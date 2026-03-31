התנועה לאיכות השלטון שיגרה מכתב לשרים דוד אמסלם ויואב קיש, ולשופטת בדימוס שולמית דותן, העומדת בראש הוועדה לבדיקת מינויים, בטענה כי המינוי המוצע נגוע בזיקה פוליטית.

בתחילת השבוע בחרה ועדת האיתור של החברה הממשלתית במשה מור יוסף לכהן כמנכ"ל החברה, לאחר שהוועדה, בראשות יו"ר החברה אריאל משעל, העדיפה אותו על פני כ־50 מועמדים שניגשו למשרה. בתנועה לאיכות השלטון ציינו את זיקתו הפוליטית של מור יוסף, "יש לו קשרים הדוקים למפלגת ש"ס, ומשכך הוא בעל זיקות פוליטיות לגורמים הממנים. בין השנים 2017-2023 כיהן מר מור יוסף כמנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב, בתקופה שבה הרשות הייתה כפופה לשר לפיתוח הנגב והגליל דאז, אריה דרעי, יו"ר מפלגת ש"ס. כמו כן, בשנת 2023 מונה למשנה למנכ"ל משרד הפנים במשרת אמון על ידי השר דרעי, והמשיך לכהן בתפקיד גם במהלך כהונת השר משה ארבל, חבר מפלגת ש"ס. יתרה מכך, על פי פרסומים, מר מור יוסף מקורב לגורמים נוספים במפלגה, פעיל מרכזי בה ומקיים קשרים עם פוליטיקאים רבים מטעמה", נכתב.

לכן, לעמדת התנועה על הוועדה להחמיר את הבדיקות באשר למינויו "ההסדר בחוק החברות הממשלתיות אינו מונע ממועמד בעל זיקה פוליטית להתמנות לתפקיד, אולם מטיל עליו רף מוגבר של התאמה לתפקיד, המחייב להראות כי כישוריו המיוחדים מצדיקים את מינויו חרף הזיקה".

"צופה מהוועדה לערוך בירור מעמיק יותר"

במכתבה הזכירה התנועה גם את סאגת מינויו של מור יוסף לתפקיד מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב בשנת 2017. "על פי דו"ח מבקר המדינה משנת 2020 עולה כי במסגרת הליך המינוי נקבע תנאי סף שלפיו על המועמד להחזיק בניסיון בתפקיד בכיר בתחום הניהול הציבורי בתאגיד בעל היקף פעילות משמעותי, כאשר היקף התקציב שנוהל שימש קריטריון מרכזי לניקוד המועמדים. כך נקבע כי ניהול היקף כספי הנמוך מ־25 מיליון שקל לא יזכה כלל בניקוד. על אף זאת, מתואר בדו"ח כי מר מור יוסף הצהיר בטופס המועמדות כי במסגרת ניסיונו ניהל מתנ"ס השייך לחברה העירונית למתנ"סים באשדוד, שלה היקף תקציבי של כ־160 מיליון שקל. ואולם, במהלך ריאיון שנערך עמו הצהיר כי בפועל ניהל תקציב של כ־18.5 מיליון שקל בלבד - היקף שאינו מזכה בניקוד כלל בהתאם לתנאי ההליך. חרף הפער הניכר בין ההצהרות, ולאחר בירורים שונים, נבחר לבסוף מר מור יוסף למנכ"ל הרשות (בדעת רוב), למרות חילוקי דעות".

כן הדגישו בתנועה בהקשר זה כי "המבקר אף מצא לנכון להעיר כי היה מצופה מוועדת האיתור לערוך בירור מעמיק יותר בסוגיה, ובפרט לבחון את ניסיונו התקציבי של המועמד בהלימה להיקף התקציב".

התנועה מפנה אצבע מאשימה גם לוועדת האיתור עצמה, שלטענתה גם לה זיקה פוליטית: "לפי פרסומים בתקשורת, יו"ר הדירקטוריון משעל הינו מקורב אף הוא למפלגת ש"ס, כיהן תחת השר אריה דרעי ואף שימש כיועץ אסטרטגי למפלגה… מצב דברים זה מעורר קושי של ממש: גורם בעל זיקה פוליטית ומעורבות מפלגתית עומד בראש ועדת האיתור הבוחנת את מועמדותו של מועמד שלגביו נטענות זיקות פוליטיות משמעותיות, ואף קיימים פרסומים בדבר קרבה בין השניים".

החברה למתנ"סים היא חברה ממשלתית לתועלת הציבור, הפועלת כזרוע ביצועית של משרד החינוך. לחברה רשת ארצית של מתנ"סים, המורכבת מכ־200 מרכזים קהילתיים ברחבי הארץ, המשרתים כשלושה מיליון תושבים. היקף תקציבה בשנה שעברה עמד על כ־5 מיליארד שקל.