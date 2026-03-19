שיאים בהתחלות בנייה – אך גם בדירות שבנייתן מתעכבת

שיא ארצי של התחלות בנייה מאז 1991, ושיאים מקומיים בתל אביב ובירושלים מקוזזים לנוכח שיא אחר, שלילי, של דירות שהקמתן מתעכבת. נתונים אלה עולים מהפרסום המסכם של הלמ"ס על התחלות וגמר בנייה בשנה שעברה.

בשנה שעברה החלה הקמת 80 אלף דירות. מדובר כאמור בשיא מאז 1991, שאז נקבע שיא כל הזמנים בהתחלות בנייה בישראל, שאז הוחל בהקמת 83.5 אלף דירות. ואולם כשמנכים מהתחלות הבנייה את הדירות שנהרסו במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, מסתכמות התחלות הבנייה ב-2025 ב-74.3 אלף, גם זו כמות שלא נראתה ב-34 השנים האחרונות.

שיא בדירות שהשלמתן מתעכבת

עד כאן החדשות הטובות. החדשות הרעות הן, שבמקביל לשיאי התחלות הבנייה יש גם שיאים בדירות שהשלמתן מתעכבת. בסוף 2025 נמנו 207 כאלה, נתון שממנו עולה, כי כמעט כל הדירות שבהקמתן הוחל מ-2023 - טרם הושלמו. עם זאת, פערי כוח האדם שנפתחו החל מפרוץ מלחמת חרבות ברזל ב-7 באוקטובר 2023 נסגרים והולכים ומספר המשרות הפנויות לעובדי בניין שנימנו ברבעון האחרון של 2025 היה הנמוך ביותר מאז פרוץ המלחמה ההיא. דבר שיכול לטעת תקווה, שקצב הבנייה יואץ, מה שתלוי כמובן בהמשך המלחמה הנוכחית.

כאמור, במקביל לשיא התחלות הבנייה שנרשם במישור הארצי, גם שתי הערים הגדולות תל אביב וירושלים רשמו שיאים לפחות מאז שנות התשעים. בתל אביב נרשמו 7,072 התחלות בנייה בשנה שעברה ואילו בירושלים -6,868; בליץ הבנייה שמאפיין את שתי הערים הללו מנתק אותן לגמרי מייתר היישובים בישראל: במקום השלישי מבחינת היקפי בנייה נמצאת לוד עם 2,921 דירות, אחריה רמת גן (2,909) ופתח תקווה (2,859).

28% מכלל התחלות הבנייה היו דירות שנבנות במסגרת התחדשות עירונית - 17.8 אלף במסלולי הריסה ובנייה מחדש ו-4,800 באמצעות הוספת דירות חדשות למבנים קיימים. מדובר בנתון גבוה ביותר, אך לנוכח המלחמות התכופות, בעיות המיגון והצרכים הבהולים לממ"דים - זה עדיין לא מספיק.