בג"ץ למדינה: גבשו תוך 45 יום מדיניות אפקטיבית לגיוס חרדים

הרכב מורחב הכולל חמישה שופטי בג"ץ דן היום (ד') בעתירות הטוענות כי המדינה אינה ממלאת אחר פסק הדין שניתן ביוני 2024, וקבע כי המדינה לא יכולה עוד לפטור חרדים מגיוס לצה"ל, וכי עליה לגבש "מדיניות אפקטיבית לגיוס חרדים" בתוך 45 ימים. תקציר החלטת בג"ץ ופסק הדין המלא של בג"ץ.

בג"ץ הדגיש כי על הממשלה להימנע מלהעניק הטבות כלכליות למשתמטים: "ככלל, אין לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר או עקיף להשתמטות מחובת הגיוס, למשל כאלה המוענקות לתלמיד ישיבה בתור שכזה, כאשר הימצאותו בישיבה משמעה השתמטות מחובת הגיוס".

● המאבק על גיוס החרדים: הסנקציות האפקטיביות בחוץ, אלה שלא משפיעות - בפנים

עיקרי ההחלטה

● הממשלה חייבת לגבש בתוך 45 ימים מדיניות אכיפה אפקטיבית במישור הכלכלי-אזרחי

● ביקורת חריפה על המדינה: כמעט התנערות מוחלטת מאכיפת החוק

● הצו מוחלט: יש להתחיל הליכים פליליים נגד משתמטים חרדים

● בג"ץ מזהיר מיצירת צירי מימון עוקפים, דבר שבקואליציה עומלים עליו רבות

● בג"ץ: אין לאפשר המשך מתן הטבות שניתנות בקשר ישיר או עקיף להשתמטות מחובת הגיוס

בעתירות נטען כי המדינה לא שולחת לחרדים צווי גיוס בהיקף המתאים ואינה מפעילה סנקציות נגד בני ישיבות שמשתמטים מגיוס.

הדיון התקיים בהרכב מורחב של חמישה שופטים, והשתתפו בו המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג, והשופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר ועופר גרוסקופף.

התגובות

ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, מסר: "בג"ץ הודיע כי מפעל ההשתמטות ההמונית במימון הקואליציה הוא עברייני ואסור על-פי חוק. נילחם בכל דרך כדי לוודא שלא יועבר אף שקל בצירים עוקפים לחרדים משתמטים. לא נאפשר שום קומבינה מתחת לשולחן. את חייבי הגיוס צריך לשלוח או לצבא - או לכלא".

התנועה לאיכות השלטון בירכה על פסיקת בג"ץ: "כעת נדרשים מעשים בשטח. בשעה שצה"ל משווע ל-12 אלף לוחמים נוספים, ומערך המילואים קורס תחת הנטל, נגמרו הימים שבהם ניתן היה לגלגל את הבלוף, למרוח זמן ולהונות את הציבור והמערכת המשפטית שוב ושוב. אנו דורשים מהממשלה ליישם את הפסיקה מיד באכיפה פלילית וכלכלית נחושה, ומתריעים כי אסור לקדם את חוק ההשתמטות המביש שמוביל כעת ח"כ ביסמוט יחד עם העסקנים החרדים; כל ניסיון לחוקק מסלולים עוקפי בג"ץ הוא פגיעה אנושה בשלטון החוק ובביטחון המדינה, ולא יעבור בבג"ץ".

ארגון המילואימניקים "כתף אל כתף" הגיב: "גלגול של חוק הגיוס בכל פעם לבג"ץ הוא עוול בעיקר למשרתים. מריחת הזמן, אי-הטלת סנקציות ובמקביל צווי מילואים בלתי פוסקים משאירים את החרדים בבית ואותנו במילואים בלתי נגמרים. יש חוק. לא צריך בג"ץ. המדינה והצבא צריכים לאכוף אותו מיד".

מתנועת "אמא ערה" נמסר בתגובה: "לא עוד כוונות ריקות ולא עוד קומבינות שמתגמלות השתמטות. הממשלה נדרשת סוף-סוף להציג מדיניות אכיפה אמיתית, אפקטיבית ושקופה, שמבוססת על עמדות גורמי המקצוע, ושאכן תייצר שינוי אמיתי בשטח. עם זאת, המבחן האמיתי מתחיל עכשיו. הגיע הזמן לשוויון אמיתי בנטל ולחלוקה צודקת של האחריות הביטחונית. נמשיך להיאבק עד שמדינת ישראל תעמוד מאחורי מי שנושאים את ביטחונה על כתפיהם".

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12