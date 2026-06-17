הכנסת אישרה חסינות לח"כ גוטליב שחשפה את שמו של איש שב"כ

מליאת הכנסת אישרה היום (ד') את חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין, לאחר שחשפה שמו של איש שב"כ.

● בג"ץ הוציא צו על-תנאי נגד מינוי יהודה אליהו למנהל רמ"י

● אחרי שנה: הסתיימה חקירתו הנגדית של נתניהו. מה צפוי עכשיו?

זאת, בהתאם לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם. חברי הכנסת אישרו ברוב של 61 מול 48 כי המעשה בוצע למען מילוי תפקידה כחברת כנסת.

62 חברי כנסת מול 48 שהתנגדו הצביעו על העילה השנייה לפיה כתב האישום הוגש שלא בתום לב או תוך הפליה.

עתירה לבג"ץ כנגד החלטת הכנסת

בתוך כך, לוחם שב"כ שחה"כ גוטליב חשפה את זהותו הגיש עתירה לבג"ץ נגד החלטת הכנסת להעניק לה חסינות דיונית מפני דין פלילי. העתירה מבקשת לבטל את החלטת הכנסת ה-25 להעניק חסינות דיונית לגוטליב מפני עמידה לדין פלילי בגין חשיפת הזהות החסויה ברשתות החברתיות, בניגוד לחוק שירות הביטחון הכללי, ואגב הפצת תיאוריות קונספירציה שקריות שנדחו על ידי גופי הביטחון וראש הממשלה.

מטעם העותר ובא-כוחו, עו"ד עידן סגר, נמסר: "בהחלטתה להעניק חסינות דיונית למי שחשפה שם של לוחם השירות, משדרת הכנסת לכל אנשי שירותי הביטחון החשאיים כי עליהם לצפות שחייהם יהפכו הפקר לטובת אינטרס פוליטי רגעי. אנו סמוכים ובטוחים שבית המשפט העליון יבלום את התקדים המסוכן הזה, ויקבע כי אין להפוך את הכנסת עיר מקלט למי שהודתה כי ביצעה עבירה ביטחונית במכוון ופגעה בביטחון המדינה".

כזכור, ועדת הכנסת קבעה השבוע כי לחברת הכנסת טלי גוטליב עומדת חסינות מפני העמדה לדין, למרות שחשפה את זהותו של איש שב"כ במכוון.

בחודש שעבר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, על כוונתה להגיש כתב אישום נגד ח"כ טלי גוטליב בגין עבירה של גילוי או פרסום מידע סודי לפי חוק שירות הביטחון הכללי. בהמשך לכך הגישה גוטליב בקשה כי הכנסת תקבע שתהיה לה חסינות וטענה כי כתב האישום הוגש נגדה בחוסר תום-לב.

בהרב-מיארה אמרה באותו דיון כי "החקירה נגד גוטליב נפתחה בעקבות פנייה של שירות הביטחון הכללי, בשל הסיכון שנוצר מחשיפת פרטיו של לוחם שפרטיו אסורים בפרסום תוך כדי מלחמה", וכי "הפרסום מצוי בליבת העבירה הפלילית המיוחסת ופוגע במישרין בערכים המוגנים על-ידי החוק". היא הוסיפה כי "קבלת הבקשה לקבוע כי עומדת חסינות במקרה הזה תפגע בצורה קשה בשוויון בפני החוק ובאינטרס הציבורי".