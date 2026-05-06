לאחר חמישה חודשים ללא מנהל קבוע, מונה יהודה אליהו למנכ"ל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). בצל המחלוקת על מידת התאמתו לתפקיד, המבחן הראשון והמיידי שניצב בפניו הוא האפשרות לעיכוב שיווקי קרקעות שמיועדות להשתתף בהגרלות "מחיר מטרה", לאחר החלטת בג"ץ להתנות את המשך ההגרלות של "מחיר מטרה" בהסדרת הגיוס לציבור החרדי. לפי בדיקת גלובס, העיכוב האפשרי ישפיע על מכרזי קרקעות ליותר מ־18 אלף יחידות, שצפויים להסתיים בחודשים הקרובים.

לפני שבוע הורה בג"ץ לשלול מהציבור החרדי שורה של הטבות כלכליות, עד לגיבוש מדיניות גיוס ואכיפה ברורה לציבור זה. במסגרת הסנקציות, הורה בית המשפט למועצת מקרקעי ישראל להתכנס עד אמצע מאי ולקבוע התניה של השתתפות הציבור החרדי בהגרלות "מחיר מטרה" בהסדרת מימוש חוק הגיוס.

במשרד השיכון מנסים לבדוק האם ניתן לקיים הגרלות ל־8,000 יחידות דיור על אף הצו, משום שבעת הוצאתו הן עמדו להתחיל. נכון לעכשיו לא נמצאה עדיין דרך משפטית כזו, אלא אם ניתן יהיה לזהות את אלה מבין הנרשמים להגרלות שלא התגייסו כחוק ולפסול אותם. כפי שפורסם בגלובס, ההערכה היא שהיכולת לעמוד באתגר הזה תלויה באמצעים טכנולוגיים ובתקשורת בין משרדי הביטחון והשיכון, וייקח חודשים עד שניתן יהיה לעמוד ביעד.

לפי שעה לא נמצא פתרון למצב, ומאחר שלא נשמעים בשלב זה דיבורים על אכיפת חוק הגיוס על החרדים, המשך תוכנית "מחיר מטרה", לפחות עד לסוף השנה, נתון בספק גדול.

השאלה הגדולה שעומדת בפני אליהו עם כניסתו לתפקיד, היא האם במצב המשפטי שנוצר ניתן להמשיך לקיים את שיווקי הקרקעות שמיועדות להשתתף ב"מחיר מטרה". מרמ"י נמסר כי אין שינוי בשיווקי הקרקע, וכי אלה ממשיכים בינתיים כרגיל. "ההגרלות נעשות על יחידות הדיור שכבר שווקו, והזוכים עמדו במועדים, ונחתמו עמם עסקות".

18 אלף דירות בסימן שאלה

אולם לא בטוח שהמצב כל־כך פשוט. במשרד המשפטים שומרים בשלב זה על שתיקה באשר לסוגיות הקשורות בהמשך קיום "מחיר מטרה", וקשה מאוד שלא לקשר בין עתיד התוכנית לבין עתיד הקרקעות המשווקות לפיה.

בדיקת גלובס העלתה כי בצנרת של רמ"י קיימים 36 מכרזים לקרקעות שצריכות להיות כלולות בהגרלות "מחיר מטרה" ושבהן 18,107 יחידות דיור. מכרזים אלה אמורים להסתיים בשלושת החודשים הקרובים. שליש מהם צריכים להסגר בחודש הקרוב. המקומות הבולטים במכרזים לשלושת החודשים הקרובים הם שדרות, שבה אמורים להתקיים שני מחזורי שיווקים ל־4,305 יחידות דיור; אחריה יקנעם (1,087), אופקים (1,040) ובנימינה (1,000). בידוד של הקרקעות המיועדות לציבור החרדי העלה כי מדובר בכ־2,000 יחידות דיור בטבריה, בירושלים ובצפת.

השאלה נוספת היא איך יגיבו היזמים לסיטואציה החדשה. ייתכן כי הסבך אליו נקלעה "מחיר מטרה" עלול להרתיע יזמים מלהשתתף במכרזי הקרקע, במיוחד כאלה מבוצעים ביישובים ובשכונות בעלות צביון חרדי, ולהמתין עד למציאת פתרון לבעיה. כך או אחרת, לאליהו לא יימצאו 90 ימי חסד לסוגיה הזו, והוא יצטרך לגבש כבר בימיו הראשונים בתפקיד דרכים להתמודדות עם המצב.