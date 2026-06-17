בג"ץ דן הבוקר (ד') בשלוש עתירות שהוגשו נגד מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). העותרים טוענים כי יש לבטל את החלטת ועדת האיתור, בטענה כי ההליך היה פגום מראשיתו, ונפלו בו פגמים רבים.

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בין היתר נטען כי תנאי הסף לתפקיד הונמכו באופן דרמטי, כך שבמקום דרישה לניסיון בניהול 70 עובדים התבקש ניסיון בניהול 30 עובדים, ובמקום תקציב של 500 מיליון שקל נקבע סף של 40 מיליון שקל.

עוד נטען כי המינוי נגוע בניגוד עניינים בשל הקשר של אליהו עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

השופטים: נפלו קשיים במינוי

השופטים הביעו היום בדיון את עמדתם כי נפלו קשיים בהליך המינוי. השופטים הציעו כי יוצא צו על-תנאי, וכי ייקבע דיון נוסף בנושא בעוד שבועיים, אך המדינה התנגדה.

צו על-תנאי מעביר את נטל ההוכחה למדינה להסביר את המינוי. מסתמן כי צו כזה יוצא בסוף הדיון.

בתגובת שהגישה המדינה לבג"ץ היא עמדה מאחורי המינוי, אך הבוקר פורסם ב"כלכליסט" כי אחת מחברות ועדת המינוי, פרופ' עידית סולברג, שמונתה על-ידי השר סמוטריץ', מחזיקה בחברת ייעוץ שקיבלה 10 מיליון שקל ממשרד הבינוי והשיכון. המדינה ביקשה לדחות את הדיון לאור המידע החדש, על-מנת לבחון אותו.

העתירות הוגשו על-ידי האקדמיה למען ישראל חופשית באמצעות עורכי הדין עודד גזית ואלירם בקל, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי באמצעות עו"ד ענאן בלאן, ושדולת הנשים המיוצגת על-ידי עורכי הדין חגי קלעי ועדיה שיינוולד. את אליהו מייצג עו"ד ירון קוסטליץ.

כזכור, היועצת המשפטית של משרד הבינוי השיכון, עו"ד אפרת פרוקצ'יה, התנגדה מלכתחילה למינוי בגלל הקשר הקרוב בין אליהו לשר האוצר.

מכרזי הקרקעות תקועים

לרמ"י אין מנהל קבוע מאז פרש ינקי קוינט מהתפקיד לאשר שהשלים כהונה של חמש שנים. בינתיים מונה כממלא-מקום עידן מועלם, מנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, המכהן במקביל בשני התפקידים.

הפעילות של רשות מקרקעי ישראל סביב מכרזי הקרקעות האטה מאוד מאז סיים קוינט את תפקידו כמנכ"ל רמ"י. אומנם מתחילת השנה נסגרו 106 מכרזים (מספר דומה לתקופה המקבילה בשנה שעברה), אך רובם כתוצאה מפעילות השנים הקודמות - ועל כך יעיד מספר המכרזים הנמוך שפורסם מתחילת השנה: 134 מכרזים פורסמו מתחילת ינואר עד היום, לעומת 238 לאורך התקופה המקבילה ב-2025. המשמעות היא ש"מאגר" המכרזים הממתינים לסגירה קטן.

לכך נוסיף את העובדה שבמרחב תל אביב של רמ"י מספר המכרזים שנסגרו לאורך חצי השנה הראשונה של 2026 עמד על 16 בלבד - מהם 15 מכרזי עמידר על נכסים ספציפיים, ורק מכרז אחד המוגדר "מכרז פומבי רגיל".

נזכיר כי לצד אליהו, התמודדו לתפקיד גם מנהלת החטיבה העסקית ברמ"י, רות אפריאט, שהודיעה לאחרונה על פרישתה; וכן מנהלת חטיבת שמירה על הקרקע, שירה תם. עוד התמודדו בני דרייפוס, מנכ"ל מפעל הפיס היום, שבמשך עשור שימש בתפקידים שונים במשרד הבינוי והשיכון; וניר מסיקה, שכיום מכהן כראש מערך בינוי דיור ותשתיות במינהלת תקומה. לצידם התמודד גם קובי ילוביץ', המשמש כיום כמנכ"ל חברת הנדל"ן יסודות פיתוח ותכנון עירוני .