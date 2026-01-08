שירה תם, מנהלת חטיבת שמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, תשמש כממלאת מקום מנכ"ל הרשות, במקום עו"ד ינקי קוינט הפורש. כך מסתמן, על פי מידע שהגיע לידי גלובס. מינויה של תם צפוי לקבל אישור בתחילת השבוע הבא.

כידוע, לאחרונה עזב עו"ד קוינט את תפקידו כמנכ"ל הרשות לאחר שהשלים קדנציה בת חמש שנים. בסוף נובמבר האחרון הודיע שר הבינוי והשיכון חיים כץ על הקמת ועדת איתור לתפקיד המנכ"ל החדש של רמ"י, אך זו טרם החלה את פעילותה. בינתיים, הוחלט על מינוי ממלאת מקום באופן זמני - עד שהמנכ"ל החדש ייכנס לתפקיד באופן רשמי.

תם, בת 43, החלה את עבודתה ברמ"י בשנת 2007, כיועצת משפטית במחוז ירושלים. מיום הקמת חטיבת השמירה על הקרקע ברמ"י ב־2013 שימשה כיועצת המשפטית של החטיבה, עד שמונתה למנהלת בשנת 2022. תם היא גם חברה בהנהלת הרשות.

חטיבת השמירה על הקרקע מונה כ־100 עובדים, ואחראית על הפיקוח והשמירה על אדמות מדינה - כולל עבודות פינוי מקרקעות מדינה ואכיפה על פי החוק. גורם המכיר את עבודת החטיבה היטב ציין כי "מדובר באשת מקצוע שעושה עבודה טובה כבר הרבה שנים, ומובילה פעולות קשות ומורכבות לביצוע. היא לא פראיירית ויודעת לעמוד על שלה, בסביבה שרובה גברית ומורכבת מבעלי תפקידים בכירים".

לגלובס נודע עוד כי מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן, ששמו הוזכר כאחד המועמדים הבכירים לתפקיד מנכ"ל רמ"י החדש, סירב לשמש כממלא מקום - זאת בין היתר משום שאם ישמש כמ"מ, לא יוכל להגיש את מועמדותו לתפקיד הקבוע.

כפי שצוין לעיל, ועדת האיתור טרם החלה את עבודתה על אף שחלף כבר כחודש וחצי מאז הכריז השר כץ על הקמתה. על פי גורמים שונים, "עניינים פנימיים" מעכבים את גיבושה הסופי של הוועדה ואת התחלת עבודתה. לגלובס נמסר בעניין זה כי "שר הבינוי והשיכון חיים כץ הנחה להקים ועדת איתור בהקדם וזו נמצאת בהליך הקמה בידי הגורמים המוסמכים לכך".