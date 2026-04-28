הגרלת הדירות הגדולה הוקפאה ברגע האחרון בגלל בג"ץ חוק הגיוס

משרד הבינוי והשיכון יצטרך לדחות את ההגרלות של "מחיר מטרה", וזאת לאור פסיקת בג"ץ מתחילת השבוע, לפיה יש לשלול מהציבור החרדי הטבות שונות שניתנו לו, כל עוד לא מיושם פסק הדין שחייב את המדינה לממש את חוק הגיוס לגבי ציבור זה.

בתוך כשבועיים וחצי תצטרך מועצת מקרקעי ישראל להחליט באיזה אופן יותנו ההנחות בדיור לציבור החרדי אל מול הסדרת המצב החוקי מול צה"ל. הנחיה ברוח זו הוצאה על-ידי הייעוץ המשפטי לממשלה.

החלטת בג"ץ שלשום (א') התקבלה במסגרת דיון במספר עתירות שדרשו לחייב את המדינה לאכוף את חוק הגיוס על הציבור החרדי. בין היתר נטען כי המדינה לא מיישמת את פסק הדין של בג"ץ מנובמבר 2025, אשר הורה לממשלה לגבש בתוך חודש וחצי מדיניות אכיפה אפקטיבית לגיוס בני הציבור החרדי. בפועל הממשלה לא עשתה מאז דבר.

המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג והשופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר ועופר גרוסקופף כתבו בהחלטתם כי פסק הדין אינו מקוים, ולפיכך יש לשלול מהציבור החרדי שורה של הטבות שהוא מקבל מהמדינה, וזאת עד למועד שבו המדינה תגבש מדיניות גיוס ואכיפה על ציבור זה.

בין הסנקציות נכללה הוראה למועצת מקרקעי ישראל להתכנס עד לאמצע החודש הבא ולהחליט באיזה אופן להתנות את השתתפות הציבור החרדי בהגרלות "מחיר מטרה" בהסדרה של מימוש חוק הגיוס.

צורך בהנחיה מיידית

על-פי חוות-הדעת שהוציא הייעוץ המשפטי לממשלה, פסק הדין מחייב את הקפאת ודחיית ההגרלות עד למועד שבו ימומש פסק הדין מנובמבר 2025.

חוות-הדעת התקבלה בעקבות דיון שהתקיים אמש (ב'), בראשות המשנים ליועצת המשפטית לממשלה למשפט אזרחי, למשפט מינהלי ולמשפט חוקתי, ובהשתתפות יועמ"ש משרד האוצר, יועמ"ש רשות מקרקעי ישראל, יועמ"ש משרד הבינוי והשיכון, נציגות מחלקת הבג"צים וגורמים רלוונטיים נוספים מהייעוץ המשפטי לממשלה.

מסקנת הדיון הראשונית הייתה ש"מן ההחלטה עולה בבירור כי השאלה המונחת לפתחה של המועצה (מועצת מקרקעי ישראל, א"מ) אינה השאלה העקרונית האם להתנות את הזכאות להשתתפות בתוכנית 'מחיר מטרה' בהסדרת מעמד - שכן שאלה זו כבר הוכרעה, לחיוב, בהחלטת בית המשפט; על המועצה להחליט רק בשאלה היישומית בדבר האופן בו ייושם תנאי זה".

עוד נאמר בסיכום הדיון כי בימים הקרובים יפנה הייעוץ המשפטי לממשלה לגורמי הייעוץ המשפטי הרלוונטיים לשם יישום החלטת בג"ץ. במקרה של הגרלות "מחיר מטרה" הנוכחיות, היועצים הסבירו כי לאור ההגרלה שמצויה בעיצומה, התעורר צורך לתת הנחיה מיידית.