השנייה לקבל החלטות. השופטים, קבעו כי התמונה המצטיירת מעלה "חשד כבד, כי התפטרותם כוונה אך לסיכול החלטות קודמות שניתנו על ידינו בהליך דנן, תוך שיבוש יכולתו של בית משפט זה לברר את מכלול הטענות שעל הפרק". למעשה, השופטים הצביעו על מעורבות ישירה של השר או אנשי מטהו שפנו לחברים ושידלו אותם להתפטר, וכן על סמיכות זמנים מעוררת תמיהה.

בית המשפט, בהחלטתו, מתח ביקורת על המשחק הכפול של אותם חברים, שבחרו להתפטר רק מהמועצה היוצאת כדי לשתק אותה, בעוד שהם עומדים על רצונם לכהן במועצה החדשה של השר - התנהלות שלדברי בג"ץ אינה עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות הציבורית שלהם.

המשמעות לרשת 13: חבל הצלה

להחלטה זו יש השלכה ישירה ומיידית על גופי השידור בישראל ובראשם ערוץ רשת 13. בשל השיתוק ברשות השנייה, עסקת המכירה הדרמטית של הערוץ לקבוצת הייטקיסטים בראשות אסף רפפורט (ממייסדי Wiz) נקלעה לקיפאון מוחלט, בהעדר גוף רגולטורי שיאשר אותה. מצבו הכלכלי של הערוץ לא משתפר ובתעשייה הגדירו את המצב כאיום ממשי על הישרדותו. כעת, עם הסרת המגבלות והחזרת הקוורום לרשות השנייה, המועצה היוצאת תוכל להתכנס כבר בימים הקרובים, לבחון את העסקה ולהעניק את האישורים הנדרשים שימנעו את קריסת הערוץ.

צריך להזכיר כי שר התקשורת שלמה קרעי מוביל רפורמה מבנית עמוקה בשוק השידורים, שבמרכזה סגירתן המוחלטת של הרשות השנייה ושל מועצת הכבלים והלוויין. במקומן, מתכנן המשרד להקים רגולטור אחוד ורזה שיאחד את הסמכויות. בעוד שבמשרד התקשורת טוענים כי המהלך נועד להפחתת רגולציה ופתיחת השוק לתחרות, מבקרים רבים וגופי תקשורת טוענים כי הוראות החוק יובילו לתוצאה הפוכה של שליטה פוליטית בתוכן המשודר.

במסגרת זו, החלטת הממשלה ממרץ האחרון להחליף את הרכב מועצת הרשות השנייה ולמנות את ד"ר יפעת בן חי שגב ליו"ר, נתפסה על ידי פעילי חופש עיתונות לא כמינוי שגרתי, אלא כ"סימון מטרה". נגד המינוי הוגשו עתירות רבות על ידי שורה ארוכה של גופים, בהם התנועה למען איכות השלטון, ארגון העיתונאים, מועצת העיתונות, חברת החדשות של ערוץ 12 והעמותה לשמירת ערכי המשפט. העותרים טענו להפרת חובת ההיוועצות ופגיעה קשה בחופש העיתונות ובחופש הביטוי.

שר התקשורת קרעי תקף את ההחלטה: "בג"צ לא מעל החוק, ולכן לא משנה מה הוא קובע, אנחנו ננצח. הדמוקרטיה תנצח את הדיקטטורים בגלימות שמחליטים פעם אחר פעם לרמוס את החוק. כלבוש נחליפם ויחלופו. בקרוב בעז"ה. החוק קובע שדרושים לפחות שני שליש מתוך 15 חברי המועצה לקיום המועצה, ובג"צ קובע, ככה סתם כי בא לו, ששבעת החברים שנשארו מהמועצה היוצאת מספיקים. גם חשבון הם לא יודעים שם. מכיוון שלבג"צ אין סמכות לצפצף על החוק, הלכה למעשה אין שום תוקף חוקי להחלטה הזו ולא לאף החלטה שיקבלו שבעת חברי המועצה הנותרים".

חיים הר-זהב, יו"ר ארגון העיתונאים והעיתונאיות שהיה בין העותרים לבג"ץ, אמר כי "זה הישג אדיר לעיתונות החופשית ולדמוקרטיה בישראל. ארגון העיתונאים והעיתונאיות ימשיך לעמוד בחוד החנית של המאבק נגד ניסיון סתימת הפיות של הממשלה".