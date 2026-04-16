לנוכח הבחירות הקרובות באוקטובר, משחק הכיסאות בחברות הממשלתיות מתחמם. הבוקר דיווחנו על כך שוועדת המינויים פסלה את מועמדם של אלי כהן ודוד אמסלם ליו"ר מקורות, אנדריי אוזן. אמנם אוזן מכהן כבר כשנה וחצי בתפקיד בפועל, אך החלטת השופטת שולמית דותן לא מפתיעה, שכן החלטה דומה שלה התקבלה בשנה שעברה ולאחריה השרים ביקשו לדון בה שוב.

בכל אופן, לפי גורמים הבקיאים בפרטים, לאוזן כבר נמצא תפקיד אחר והוא יו"ר החברה הממשלתית "ערים" - חברה קטנה בהרבה ממקורות. ערים היא חברה שעוסקת בפיתוח אורבני ומנהלת פרויקטים בערים שונות בארץ, ופועלת תחת משרד הבינוי והשיכון.

במקומו של אוזן צפוי להתמנות ליו"ר מקורות דורון ארבלי, שמכהן כיום כיו"ר חברת חשמל אף שיש לו עוד שנה בתפקיד. ארבלי מונה לתפקידו בפברואר 2024 על ידי השרים אמסלם ואלי כהן. הוא כיהן בתפקידים ברשות המסים ושימש יו"ר חברת שיכון ובינוי. לנעליו של ארבלי בחברת החשמל, צפוי להיכנס משה שמעוני המכהן כיום כיו"ר רכבת ישראל שבעוד חצי שנה תסתיים הקדנציה שלו.

תחת כהונתו של משה שמעוני ברכבת הוחלפו או עזבו שני מנכ"לים ונטען שלוועד העובדים קשר ישיר מולו מעל לראשם של המנכ"לים. כעת הוא צפוי לעבור כאמור לחברת החשמל, שהמנכ"ל שלה הוא מאיר שפיגלר. לשפיגלר ושמעוני יחסי חברות קרובים מאוד, לאחר שבעבר שמעוני כיהן כמנכ"ל משרד הדתות ושפיגלר שימש כעוזרו הבכיר; שניהם נחשבים מקושרים מאוד לחסידות גור. הן רכבת ישראל והן חברת חשמל, כמו גם מקורות, נחשקות מאוד לתפקידים בשל היקף הכספים הרב, מוטת השליטה הגדולה והדירוג הגבוה של החברות שמזכה את בכיריהן בשכר גבוה יותר ובבונוסים.

השרים ממהרים לפני הבחירות

במקביל, לאחרונה נחשף בגלובס עימות בין השרים אריה דרעי לדוד אמסלם על זהות מנכ"ל החברה למתנ"סים. דרעי דחף לתפקיד את המשנה למנכ"ל משרד הפנים מור יוסף, ומינויו נבחן על ידי הוועדה לאחר פניות בנושא זיקותיו הפוליטיות וזאת משום שמור יוסף מזוהה עם ש"ס וכיהן תחת דרעי בתפקידים שונים בעבר. ליוסף נבחרה גם "כשיר שני" במכרז - גלית וידרמן, בכירה ברשות החברות הממשלתיות. כך ועדת האיתור הבטיחה שבכל מקרה אחד מהם ימונה. לפי גורמים בממשלה, וידרמן הייתה מועמדת מובילה לתפקיד עד שדרעי ביקש למנות את איש אמונו. גורמים אלו מתארים את מערכת היחסים כ"מלחמת עולם".

בזירה אחרת נרשם אתמול (ד') עימות ביחס לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל. גוף הענק שחולש על קרקעות המדינה הובטח על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' למקורבו יהודה אליהו. השניים הקימו יחד את תנועת "רגבים", אליהו כיהן כיו"ר המועצה המקומית בנימין ומונה על ידי סמוטריץ' לראש מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון.

לפי גורמים הבקיאים במינוי, אצל סמוטריץ' היו בטוחים שהתפקיד כבר בידיו עד שבישיבת ועדת האיתור התנגדה היועצת המשפטית של משרד השיכון למועמד בטענה להיעדר כישורים פוליטיים וזיקה פוליטית. בוועדת האיתור, לצד גורמים המזוהים עם סמוטריץ', חברים גם גורמים המזוהים עם הליכוד באופן שעשוי להוביל לפיצוץ בין השותפות הפוליטיות.

כאמור, למרות שלחלק מהשחקנים נותר עוד זמן בתפקיד, השרים ממהרים לבצע שינויים לפני שתיכנס לתוקפה תקופת בחירות, כשעל פי הדין אין להוביל מינויים חדשים בתקופה זו. בנוסף, גורמים הבקיאים בפרטים מייחסים את המהירות הנדרשת לביצוע המינויים גם בפריימריז בליכוד שייערכו בחודשים הקרובים - עד אז כל שר ינסה להוכיח לציבור בוחריו שהוא מקדם את אנשיו. כעת, מבחנה של רשות החברות ושל הוועדה לבחינת מינויים הפועלת לצידה, יהיה אם יצליחו לעמוד בפרץ ולכל הפחות לאפשר מינויים מתאימים בלבד, וכן לאייש משרות קריטיות לתפקוד המשק שעומדות "פנויות".