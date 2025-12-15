ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות התנועה לאיכות השלטון נגד מינוי מורגנשטרן לממלא מקום מנהל רמ”י
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
יהודה מורגנשטרן | בלעדי

התנועה לאיכות השלטון נגד מינוי מורגנשטרן לממלא מקום מנהל רמ”י

התנועה לאיכות השלטון מבקשת לבלום את כוונת שר הבינוי והשיכון למנות את מנכ"ל משרדו, יהודה מורגנשטרן, לממלא מקום מנהל רמ"י • בתנועה טוענים, כי המינוי, הנעשה בשעה שוועדת האיתור למנהל קבוע רק החלה את עבודתה, עלול להקנות למורגנשטרן יתרון בלתי הוגן על פני מועמדים אחרים, לפגוע בעצמאות ועדת האיתור ובשוויון ההזדמנויות, ואף לעורר חשש לניגוד עניינים ולמינוי פוליטי

הלית ינאי-לויזון 17:03
יהודה מורגנשטרן / צילום: כדיה לוי
יהודה מורגנשטרן / צילום: כדיה לוי

מנהל רשות מקרקעי ישראל ינקי קוינט מסיים את תפקידו בסוף החודש, ועדיין לא נמצא לו מחליף. בכוונת שר הבינוי והשיכון למנות את מנכ"ל משרדו, יהודה מורגנשטרן, לתפקיד מ"מ מנהל רמ"י - אולם התנועה לאיכות השלטון מתנגדת לכך.

אחרי 25 שנה: המס שבדרך חזרה לשוק הנדל"ן. כל הפרטים
כתב אישום: הונאת נדל"ן בהיקף של עשרות מיליוני ש' ממאות משקיעים

עו"ד אורי הס, ראש האגף הכלכלי בתנועה, פנה היום במכתב לשר הבינוי והשיכון חיים כץ, למ"מ נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ ולמשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון, בטענה כי יש חשש לפגמים משפטיים במינוי מורגנשטרן למ"מ מנהל רמ"י במקביל לכך שעובדת ועדת איתור למציאת מנהל: "מינוי מורגנשטרן למ"מ, בעת שהליך האיתור מצוי בראשיתו, צפוי להעניק לו יתרון בלתי הוגן ולפגוע בשוויון בין המועמדים. במלאו את תפקידו הזמני צובר המועמד ניסיון, סמכויות וחשיפה באופן המעמיד אותו בעדיפות מובנית".

עוד הוסיף כי "מצב זה מעורר חשש ממשי לפגיעה בעצמאות ועדת האיתור ולמראית עין של נעילת ההליך מראש, בדמות קיבוע (הן תודעתי והן בהיבטי נגישות למשאבי הרשות) מועמד מוביל. מצב זה עלול לערער את אמון הציבור בהליך המינוי ואת טוהר המידות הנדרש מרשות מנהלית המופקדת על משאב לאומי מרכזי".

"זאת ועוד, מינויו המוקדם של אחד המועמדים לתפקיד ממלא מקום עלול להשפיע בעקיפין על הליך האיתור עצמו, מקום בו שניים מחברי ועדת האיתור מתמנים על ידי השר. כך, מינויו של מועמד מטעמו עוד טרם הדיון המקצועי עשוי לשדר להם ציפייה או העדפה ברורה. בכך קיים חשש לפגיעה בשיקול הדעת העצמאי של ועדת האיתור ולסטייה ממהות ההליך - בחירה מקצועית, ניטרלית ושקופה של המועמד המתאים ביותר".

חשש למינוי פוליטי

הס טען כי קיים ניגוד עניינים מובנה בוועדת האיתור שהוקמה, משום שהר הציב בה עובד מטעמו - שלמעשה כפוף למורגנשטרן המכהן כמנכ"ל המשרד.

נכתב כי במינויו של מורגנשטרן יש חשש למינוי פוליטי, בעוד שמנהל רמ"י צריך להיות "תפקיד מקצועי מובהק, המחייב מומחיות, ניסיון ניהולי ויכולת עצמאית לקבלת החלטות, נוכח השפעתו הישירה על משק הקרקע, התכנון והדיור בישראל". הם אינם כותבים זאת ישירות אבל מורגנשטרן הוא חסיד גור, ובעבר נשמע חשש שמינויו לתפקיד נועד לשחרר קרקעות לאוכלוסיה החרדית.

לסיכום, הודיעו כי ישקלו לפנות להליכים משפטיים וכותבים, "מתעורר חשש כי למעשה, מינוי מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון למ"מ מנהל רמ"י עוד בטרם החלה מלאכת האיתור, תוביל למצב בו מר מורגנשטרן הוא הממונה והממנה גם יחד, וממילא ימנע את עצמאות שיקול הדעת של ועדת האיתור. זאת, מתוך מניעים פוליטיים שאינם ענייניים, תוך פגיעה בשוויון, בטוהר ההליך, ובהליכי המינוי לתפקידים בכירים בשירות המדינה. מצב זה אין לקבל, ומתעוררת מניעה משפטית של ממש במינוי מר מורגנשטרן למ"מ מנהל רמ"י".