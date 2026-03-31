ברקע הביקורת הגוברת על מתווה החל"ת, שהועבר בקריאה שלישית בכנסת אמש, גורמים במשרד הכלכלה טוענים בשיחה עם גלובס כי באוצר נוקטים קו אגרסיבי יותר לעומת הסבב הקודם של מבצע "עם כלביא", וכי הפגיעה במגזר הפרטי עמוקה יותר במהלך "שאגת הארי".

● בעקבות שינוי מדרגות המס: אלו העובדים שיקבלו אלף שקל בתלוש הקרוב

● הממשלה אישרה סבסוד משכנתאות - בניגוד לעמדת בנק ישראל וללא מקור תקציבי

● אל על במכתב חריג: "כל חברה נורמלית הייתה מפסיקה מיד לטוס לישראל"

לדברי הגורמים, הפיצוי לעסקים עומד במקרה הטוב על כ-70% מהפדיונות, וגם את זה יקבלו רק החל מהיום ה-10 להיעדרות רצופה של העובדים. הפער מול המגזר הציבורי, בסיבוב הזה, הולך ומתרחב. "זו עסקנות קטנה של אגף התקציבים והשר, שמנסים להעביר את העניין הזה בשיטת מצליח", אומר גורם המעורה בפרטים.

לטענת גורמים במשרד הכלכלה, רק לאחר מכתבו של נשיא איגוד לשכות המסחר שחר תורג'מן, הבינו בסביבת ראש הממשלה כי מדובר במהלך שעלול לגרור נזק אלקטורלי וכלכלי משמעותי. בעקבות זאת, נבחנו מספר חלופות לשינוי המתווה, בהן החזרתו למליאת הכנסת עם תיקונים - אפשרות שנפסלה בשל פגרת הכנסת - וכן קידום עדכון של המתווה דרך ועדת הכספים, במסגרת דיון קרוב על מנגנון הפיצויים, לצד התחייבות תקציבית של הממשלה.

מקורבים לשר הכלכלה מוסיפים כי הוויכוח המרכזי כעת נוגע להיקף העלות התקציבית. "באוצר מציגים את זה כאירוע של מיליארדים, אבל בסבב הקודם זה הסתכם בכ-230 מיליון שקל בלבד. הפער בין המספרים דרמטי", הם אומרים. לדבריהם, ראש הממשלה עצמו הביע הסתייגות מהמתווה ושאל מדוע הוא אינו מאוזן יותר, אך לא קיבל תשובות מספקות מגורמי המקצוע מטעם האוצר שנכחו בשיחת הוועידה.

כעת, כך לפי הגורמים, גם בקואליציה וגם באופוזיציה קיימת הסכמה עקרונית על הצורך בתיקון, אך המחלוקת מול משרד האוצר נותרה בעינה - בעיקר סביב השאלה עד כמה יהיה מוכן להרחיב את הפיצוי למגזר הפרטי.