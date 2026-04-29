ביום ראשון הקרוב צפוי להתקיים דיון תקדימי ברשות הרישוי הארצית, בניסיון לעקוף את עיריית ראשון לציון ולאשר בניית 116 יחידות דיור במתחם האלף בעיר. מדובר במבחן הראשון של "מסלול עקיפת הוועדות המקומיות" (תיקון 160) בפרויקט מגורים, אך בעירייה לא מתכוונים לוותר בקלות.

הדיון ייעשה כחלק מיישום תיקון 160 לחוק התכנון והבנייה, המאפשר העברת בקשות להיתר לסמכות ארצית במקום לוועדה המקומית. לפי מינהל התכנון, הבקשה להיתר הוגשה בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק, לפיהם ניתן להעביר לסמכות רשות הרישוי הארצית בקשות הכוללות 80 יחידות דיור ומעלה, ובכפוף לכך שחלפו פרקי הזמן הקבועים בחוק (שישה חודשים מהגשת הבקשה לוועדה המקומית) ללא הכרעה ברשות הרישוי המקומית.

נזכיר כי בדצמבר נתנה רשות הרישוי הארצית היתר בנייה למתקן סולארי של חברת "משק אנרגיה", שלא קיבל את אישור מועצה אזורית הגלבוע - ועתה תדון לראשונה בפרויקט מגורים.

דירות קטנות לצד דופלקסים ופנטהאוז

הפרויקט במתחם האלף יכלול שני מבני מגורים בני 14 ו־15 קומות שישלבו קומת מסחר. הוא תוכנן על ידי משרד אליקים אדריכלים ובוני ערים ויציע תמהיל דירות מגוון, החל מדירות קטנות בשטח של 60-75 מ"ר (כ-25% מהדירות), ועד לדירות פנטהאוז ודופלקסים. נוסף לכך הפרויקט כולל דירות תמורה המיועדות לתושבי שכונת רמת אליהו במסגרת הסכמי ההתחדשות העירונית.

במינהל התכנון ציינו כי הפרויקט כבר קיבל אישורים עקרוניים מגורמים מקצועיים רבים בהם אגפי התנועה, הנוף, הסביבה והתברואה של עיריית ראשון לציון, וכן אישור הידרולוגי ונגישות, שהוועדה תתחשב בה.

בעיריית ראשל"צ מבקשים לבטל את הדיון

בראיון שנתנה לאחרונה לגלובס שירה ברנד, יו"ר רשות הרישוי הארצית, היא אמרה: "בחלק שלנו, האחראי על התכנון והרישוי, המפתח הוא קיצור הפקקים בתהליכי הרישוי. כיום, יש מקרים שבהם תוכניות תקועות ברישוי שלוש עד חמש שנים".

בעיריית ראשון לציון פנו לרשות הרישוי הארצית בבקשה לבטל את הדיון הצפוי, בטענה כי עדיין לא הגיע המועד הקבוע בחוק המאפשר לדון בתיק: "הלכה למעשה, היזמים הגישו בקשתם חודשיים וחצי בלבד (ביום 26.2.26) לאחר שהוגשה בקשתם להיתר על צרופותיה (ביום 8.12.25) ולאחר שעברה תנאים מוקדמים (רק ביום 14.12.25).

"לפיכך... אין מקום לבטל את זמנה היקר של רשות הרישוי הארצית הנכבדה בקיום דיון מקדמי ויש להחזיר הבקשה למוסד התכנון המקומי. למען הסדר הטוב יצוין כי עד ליום 8.12.2025 , הבקשה להיתר לא עמדה בתנאי סף, נוכח היעדר מסמכים בסיסיים כגון מפת מדידה (!), מסמכי בקשה המוגשים כקובץ קריא, הצהרות בעלי תפקידים, אישור איגודן, חישוב שטחים רובוטי (!), תצהירים ומסמכים כפי שנדרשו במסגרת תיק המידע להיתר וכמצוות תקנה 33".

מחברת שפיר נמסר בתגובה: "לאור העומסים במנהל ההנדסה של העירייה ומפאת דחיפות קידום הפרויקט, לרבות דירות התמורה שבו, פנינו לרשות הרישוי הארצית לצורך שיתוף פעולה וקידום הנושא".