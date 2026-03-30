המרוץ לתפקיד מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל מגיע לשלבים הסופיים שלו: בתחילת פברואר האחרון פרסם משרד הבינוי והשיכון רשמית על הקמת ועדת האיתור לבחירת המנכ"ל החדש, זה שיחליף בתפקיד את עו"ד ינקי קוינט, שהשלים בסוף 2025 קדנציה בת חמש שנים. בימים אלו נערכים הראיונות האישיים למועמדים שהגיעו לשלב זה במרוץ, "הישורת האחרונה" אפשר לומר, וייתכן שכבר בימים הקרובים יוכרז על המועמד הנבחר.

בין המועמדים לא מעט שמות מוכרים, אנשי מקצוע ששימשו בשנים האחרונות בתפקידים בכירים הנוגעים לענף הנדל"ן ולניהול קרקעות המדינה. לצידם, גם כמה שמות מוכרים פחות שהגיעו אל השלב הסופי.

נזכיר כי קדנציה מלאה כמנכ"ל רמ"י נמשכת כחמש שנים. בין דרישות התפקיד: תואר ראשון, 10 שנות ניסיון מקצועי בתפקידים בכירים, ארבע שנות ניסיון בניהול 30 עובדים לפחות וניסיון בניהול תקציב בהיקף של 40 מיליון שקל. נציין שבתחילת פברואר מונה כממלא מקום מנכ"ל רמ"י עידן מועלם, המשמש כמנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, לתקופה של שלושה חודשים.

המועמדויות מבפנים ומבחוץ

שתיים מהמועמדות לתפקיד מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל מגיעות מתוך המערכת: רות אפריאט, מנהלת החטיבה העסקית ברמ"י, המכהנת בתפקידים שונים ברשות מ־2012 ולאחרונה הודיעה על פרישתה; ושירה תם, מנהלת חטיבת שמירה על הקרקע ברמ"י. שתי הנשים מחזיקות בניסיון מקצועי רב, אולי הגדול ביותר מבין המועמדים בהקשר של עבודת הרשות. השתיים נחשבות למועמדות המנותקות מהעולם הפוליטי, עובדה שיכולה לשחק לטובתן.

מועמד חזק נוסף הוא יהודה אליהו, ראש מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, שנחשב מקורב לשר בצלאל סמוטריץ'. עוד שם מוכר לאנשי הנדל"ן, שגם מועמד לתפקיד, הוא בני דרייפוס, מנכ"ל מפעל הפיס היום, שבמשך עשור שימש בתפקידים שונים במשרד הבינוי והשיכון, כולל מנכ"ל המשרד.

המועמדים הבולטים לתפקיד ■ רות אפריאט

■ שירה תם

■ יהודה אליהו

■ בני דרייפוס

■ ניר מסיקה

■ קובי ינוביץ'

אחד השמות המפתיעים ברשימה הוא ניר מסיקה, כיום ראש מערך בינוי דיור ותשתיות במנהלת תקומה, המופקד על השיקום והפיתוח של יישובי חבל התקומה בעקבות אירועי 7 באוקטובר. מסיקה שימש בעבר כסמנכ"ל מטה הדיור הלאומי ויו"ר הוועדה לתשתיות ופיתוח במשרד האוצר. גם מסיקה נחשב כמועמד ללא שיוך פוליטי או מפלגתי, ונתפס כפחות "מקושר" מהמועמדים האחרים.

עוד שם מפתיע למדי, בעל עבר עשיר במגזר הציבורי, אך כזה שכבר שנים לא נמצא במסדרונות השלטון המקומי או המרכזי, הוא קובי ילוביץ', המשמש כיום כמנכ"ל חברת הנדל"ן יסודות פיתוח ותכנון עירוני. לפני כ־20 שנה שימש כראש המטה של ציפי לבני, כשזו הייתה שרת הבינוי והשיכון, ובהמשך גם כראש המטה של גדעון סער כשר החינוך. עוד שימש כמנכ"ל עיריית גבעתיים וכמנכ"ל עיריית חדרה.

ומי הסירו את מועמדותם לאורך הדרך? אחד מהם הוזכר כמה פעמים כמועמד המועדף על ראש הממשלה בנימין נתניהו לתפקיד - יוסי שלי, שגריר ישראל באיחוד האמירויות ומי שהיה מנכ"ל משרד רה"מ בעבר. שם נוסף שהוזכר לא מעט הוא מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון יהודה מורגנשטרן, שפרש לאחרונה מהמרוץ.

בימים אלו מתקיימים הראיונות האישיים לכל המועמדים שהגיעו עד לשלב זה, ולאחר מכן תחליט ועדת האיתור על המועמד המתאים - החלטה שעשויה להתקבל בימים הקרובים. לא מן הנמנע כי עוד לפני כן יחליטו מועמדים נוספים על פרישתם מהמרוץ.