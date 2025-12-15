התנועה לאיכות השלטון נגד מינוי מורגנשטרן לממלא מקום מנהל רמ”י

מנהל רשות מקרקעי ישראל ינקי קוינט מסיים את תפקידו בסוף החודש, ועדיין לא נמצא לו מחליף. בכוונת שר הבינוי והשיכון למנות את מנכ"ל משרדו, יהודה מורגנשטרן, לתפקיד מ"מ מנהל רמ"י - אולם התנועה לאיכות השלטון מתנגדת לכך.

● אחרי 25 שנה: המס שבדרך חזרה לשוק הנדל"ן. כל הפרטים

● כתב אישום: הונאת נדל"ן בהיקף של עשרות מיליוני ש' ממאות משקיעים

עו"ד אורי הס, ראש האגף הכלכלי בתנועה, פנה היום במכתב לשר הבינוי והשיכון חיים כץ, למ"מ נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ ולמשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון, בטענה כי יש חשש לפגמים משפטיים במינוי מורגנשטרן למ"מ מנהל רמ"י במקביל לכך שעובדת ועדת איתור למציאת מנהל: "מינוי מורגנשטרן למ"מ, בעת שהליך האיתור מצוי בראשיתו, צפוי להעניק לו יתרון בלתי הוגן ולפגוע בשוויון בין המועמדים. במלאו את תפקידו הזמני צובר המועמד ניסיון, סמכויות וחשיפה באופן המעמיד אותו בעדיפות מובנית".

עוד הוסיף כי "מצב זה מעורר חשש ממשי לפגיעה בעצמאות ועדת האיתור ולמראית עין של נעילת ההליך מראש, בדמות קיבוע (הן תודעתי והן בהיבטי נגישות למשאבי הרשות) מועמד מוביל. מצב זה עלול לערער את אמון הציבור בהליך המינוי ואת טוהר המידות הנדרש מרשות מנהלית המופקדת על משאב לאומי מרכזי".

"זאת ועוד, מינויו המוקדם של אחד המועמדים לתפקיד ממלא מקום עלול להשפיע בעקיפין על הליך האיתור עצמו, מקום בו שניים מחברי ועדת האיתור מתמנים על ידי השר. כך, מינויו של מועמד מטעמו עוד טרם הדיון המקצועי עשוי לשדר להם ציפייה או העדפה ברורה. בכך קיים חשש לפגיעה בשיקול הדעת העצמאי של ועדת האיתור ולסטייה ממהות ההליך - בחירה מקצועית, ניטרלית ושקופה של המועמד המתאים ביותר".

חשש למינוי פוליטי

הס טען כי קיים ניגוד עניינים מובנה בוועדת האיתור שהוקמה, משום שהר הציב בה עובד מטעמו - שלמעשה כפוף למורגנשטרן המכהן כמנכ"ל המשרד.

נכתב כי במינויו של מורגנשטרן יש חשש למינוי פוליטי, בעוד שמנהל רמ"י צריך להיות "תפקיד מקצועי מובהק, המחייב מומחיות, ניסיון ניהולי ויכולת עצמאית לקבלת החלטות, נוכח השפעתו הישירה על משק הקרקע, התכנון והדיור בישראל". הם אינם כותבים זאת ישירות אבל מורגנשטרן הוא חסיד גור, ובעבר נשמע חשש שמינויו לתפקיד נועד לשחרר קרקעות לאוכלוסיה החרדית.

לסיכום, הודיעו כי ישקלו לפנות להליכים משפטיים וכותבים, "מתעורר חשש כי למעשה, מינוי מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון למ"מ מנהל רמ"י עוד בטרם החלה מלאכת האיתור, תוביל למצב בו מר מורגנשטרן הוא הממונה והממנה גם יחד, וממילא ימנע את עצמאות שיקול הדעת של ועדת האיתור. זאת, מתוך מניעים פוליטיים שאינם ענייניים, תוך פגיעה בשוויון, בטוהר ההליך, ובהליכי המינוי לתפקידים בכירים בשירות המדינה. מצב זה אין לקבל, ומתעוררת מניעה משפטית של ממש במינוי מר מורגנשטרן למ"מ מנהל רמ"י".