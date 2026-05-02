בשדרות ניצה בנתניה נמכרה דירת 3 חדרים בשטח של 84 מ"ר בקומה רביעית, תמורת 2.08 מיליון שקל. לדירה חניה ובבניין יש בריכה ומגרש טניס.

הדירה עמדה כשנה על המדף ומחיר השיווק שלה עמד על 2.29 מיליון שקל. המוכרים הם יורשים והקונה הוא תושב חוץ מארה"ב.

הדירה בשדרות ניצה בנתניה / צילום: ערן מוזס

הבעיה של תושבי החוץ

גבי שושן, ויקי בן חיים ושמואל מארק מרי/מקס כחול לבן נתניה תיווכו בעסקה. לדברי שושן ובן חיים, "קיבלנו את הדירה לטיפולנו אחרי שהייתה בשוק כבר כחצי שנה. מדובר ברחוב מאוד מבוקש בקרב תושבי חוץ בגלל הקרבה לים. מדובר באחד הרחובות הכי קרובים לחוף בארץ.

"הרוכש היה בארץ בסיור ובחן את הדירה אך העסקה נסגרה רק לאחר שחזר לארה"ב. המשא ומתן לקח זמן - גם בגלל שבמהלכו השקל המשיך להתחזק והעסקה הפכה ליותר יקרה עבור הרוכש. אנחנו נתקלים לאחרונה בלא מעט מקרים שבהם נפגעה הנזילות של רוכשים פוטנציאליים בגלל התחזקות השקל. יש כרגע ממש ירידה בביקוש בגלל זה.

"המצב בנתניה בחודשים האחרונים היה די טוב, במיוחד בתקופת המלחמה. נתניה לא נפגעה והשקט היחסי פה עזר לשוק להמשיך לתפקד. למרות זאת, יש ירידת מחירים בעיר. הרבה רוכשים שקנו במבצעי ה־20/80 צריכים לממש עכשיו, ואלו שלא יכולים לממש מאוד לחוצים למכור את הדירות - מה שמושך את השוק למטה. יש שכונות שהירידות בהן עומדות על 10%־15% ממה שהיה אחרי הקורונה ויש שכונות שהירידות בהן אפילו גבוהות יותר".

הדירה בשדרות ניצה בנתניה / צילום: ערן מוזס

דירות יד שניה שנמכרו

תל אביב

ברחוב רבי חנינא ביפו, דירת 2 חדרים, 54 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, נמכרה ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב ויקטור הוגו ביפו, דירת 3 חדרים, 71 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־2.69 מיליון שקל.

ברחוב פראנקל ברמת אביב, דירת 4 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, נמכרה ב־5.7 מיליון שקל.

ברחוב אפשטיין יעקב בצפון הישן, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 6 מתוך 8, נמכרה ב־4.88 מיליון שקל.

אשקלון

ברחוב יוליש משה, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, נמכרה ב־920 אלף שקל.

בשדרות הציונות ברמת כרמים, דירת 4 חדרים, 121 מ"ר, בקומה 6 מתוך 17, עם חניה, נמכרה ב־1.86 מיליון שקל.

ברחוב דרך ארץ בעיר היין, דירת 4 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 14 מתוך 15, נמכרה ב־2.05 מיליון שקל.

רכסים

ברחוב הוורדים בגבעה ב', דירת 3 חדרים, 71 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב־1.26 מיליון שקל.

ברחוב הנרקיסים בגבעה ב', דירת 4 חדרים, 83 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־1.55 מיליון שקל.

ברחוב הגפן בגבעה א', דירת 5 חדרים, 143 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, נמכרה ב־1.19 מיליון שקל.

פתח תקווה

ברחוב יצחק בן צבי בכפר גנים ב', דירת 4.5 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 14 מתוך 15, נמכרה ב־2.5 מיליון שקל.

ברחוב הראשונים במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 78 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, נמכרה ב־1.9 מיליון שקל.

ברחוב הצנחנים במחנה יהודה, דירת 4 חדרים, 103 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, עם חניה, נמכרה ב־2.33 מיליון שקל.

נס ציונה

ברחוב אבנר בן נר בסביוני נצר, דירת 4 חדרים, 125 מ"ר, בקומה 6 מתוך 9, עם שתי חניות, נמכרה ב־3.5 מיליון שקל.

ברחוב האמהות בחורשת נצר סירני, דירת 3 חדרים, 92 מ"ר, בקומה 2 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־2.93 מיליון שקל.

ברחוב פלדמן יוסף בשמורת מליבו, דירת 4.5 חדרים, בקומה 1 מתוך 2, עם חניה, נמכרה ב־3.65 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה