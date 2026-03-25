ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות שתי הערים שריכזו כחמישית מהתחלות הבנייה ב־2025
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בנייה

שתי הערים שריכזו כחמישית מהתחלות הבנייה ב־2025

שיא בהתחלות הבנייה מסתיר פערי ענק בין המטרופולינים החזקים לשאר המדינה • כך תל אביב וירושלים מבצרות את מעמדן כקטר של ענף הנדל"ן

אריק מירובסקי 05:56
התחדשות עירונית בירושלים / צילום: Shutterstock
הבנייה בישראל מצויה בשיא של 34 שנים, אך ניתוח גלובס מעלה כי הענף נשלט בידי תל אביב וירושלים, המרכזות כחמישית מהיתרי והתחלות הבנייה השנתיים. בעשור האחרון, הונפקו בכל אחת מהערים היתרים בהיקף הדומה למספר הדירות הכולל בבני ברק. מדובר בריכוזיות חסרת תקדים בעשור האחרון, שצפויה להמשיך הלאה.

בנק ישראל: עלייה בזוגות הצעירים שנוטלים משכנתאות מסוכנות
שוק השכירות קפא, חוץ מקטגוריה אחת

נתוני הלמ"ס שפורסמו בשבוע שעבר מעלים כי ב־2025 הונפקו היתרי בנייה לכ־81 אלף דירות - עלייה של 2.2% לעומת אשתקד ונתון שלא נראה כדוגמתו בשלושת העשורים האחרונים. במקביל, הוחל בהקמתן של 80 אלף דירות, שיא של 34 שנים. נתונים אלו מצביעים על כך שענף התכנון והבנייה פועל כיום בקצב המהיר ביותר מאז גל העלייה הגדול מבריה"מ בשנות התשעים.

בחינה מעמיקה מעלה כי בשנים האחרונות תל אביב וירושלים מובילות את ענף הבנייה בפער ניכר. ב־2025 ריכזו שתי הערים כ־18% מהתחלות הבנייה וחמישית מכלל היתרי הבנייה בארץ. הדומיננטיות הזו צפויה להישמר גם בשנים הקרובות, שכן הפרויקטים שקיבלו היתרים ב־2025 יבשילו לכדי בנייה ב־2026-2028.

השוואת נתוני 2025 לשיא של כל הזמנים ב־1991 (כ־84 אלף התחלות בנייה) חושפת שינוי מגמה דרמטי. בעוד שבשנות ה־90 התמקדה מרבית הבנייה בפריפריה, בשנה שעברה נרשם ריכוז פעילות מובהק במרכז - בתל אביב ובירושלים. שתי הערים הגדולות הובילו את הרשימה עם כ־7,000 התחלות בנייה בכל אחת, פער עצום לעומת פתח תקווה ואשקלון שהגיעו למקום השלישי עם 2,900 יחידות דיור בלבד, ואחריהן אשדוד עם 2,400.

פערים בלתי ניתנים לגישור

כיצד הגענו למצב הזה? תמונת המצב הזו שונה מהותית לא רק מזו של לפני 30 שנה, אלא גם מהעשור הקודם. ב־2016, למשל, עמד נתח היתרי הבנייה בשתי הערים על 9% בלבד מכלל ההיתרים בארץ, ורק ב-2021 החלה בהן תנופת הבנייה המואצת.

להערכתנו, 2021 היוותה נקודת מפנה משני טעמים מרכזיים. ראשית, מדובר בשנת שיא שבה היקף שוק הדיור זינק לכ־150 אלף עסקאות, נתון שעודד יזמים רבים לקדם פרויקטים בשתי הערים המבוקשות הללו. שנית, הליכי ההתחדשות העירונית ובמרכזם תמ"א 38 צברו אז תאוצה, כאשר תל אביב וירושלים הן הערים המצטיינות בסוג זה של בנייה.

חשוב להדגיש: זו לא רק סטטיסטיקה. בעשור האחרון הנפיקו מוסדות התכנון בכל אחת משתי הערים הללו כ-50 אלף היתרי בנייה - נתח שוק השקול למצבת הדירות הכוללת בבני ברק.

הנתונים מעידים על תנאי נוסף הנדרש במדינה השואפת לבנייה מאסיבית: קיומן של עיריות ומוסדות תכנון מקומיים בעלי יכולת ביצוע גבוהה. בעוד שבירושלים ובתל אביב זה קיים, קשה למצוא ערים נוספות המסוגלות להתמודד עם יזמויות תכנון ובנייה בסדרי גודל וביעילות דומים. כתוצאה מכך, הפערים בין ירושלים ותל אביב לבין הערים הבאות אחריהן - חיפה, פתח תקווה, ראשון לציון ואשדוד - גדלים. מגמה זו מעצימה את היתרון לגודל המאפיין מטרופולינים חזקים, בעוד שערים גדולות אחרות נותרות מאחור.