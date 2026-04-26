בית המשפט העליון עולה מדרגה ומורה לשורת גורמים לפעול ע"מ להתנות הטבות כלכליות בגיוס חרדים לצבא. חלק מההטבות המדוברות: סבסוד שכר לימוד במעונות יום, הנחה בתחבורה ציבורית, הנחה בארנונה ואף הנחה ברכישת דירה. "על רקע האמור ומשלא הוצגו צעדים קונקרטיים שיש בהם ללמד על כוונה לפעול לאכיפת חובת הגיוס ולקיים הוראות פסק הדין, אין מנוס מלהורות על צעדים אופרטיביים שהם 'מימושו הישיר של פסק הדין'", כך נקבע ע"י העליון.

זאת, בהמשך ישיר לבקשה למתן צווים (והדיון על ביזיון בית המשפט בעקבות אי האכיפה של בקשה זו), ולטענה כי פסק הדין שניתן - לפיו על הממשלה לנקוט צעדי אכיפה אפקטיביים וכי אין לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר או עקיף להשתמטות מחובת גיוס - אינו מקויים.

"אנו נאלצים להידרש לכך"

בנובמבר האחרון בית המשפט הורה על צו מוחלט המתייחס לאכיפת גיוס על חרדים בשני ראשים: אחד- כלכלי-אזרחי, והשני - פלילי. ביחס למישור האזרחי נקבע כי על הממשלה לגבש בתוך 45 יום מדיניות אפקטיבית כאשר הצעדים שייבחרו נדרשים להיות כאלה ש"יביאו לשינוי ממשי" במצב הקיים וכי מדיניות זו צריכה לחול באופן שיוויוני על מי שהוכרז כמשתמט. במסגרת אותו פסק דין נקבע כי "מרבית הצעדים שעל הפרק עניינים בשלילת הטבות המוענקות על ידי המדינה, לא בפגיעה בזכויות מוקנות".

בית המשפט עמד על כך שמאז ועד היום לא ננקטו צעדים ממשיים ליישום פסק הדין וביחס למדיניות זו הוחלט על הקמת צוות שרים שיבחן את צעדי האכיפה והוא יגיש המלצותיו לראש הממשלה. המלצות כאמור לא הוגשו והמשמעות היא "שהוראות פסק הדין אינן מקוימות", וכי אין מדובר "רק בקיום הוראות פסק הדין אם כי באכיפת החוק".

מזכיר הממשלה טען בדיון בנושא כי קיים פער מהותי בין ההודעה שהוגשה לבית המשפט בדבר צעדים אפקטיביים לבין חוות הדעת של המשרדים וכי לא קיימת עבודת מטה המצביעה על אפקטיביות של הצעדים. לדבריו, הדרך הנכונה להתמודד עם הסוגיה היא באמצעות חקיקת חוק מתאים, חוק שלא מצליחים להעביר שנים. בית המשפט הסביר כי דרך המלך היא שהממשלה תהיה זו שתקבע כיצד לממש את החובה החוקית החלה עליה, אבל כיוון שבחלוף חצי שנה לא נעשו פעולות לקיום הוראות החוק וליישום פסק הדין "נאלצים אנו להידרש לכך".

בית המשפט הסביר כי הוא שואב את סמכותו להורות על מספר צעדים, וזאת מכוח סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה. בתוך כך, ביחס להנחה ברכישת דירה, הנחה משמעותית שנוגעת לכלל משקי הבית, מועצת מקרקעין ישראל תידרש להחליט באיזה אופן להתנות את מתן ההטבה למשרתים, וזאת בתוך 21 יום.

ביחס לסבסוד שכר הלימוד במעונות יום, משפחתונים, וצהרונים - נקבע כי הגורם הרלוונטי במשרד העבודה יקבל החלטה באיזה אופן לתקן את מבחן התמיכה כך שהסדרת המעמד להורה שנדרש לשירות תשמש תנאי סף לקבלת ההטבה.

עוד הטבה משמעותית היא הנחה בארנונה, לגביה נקבע כי שר הפנים יקבל החלטה באיזה אופן להסדיר את התקנות כך שההנחה תותנה בשירות לצה"ל. כך גם לגבי הנחה לנוסעי התחבורה הציבורית. בית המשפט מדגיש כי אין בצעדים אלו כדי למצות את הנושא ומדובר ב"צעד ראשון" לטובת התחלת פעולה בכיוון של אכיפת החוק.

ע"פ הוראת בית המשפט, הממשלה צריכה לעדכן על ביצוע כלל ההוראות עד ל-1 ביוני.

תנועת "ישראל חופשית" שהייתה בין העותרים ציינה כי "מדובר בהחלטה דרמטית ותקדימית של בג"ץ, שמבהירה באופן חד: לא רק שחובת הגיוס חייבת להיאכף, עכשיו גם עוצרים רשמית הטבות ציבוריות במיליוני שקלים למי שמשתמטים בניגוד לחוק. ההחלטה הזו מגיעה אחרי שנתיים של מאבק משפטי עיקש שהובלנו, ובאה בהמשך לשורה של הישגים - מביטול הטבות בביטוח הלאומי ועד עצירת מימון והטבות שונות. גם מול ממשלה שמנסה פעם אחר פעם לתגמל משתמטים ולהמשיך לתקצב אותם, בג"ץ קובע: השכל הישר ושלטון החוק ינצחו".