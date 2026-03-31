בארץ משרד הכלכלה נגד משרד האוצר: "עסקנות קטנה של אגף התקציבים"
משרד הכלכלה

משרד הכלכלה נגד משרד האוצר: "עסקנות קטנה של אגף התקציבים והשר"

גורמים במשרד הכלכלה טוענים בשיחה עם גלובס כי באוצר נוקטים קו אגרסיבי יותר לעומת הסבב הקודם של מבצע "עם כלביא" • לדברי הגורמים, הפער מול המגזר הציבורי אל מול הפגיעה העמוקה במגזר הפרטי בסיבוב הזה, הולך ומתרחב • "זו עסקנות קטנה של אגף התקציבים והשר, שמנסים להעביר את העניין הזה בשיטת מצליח"

נבו שפיר 15:39
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

ברקע הביקורת הגוברת על מתווה החל"ת, שהועבר בקריאה שלישית בכנסת אמש, גורמים במשרד הכלכלה טוענים בשיחה עם גלובס כי באוצר נוקטים קו אגרסיבי יותר לעומת הסבב הקודם של מבצע "עם כלביא", וכי הפגיעה במגזר הפרטי עמוקה יותר במהלך "שאגת הארי".

לדברי הגורמים, הפיצוי לעסקים עומד במקרה הטוב על כ-70% מהפדיונות, וגם את זה יקבלו רק החל מהיום ה-10 להיעדרות רצופה של העובדים. הפער מול המגזר הציבורי, בסיבוב הזה, הולך ומתרחב. "זו עסקנות קטנה של אגף התקציבים והשר, שמנסים להעביר את העניין הזה בשיטת מצליח", אומר גורם המעורה בפרטים.

לטענת גורמים במשרד הכלכלה, רק לאחר מכתבו של נשיא איגוד לשכות המסחר שחר תורג'מן, הבינו בסביבת ראש הממשלה כי מדובר במהלך שעלול לגרור נזק אלקטורלי וכלכלי משמעותי. בעקבות זאת, נבחנו מספר חלופות לשינוי המתווה, בהן החזרתו למליאת הכנסת עם תיקונים - אפשרות שנפסלה בשל פגרת הכנסת - וכן קידום עדכון של המתווה דרך ועדת הכספים, במסגרת דיון קרוב על מנגנון הפיצויים, לצד התחייבות תקציבית של הממשלה.

מקורבים לשר הכלכלה מוסיפים כי הוויכוח המרכזי כעת נוגע להיקף העלות התקציבית. "באוצר מציגים את זה כאירוע של מיליארדים, אבל בסבב הקודם זה הסתכם בכ-230 מיליון שקל בלבד. הפער בין המספרים דרמטי", הם אומרים. לדבריהם, ראש הממשלה עצמו הביע הסתייגות מהמתווה ושאל מדוע הוא אינו מאוזן יותר, אך לא קיבל תשובות מספקות מגורמי המקצוע מטעם האוצר שנכחו בשיחת הוועידה.

כעת, כך לפי הגורמים, גם בקואליציה וגם באופוזיציה קיימת הסכמה עקרונית על הצורך בתיקון, אך המחלוקת מול משרד האוצר נותרה בעינה - בעיקר סביב השאלה עד כמה יהיה מוכן להרחיב את הפיצוי למגזר הפרטי.