יותר מ-7,000 דירות: הגרלת "דירה בהנחה" תיפתח אחרי פסח

הנחות

אחרי פסח תיפתח ההרשמה להגרלה של יותר מ-7,000 דירות

משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל יפתחו מיד לאחר חג הפסח, ב-15.4, את ההרשמה להגרלה נוספת של תוכנית "דירה בהנחה".

זוהי ההגרלה ה-11 של התוכנית ובמסגרתה צפויות להיות מוגרלות כ-7,000 יחידות דיור בהנחה בעשרות פרויקטים ברחבי הארץ. הזכאים יכולים להנפיק אישור זכאות להרשמה עד 30.4.26.

אף על פי שבזמנו התנגדו באוצר להגרלות של דירות בתוך אזורי הביקוש, גם הפעם יוגרלו דירות ביישובים מבוקשים כמו כפר סבא, רחובות, קדימה צורן, בית דגן ויהוד, וכן באשדוד, חדרה, מעלה אדומים, רכסים, בני עי"ש, קריית גת, נהריה ואילת. כמו כן יוגרלו דירות ביישוב הערבי כפר מנדא.

במשרד השיכון מסבירים כי הסיבה לכך היא שהמכרזים לקבלנים על הקרקעות הללו פורסמו עוד לפני שהוחלט על היישובים שיצאו מההגרלות.

בדומה להגרלה הקודמת, גם הפעם תינתן עדיפות למשרתי מילואים, ועד 50 אחוז מהדירות יופנו למשרתי מילואים פעילים, ו-25% מהן ללוחמים.

נזכיר כי בהגרלה הקודמת נרשם ביקוש ער לדירות המוזלות ויותר מ-130 אלף משקי בית נרשמו להגרלה של 7,500 דירות. בין היתר נרשם אז ביקוש רב לדירות בבאר יעקב - יותר מ-50 אלף נרשמים על 844 דירות.

בנייה

בשל מצב החירום: משרד העבודה מאפשר הפעלת עגורן מהקרקע

ההפעלה תיעשה על ידי שלט רחוק, וכפופה להכשרה ייעודית

מינהל הבטיחות במשרד העבודה הפיץ אתמול (ג') הנחיה שלפיה יתאפשר להפעיל עגורן צריח באמצעות שלט רחוק באתרי בנייה במהלך תקופת החירום .

נציין כי הקבלנים ביקשו כבר גם בלי קשר למלחמה לאפשר להפעיל עגורנים מלמטה, בשלט רחוק, כפי שנעשה למשל בעגורנים בנמלים.

לפי הודעת משרד העבודה, ההפעלה מהקרקע תיעשה רק על ידי עגורנאי בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בהפעלת עגורני צריח; רק על ידי שלט רחוק שאושר בספר היצרן של העגורן; רק על סמך תוכנית בטיחות מתאימה; ורק אחרי שמפעיל העגורן יעבור השתלמות במשרד העבודה. היא גם תיושם רק עד גובה מבנים של שבע קומות.

בכיר באחת מחברות הביצוע הגדולות אמר לגלובס בעקבות אישור התקנות: "מדובר בלעג לרש. אין לי אף פרויקט שיש בו עד שבע קומות, ולכן לחברות הגדולות אין לזה שום משמעות. מי בונה שבע קומות? דווקא קבלנים קטנים יותר, שעובדים עם משאיות מנוף. במקומות שבהם התקורות ענקיות זה לא מתאים ולא עוזר. בינתיים האתרים עובדים, ואנחנו מוסיפים למנופאים כסף על כל ירידה ועלייה מהעגורן בגלל התרעה".

מכרזים

קריית אונו יוצאת למכרז דיור מוגן על קרקע של העירייה

עיריית קריית אונו יוצאת למכרז להקמת מתחם דיור מוגן על קרקע עירונית בשכונה הדרומית של העיר, הסמוכה לצומת סביון ולקרייה האקדמית אונו. המתחם ישלב לפחות 250 יחידות עם מחלקה סיעודית, וכן היכל תרבות של 700 מקומות.

על פי תנאי המכרז, המתחם יהיה בהיקף של 60 אלף מ"ר, והיזם הזוכה ישלם לעירייה תמורה מינימלית של 125 מיליון ₪ עבור זכויות החכירה של 49+49 שנים.

עוד על פי החוזה, היכל התרבות יועמד לשימוש העירייה ללא תמורה במשך 24 ימים בשנה. היזם יידרש לתכנן, לממן, להקים ולהפעיל את הפרויקט לאורך תקופת החכירה, וכן לתחזק את כלל המתחם, לרבות שטחים ציבוריים ושירותים נלווים.

ראש העיר, מיכל רוזנשיין : "הפרויקט הזה מאפשר לתושבי קריית אונו להישאר בעיר גם בשלבים מתקדמים של חייהם, בסביבה מוכרת, קהילתית ובטוחה, עם מעטפת מלאה של שירותים".

בקריית אונו אומרים כי בעקבות בקשה למידע פנו כמה חברות שהתעניינו במכרז, אולי משום שלא לעתים קרובות עיריות מציעות מכרזים לדיור מוגן על שטחיהם. עם זאת, בחלק מהמכרזים שרשות מקרקעי ישראל מפרסמת לדיור מוגן אין כלל הצעות. כך למשל, במכרז שפורסם באשקלון בסוף דצמבר ל-250 יח"ד דיור מוגן לא היו מציעים, וכך גם למכרז ל-160 דירות דיור מוגן בבאר שבע.