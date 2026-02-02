ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות נציבות שירות המדינה אישרה את מינוי עידן מועלם למ"מ מנכ"ל רמ"י
רשות מקרקעי ישראל

נציבות שירות המדינה אישרה את מינוי עידן מועלם למ"מ מנכ"ל רמ"י

מינויו של מועלם אושר לאחר שראש הממשלה ושר השיכון לא רצו למנות לתפקיד בכירים ברמ"י • המינוי יהיה במשרה חלקית וללא שכר לתקופה של 3 חודשים, אך לא מן הנמנע שיוארך

אריק מירובסקי 18:58
עידן מועלם / צילום: תמר מצפי
עידן מועלם / צילום: תמר מצפי

עידן מועלם, המכהן כיום כמנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, יכהן במקביל גם כממלא-מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל לתקופה של 3 חודשים, וזאת במשרה חלקית בלבד וללא שכר - כך אישרה היום (ב') נציבות שירות המדינה. מועלם ימשיך במקביל תפקידו במשרד התחבורה.

חברות תובעות 343 מיליון שקל מרמ"י: שיווקה קרקעות שאי-אפשר לפתח
לפחות 3 מיליארד שקל רווח: מי דוחף לפינוי הספארי ברמת גן?

מדובר בסיום זמני לסאגה בת מספר חודשים, שבה שר השיכון חיים כץ וראש הממשלה בנימין נתניהו לא הצליחו לאתר מועמד שהתאים עבורם לאיוש תפקיד המנכ"ל במקומו של המנהל היוצא ינקי קוינט.

מי שהוביל לאורך זמן את המועמדות היה מנכ"ל משרד השיכון, יהודה מורגנשטרן, איש חסידות גור, שמונה לתפקיד על-ידי שר השיכון לשעבר יצחק גולדקנופף. ואולם פרישת יהדות התורה מהקואליציה עוררה ביקורת פנים קואליציונית למינוי, בנוסף לביקורת חיצונית שהושמעה עוד קודם לכן, והוא ירד מהפרק, לפחות לפי שעה. ייתכן כי מורגנשטרן יתמודד בהמשך על משרת המנכ"ל הקבוע.

גם הניסיון למנות ממלא-מקום מתוך רמ"י לא צלח. בשלב כלשהו דובר על שירה תם, מנהלת החטיבה לשמירה על הקרקע ברמ"י, אך היא לא עמדה בתנאי הסף של התפקיד.

ואולם לא בטוח עד כמה באמת מעוניינים בממשלה למנות לתפקיד החשוב איש מקצוע מהמערכת. מועמדת נוספת מתוך רמ"י שסומנה כמקצועית וטובה הייתה מנהלת החטיבה העסקית רות אפריאט, ואולם היא פרשה לאחר שככל הנראה קיבלה מסרים שסיכוייה להתמנות אינם גבוהים. עם זאת, אפריאט אמרה באחרונה בראיון ל"דה מרקר" כי תשקול להתמודד על משרת הקבע.

מועמד אחר ששמו הועלה בהקשר לתפקיד הקבע הוא יוסי שלי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר והשגריר באיחוד האמירויות למינוי קבע.

בשורה התחתונה, למשרת ממלא-המקום הזמני העדיפו למנות מישהו מבחוץ, שלפי תנאי העסקתו - ללא שכר ותוך מילוי תפקידו הראשי במקביל - ספק עד כמה ישקיע בניהול רמ"י.

מועלם (42) הוא עורך דין, בעל תואר ראשון ושני במשפטים ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת בר-אילן. כאמור, בתפקידו הנוכחי הוא משמש כמנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, ובעברו כיהן כמנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות.