סמוטריץ' מעל אחוז החסימה, ומה הפער בין בנט לאייזנקוט

אודות סקר הסקרים של גלובס מדור סקר הסקרים מרכז לפחות שלושה סקרים אחרונים שפורסמו בכלי התקשורת המובילים ומספק תמונת מצב עדכנית וממוצע שלהם. שימו לב כי מספר המנדטים בגרף הממוצע לא בהכרח מסתכם ב-120, משום שישנן מפלגות שבחלק מהסקרים נמצאות מעל אחוז החסימה ובחלק מתחתיו, ולעתים נדרש עיגול תוצאות.

סקר הסקרים של גלובס חוזר. ישראל הולכת לבחירות, וגם הפעם נלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

מה הנתונים? בכל הסקרים הליכוד שומרת על כוחה כמפלגה הגדולה ביותר, ובממוצע היא זוכה ל-25 מנדטים. אבל הסיפור האמיתי כרגע הוא הקרב על ראשות הגוש השני, כאשר השבוע לראשונה נרשם שוויון בצמרת: גם ביחד בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד וגם ישר בראשות גדי איזנקוט זוכות בממוצע ל-19 מנדטים כל אחת.

ארבע מפלגות עם 9 מנדטים כל אחת: הדמוקרטים (יאיר גולן), ש"ס, עוצמה יהודית (איתמר בן גביר) וישראל ביתנו. יהדות התורה עם 7, הרשימה המשותפת (חד"ש, תע"ל ובל"ד) 6, רע"ם 5 והציונות הדתית מקבלת ברוב הסקרים 4 מנדטים. כחול לבן בראשות בני גנץ והמילואימניקים בראשות יועז הנדל לא עוברות את אחוז החסימה.

מה המסקנה? בחלוקה גושית, הקואליציה זוכה ל-53 מנדטים והאופוזיציה ל-67. ואולם, גוש האופוזיציה כולל גם 11 מנדטים של המפלגות הערביות. המשמעות היא שמפלגות האופוזיציה שאינן ערביות מגיעות ל-56 מנדטים בלבד, כך שהן לבדן עדיין יתקשו להקים ממשלה.

מאחורי המספרים: ברוב הסקרים גוש האופוזיציה זוכה ל-67 עד 70 מנדטים, כאשר מתוכם המפלגות הערביות (הרשימה המשותפת ורע"ם) מקבלות ביחד 10 מנדטים. בערוץ 12 האופוזיציה עומדת על 69, במעריב על 70, בישראל היום 67 ובזמן ישראל 70. שני הסקרים ה"אופטימיים" יותר מבחינת האופוזיציה משקפים נפילה מתחת לאחוז החסימה של מפלגת הציונות הדתית (כך בסקר של זמן ישראל) או התחזקות של מפלגות ביחד, ישר והדמוקרטים על חשבון הליכוד וש"ס (כך בסקר של מעריב).

מי ששוב מציג בידול ניכר מהיתר הוא הסקר של ערוץ 14 - שבו הקואליציה זוכה לרוב של 63 מנדטים. בחודש האחרון, בסקרים של ערוץ 14 מפלגות הקואליציה מתייצבות על 63 מנדטים - וזאת לאחר מגמת היחלשות של הקואליציה, שכן באותו סקר היא הגיעה ל-66 מנדטים לפני פחות מחודשיים.

הנתון הנוסף: המערכת הפוליטית מחפשת "גיים צ'יינג'ר" - התפתחות מסוימת שתביא לשינוי בחלוקה הגושית. האם תא"ל (מיל') דדי שמחי - שלאחרונה מתחמם על הקווים - הוא הדמות הזאת? בסקר חדשות 12 שאלו על תרחיש של הצטרפות של דדי שמחי לכחול לבן בראשות בני גנץ, שבו שאר המפלגות נותרות ללא שינוי.

על פי תרחיש כזה, הצטרפות שמחי לכחול לבן אומנם מחזקת את המפלגה, אך כחול לבן נשארת מתחת לאחוז החסימה (2.2%). מבחינת המפה המפלגתית ומפת הגושים: הצטרפות שמחי לגנץ לא גורמת לשום שינוי.