ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות לאחר חמישה חודשים ללא מנהל: הממשלה בחרה מנכ"ל חדש לרמ"י
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
יהודה אליהו

לאחר חמישה חודשים ללא מנהל: הממשלה בחרה מנכ"ל חדש לרמ"י

יהודה אליהו, המכהן היום כראש מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון ונחשב למקורב לשר האוצר, נבחר לתפקיד • מועמדתו זכתה להתנגדות מטעם יועמ"שית משרד הבינוי והשיכון, שסברה, כי אין לו "כישורים מיוחדים" כנדרש לתפקיד

אריק מירובסקי 12:49
יהודה אליהו
יהודה אליהו

יהודה אליהו, מועמדו לראשות רמ"י של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', זכה בתפקיד, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו, שר השיכון חיים כץ וסמוטריץ' עצמו החליטו למנותו לתפקיד. אליהו מכהן כיום כראש מנהלת ההתיישבות.

בלעדי | מתכוונים למכור את הדירה ולקנות חדשה? תקראו את הכתבה הזו קודם
כסף בקיר | האיש שמוצא בעלי קרקעות שלא יודעים שהשטח שייך להם

רמ"י נותרה ללא מנכ"ל כחצי שנה, מאז המנכ"ל הקודם, ינקי קוינט סיים את הקדנציה שלו בדצמבר האחרון. רק בפברואר השנה פורסם מכרז לתפקיד שלמעשה לא כלל דרישה לנסיון בתחום המקרקעין.

לטענת התנועה לאיכות השלטון, תנאי המכרז לתפקיד הונמכו משמעותית. כך, נדרשו מהמועמדים ניסיון בניהול 30 עובדים ותקציב של 40 מיליון שקל, בעוד שרמ"י מעסיקה כ-1,500 עובדים ומנהלת תקציב של מיליארדים. לטענת התנועה, שכתבה בנושא לשר השיכון, בעבר נדרש ממנהלי רמ"י נסיון ניהולי של 70 עובדים וניהול תקציבי של חצי מיליארד שקל.

מועמדתו אף זכתה להתנגדות מטעם היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון, עו"ד אפרת פרוקצ'יה, שסברה, כי אין לו "כישורים מיוחדים" כנדרש לתפקיד.

ואולם, בסופו של דבר ועדת האיתור בחרה באליהו מבין המועמדים, שלחלקם ניסיון הרבה יותר גדול בתחום, בהם רות אפריאט, מנהלת החטיבה העסקית של רמ"י שפרשה, מנכ"ל משרד השיכון לשעבר בני דרייפוס, ועוד.

ראש הממשלה נתניהו מסר, כי ״אני סמוך ובטוח שיהודה אליהו יחולל שינויים חשובים ברמ״י, יקצץ בבירוקרטיה, ויפעל להקצות קרקעות ליוצאי צבא ומשרתי המילואים שלנו, שהם אבני הבניין של ביטחון ישראל. אני מאחל ליהודה הצלחה רבה בתפקידו״.