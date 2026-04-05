התפקיד הנחשק שהצית מאבק בין דוד אמסלם לאריה דרעי

מי ינהל את החברה הממשלתית למתנ"סים? שאלת המינוי עוררה בימים האחרונים מאבק ייצרי. המועמד שלכאורה אמור להיכנס לתפקיד הוא משה מור יוסף, המזוהה עם אנשי ש"ס. יו"ר ועדת האיתור הוא אריאל משעל, המזוהה גם הוא עם ש"ס. מור יוסף משמש כיום כמשנה למנכ"ל משרד הפנים, שהיה בשליטת המפלגה עד לפרישת שריה מהממשלה, ואנשיה עדיין מחזיקים בו בעמדות מפתח.

בנוסף, מור יוסף כיהן בעבר כמנכ"ל מוסדות "בית יוסף" באשדוד, וכמנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב תחת השר דאז אריה דרעי. במרץ 2023 הוא מונה לתפקידו הנוכחי על ידי השר דאז משה ארבל.

לאחר בחירתה של ועדת האיתור, המינוי מובא לאישור השרים הממונים: דוד אמסלם, הממונה על רשות החברות, ויואב קיש, שר החינוך. אולם, קודם לכן על המועמד לעבור את הוועדה לבדיקת מינויים, שבראשותה עומדת השופטת בדימוס שולמית דותן. בנקודה זו חלה תסבוכת.

עמד בתנאי הסף בעבר?

בשבוע שעבר פנתה התנועה לאיכות השלטון לוועדה וטענה כי יש לבחון את מינויו בזהירות לנוכח זיקתו הפוליטית. התנועה הזכירה גם את דוח מבקר המדינה משנת 2020, ממנו עולה כי במסגרת הליך המינוי שלו לרשות פיתוח הנגב והגליל נקבע תנאי סף שלפיו על המועמד להחזיק בניסיון בתפקיד בכיר בתחום הניהול הציבורי בתאגיד בעל היקף פעילות משמעותי.

עוד נטען כי היקף התקציב שנוהל שימש קריטריון מרכזי לניקוד המועמדים, וכי ניהול היקף כספי הנמוך מ־25 מיליון שקל לא זיכה כלל בניקוד. דוח המבקר מתאר כי מור יוסף הצהיר בטופס המועמדות כי ניהל מתנ"ס השייך לחברה העירונית למתנ"סים באשדוד, שלה היקף תקציבי של כ־160 מיליון שקל. "ואולם, במהלך ריאיון שנערך עמו הצהיר כי בפועל ניהל תקציב של כ־18.5 מיליון שקל בלבד - היקף שאינו מזכה בניקוד כלל בהתאם לתנאי ההליך". למרות הפער הניכר בין ההצהרות, ולאחר בירורים שונים, נבחר לבסוף מר מור יוסף למנכ"ל הרשות בדעת רוב, "למרות חילוקי דעות".

לצד אישור הבחירה במור יוסף, בוועדת האיתור נערכו ככל הנראה גם לאפשרות שהמינוי לא יושלם. לגלובס נודע כי חבריה בחרו כ"כשיר שני" בגלית וידרמן, סגנית למנהל רשות החברות הממשלתיות. היא כיהנה קודם לכן בתפקידים שונים במשרדי הממשלה. במסגרת תפקידה הנוכחי היא מטפלת ביחסי העבודה בחברות, מינויים, הערכה ותגמול לדירקטורים והנהלות בכירות.

וידרמן בעלת רקורד עשיר ובעלת ניסיון רב בשירות המדינה. בתפקידה הנוכחי היא מכהנת כסגנית מנהל רשות החברות הממשלתיות ובעבר הייתה נציבת שירות המדינה עבור גופי השלטון המקומי. גורמים המעורים בתהליך טוענים כי וידרמן זוכה לאמונו של השר אמסלם.

על פי אותם גורמים, וידרמן נתפסה כבר בראשית ההליך כמועמדת מובילה לתפקיד, עד להתערבותו של יו"ר ש"ס דרעי. גורמים אלה מתארים את ההתנהלות בין השרים סביב המינוי כ"מלחמת עולם". ניהול החברה למתנ"סים נחשב לתפקיד מפתח, שכן היא אחראית על היקף תקציבי של חמישה מיליארד שקלים ומהווה מנוף ליחסים מול הרשויות המקומיות.