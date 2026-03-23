שיעור הזוגות הצעירים מבין לווי המשכנתאות ירד בעשור האחרון, שיעורי המינוף עלו וגם ההחזרים החודשיים. כך עולה מדוח בנק ישראל ל-2025. הירידה הגדולה בשיעור השתתפות בעלי הכנסות נמוכות ובינוניות מקרב הזוגות הצעירים, נרשמה בשנים 2023-2022, אחרי עליות המחירים הגדולות של 2021 והעלאות הריבית החדות.

העשור האחרון היה מאתגר עבור כלל לווי המשכנתאות. בין שנת 2015 ל-2025 המשכנתאות הממוצעות שנלקחו קפצו ביותר מ-50% לרמה של 1.1 מיליון שקל; ואילו בקרב הלווים הצעירים אחוז המשכנתאות בשיעורים גבוהים ממחיר הדירה (יותר מ-60% משוויה) וכאלה שיחס ההחזר החודשי של המשכנתא להכנסה (PTI) היה גבוה מ-30% עלה מ-15% ב-2015 ל-35% בשנה שעברה.

לגבי הצעירים, הם מאופיינים באופן כללי, במינוף ויחס החזר להכנסה גבוהים יותר מאשר ציבור מבוגר יותר ותקופה לפירעון ארוכה יותר.

שיעור הזוגות הצעירים מקרב נוטלי המשכנתאות ירד

ואולם המשפחות הצעירות לא פעלו באופן אחיד. בבנק ישראל חילקו את הזוגות הצעירים לשתי קבוצות: בעלי הכנסה גבוהה, שמשתייכים לארבעת העשירונים הגבוהים ולבעלי הכנסה בינונית ונמוכה שמשתייכים לששת העשירונים התחתונים ובדקו מה משקלם מסך לוקחי המשכנתאות החדשות לרכישת דירה ראשונה (שלא כולם מוגדרים זוגות צעירים). מהנתונים עולה, כי בעוד משקל בעלי ההכנסה הגבוהה מסך הציבור הנבדק נותר יציב, נרשמה במקביל ירידה במשקל הצעירים בעלי הכנסה נמוכה ובינונית.

ניכר, כי המשבר הגדול נרשם לפני 4-3 שנים, בעקבות עליות המחירים הגדולות שנרשמו ב-2021 והעלאות הריבית מצד בנק ישראל שפקדו את המשק ב-2022 ו-2023.

לסיכום פרק זה כותבים בבנק ישראל, כי "נראה שבעשור האחרון, על רקע עליית מחירי הדיור, התרחשו מספר תהליכים מקבילים: ראשית, שיעור הזוגות הצעירים מקרב נוטלי משכנתאות לדיור למטרת רכישת דירה ראשונה ירד. ממצא זה תואם את מגמת הירידה של שיעור המשפחות הצעירות המתגוררות בדיור בבעלותן. שנית, בקרב כל קבוצות נוטלי המשכנתאות למטרת דירה ראשונה עלו שיעורי המינוף, יחס ההחזר להכנסה ותקופת ההלוואה, עם רמות גבוהות יותר עבור זוגות צעירים לעומת זוגות מבוגרים. לבסוף, ניכרת מגמה שלפיה יכולת רכישת דירה נעשתה מאתגרת יותר עבור משקי בית בעלי הכנסה נמוכה, ובמיוחד עבור זוגות צעירים".