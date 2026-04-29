שוק הנדל"ן בקיפאון ניהולי: המינויים הבכירים שתקועים בעיצומו של משבר

שוק הנדל"ן בישראל מצוי באחת התקופות המורכבות שידע בשנים האחרונות: ריבית גבוהה שמכבידה על המימון, קושי גובר של משקי בית לרכוש דירה, והצורך הדחוף בשיקום, חידוש ושיפוץ אלפי מבנים שנפגעו במלחמה. דווקא בעת שבה נדרשת האצה של תהליכי תכנון, אישור והוצאה לפועל של פרויקטים, התפקיד המשפיעים ביותר בענף, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) אינו מאויש - ובקרוב גם כיסאו של יו"ר מטה התכנון הלאומי יוותר ריק.

רמ"י מתנהלת ללא מנכ"ל קרוב לחצי שנה

התפקיד המרכזי והמהותי ביותר שנותר כיום בלתי מאויש בענף הנדל"ן הוא תפקיד מנכ"ל רמ"י. עד דצמבר 2025 כיהן בתפקיד עו"ד ינקי קוינט, שהשלים קדנציה מלאה של חמש שנים. סיום כהונתו לווה בהד תקשורתי נרחב הן בשל זהות המחליף שעתיד להיבחר, והן על רקע העיכובים בלוח הזמנים הנוגע לוועדת איתור המנכ"ל החדש.

כך, בסוף נובמבר 2025 הודיע שר הבינוי והשיכון חיים כץ על הקמת ועדת איתור למחליפו של קוינט, אך בפועל ההליך התעכב, ורק בחודש פברואר האחרון פרסם משרד הבינוי והשיכון את המכרז. במקביל, גם זהותו של מ"מ המנכ"ל יצרה לא מעט כותרות, כאשר רק בחודש פברואר האחרון מונה עידן מועלם לתפקיד לתקופה של שלושה חודשים, וזאת במקביל לתפקידו הנוכחי כמנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית.

בין הסיבות המרכזיות לעיכוב באיתור ממלא מקום מנכ"ל רמ"י ובהתקדמות למינוי מנכ"ל קבוע, בלטה ההתנגדות לכוונת השר חיים כץ למנות כמ"מ את מנכ"ל משרדו יהודה מורגנשטרן. במקביל, עלה שמה של שירה תם, מנהלת החטיבה לשמירה על הקרקע ברמ"י, כמועמדת אפשרית, אולם זו לא עמדה בתנאי הסף הנדרשים לתפקיד.

גורמים בממשלה מסבירים בשיחה עם גלובס כי מינוי ממלא מקום למנכ"ל יוצר קושי מובנה בניהול הרשות: "ממלא מקום רמ"י זה תפקיד בעייתי, אין לו מספיק זמן להיכנס לעומק הדברים. רק להבין את המערכת לוקח בין חצי שנה לשנה". לטענת אותם גורמים, במצב של כהונת ביניים נוצר לעיתים טשטוש גבולות בין הדרג המקצועי לדרג הפוליטי. "מה שקורה בפועל הוא שהשר נכנס פתאום לעניינים שלא אמורים להגיע אליו כגון מינויים ועסקאות פרטניות. רמ"י בסופו של דבר היא גוף שנותן כסף וצריך להרחיק אותו ככל האפשר מהשפעה פוליטית ישירה".

עוד מציינים אותם גורמים כי היעדר מנכ"ל קבוע פוגע גם ביכולת התכנון ארוכת הטווח של הרשות. "ממלא מקום עובד בפרקי זמן קצרים של שלושה חודשים, והמשמעות היא שאין ראייה אסטרטגית אמיתית קדימה". לדבריהם, הדבר כבר בא לידי ביטוי בקצב שיווק קרקעות: "אנחנו רואים בחודשים האחרונים שקצב השיווקים והמכרזים ירד משמעותית".

מסתמן שבקרוב תתבהר זהות המנכ"ל החדש, לאחר שוועדת האיתור לתפקיד המליצה בתחילת השבוע על יהודה אליהו, ראש מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון. גם מועמדתו זכתה לביקורות, וזאת בשל קרבתו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'. התנגדות שהגישה היועצת המשפטית של משרד הבינוי והשיכון, עו"ד אפרת פרוקצ'יה, הובילה לעיכוב בהמלצת הוועדה, שנדרשה לבחון האם מתקיימים בעניינו "כישורים מיוחדים" כנדרש לתפקיד. כעת ההערכה היא כי גם אם ההמלצה תאושר על ידי השרים, המינוי צפוי לעמוד בפני עתירות שיגיעו לבג"ץ.

לצד אליהו, התמודדו לתפקיד גם מנהלת החטיבה העסקית ברמ"י רות אפריאט, שהודיעה לאחרונה על פרישתה, וכן מנהלת חטיבת שמירה על הקרקע שירה תם. עוד התמודדו בני דרייפוס, מנכ"ל מפעל הפיס היום, שבמשך עשור שימש בתפקידים שונים במשרד הבינוי והשיכון, וניר מסיקה, שכיום מכהן כראש מערך בינוי דיור ותשתיות במנהלת תקומה. לצידם התמודד גם קובי ילוביץ', המשמש כיום כמנכ"ל חברת הנדל"ן יסודות פיתוח ותכנון עירוני.

היעדר שר הפנים צפוי לעכב מינויים נוספים

תפקיד נוסף שצפוי להתפנות בשבועות הקרובים הוא יו"ר מטה התכנון הלאומי, לאחר שהרב נתן אלנתן, שכיהן בתפקיד למעלה משלוש שנים, הודיע על פרישתו לפני מספר ימים. אלנתן שימש במקביל גם כיו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה וכיו"ר הוותמ"ל, ונחשב לדמות מרכזית במערך התכנון הארצי.

על פי ההודעה, פרישתו נובעת מסיבות אישיות, והוא צפוי לסיים את תפקידו באופן רשמי ב־15 במאי.

על פניו, הליך איתור יו"ר מטה התכנון הלאומי צפוי להיות מהיר יותר מזה של מנכ"ל רמ"י, מאחר שמדובר במשרת אמון הנתונה לסמכותו של שר הפנים. את אלנתן מינה בתחילת כהונת הממשלה הנוכחית שר הפנים דאז, משה ארבל מש"ס, שהתפטר בהמשך על רקע המשבר המתמשך עם הסיעות החרדיות.

בהמשך מונה יריב לוין כממלא מקום, אולם לאחר שהתבקש להחזיק במספר תיקים במקביל, סירב לשמש בפועל כשר הפנים. כך, בשלב זה נראה כי גם מינוי זה עלול להידחות ולהתגלגל להכרעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת על רקע הבחירות המתקרבות.

משרה נוספת בענף שטרם אוישה היא יו"ר הוועדה המחוזית ירושלים. בימים אלה מכהנת בתפקיד שירה תלמי באבאי, שנבחרה בוועדת האיתור ליו"ר הועדה המחוזית תל אביב. עם זאת, בהיעדר שר פנים לא ניתן להביא את המינוי החדש של עדין לממשלה.