חברת אל על פנתה לשרת התחבורה מירי רגב במכתב דחוף, שבו היא דורשת לקדם באופן מיידי הוראת שעה שתתאים את חוק שירותי תעופה למציאות שנוצרה בעקבות מבצע "שאגת הארי". לטענת החברה, תנאי הפעילות הנוכחיים בנתב"ג שכוללים מגבלה של 50 נוסעים בטיסות היוצאות והמראה של עד מטוס בשעה אינם מאפשרים הפעלה סדירה או כלכלית של טיסות, והמשך המצב עלול לפגוע בחברה קשות.

במוקד הפנייה עומדת דרישה מרכזית: שינוי זמני של חוק שירותי תעופה, כך שיתאים לתנאי החירום. באל על מבקשים לקדם הוראת שעה שתכלול שורת התאמות, ובהן ביטול הזכאות של נוסעים לשירותי סיוע במקרה של ביטול טיסה, ביטול הזכאות לפיצוי כספי, התאמות לזכאות ללינה, וכן התאמות למתן טיסה חלופית לנוסעים. לדבריהם, התאמות אלו נדרשות כדי לאפשר לחברות התעופה לפעול תחת המגבלות הקיימות, מבלי לשאת בעלויות שאינן תואמות את המציאות המבצעית.

עוד קוראת החברה למשרד התחבורה ולוועדת הכלכלה להוביל באופן מיידי שיח עם כלל הגורמים הרלוונטיים, במטרה לגבש פתרונות שיאפשרו את המשך פעילות התעופה הישראלית בתקופה זו.

ההכנסות לא מכסות את העלויות

לצד הדרישות, במכתב מציגים תמונת מצב כלכלית קשה: לפי הערכות החברה, בימים שבהם לא התקיימה כלל פעילות טיסות מסחריות, הנזק הישיר עמד על כ-5 מיליון דולר ליום. גם כעת, כאשר מופעלות טיסות בהיקף מצומצם, ההכנסות אינן מכסות את העלויות, בין היתר בשל מגבלות על היקף הפעילות והוצאות גבוהות הנובעות מהפעלת המטוסים בתנאים חריגים.

בנוסף מציינים במכתב כי העלויות ממשיכות להאמיר גם בשל גורמים חיצוניים, ובהם עלייה במחירי הדלק ותנודות בשערי החליפין, וכן בשל הצורך להחזיק מערך תפעולי רחב גם כאשר הפעילות בפועל מוגבלת. עוד מזהירים כי גם לאחר סיום המבצע, החברה תידרש לפרק זמן נוסף כדי לשוב לפעילות סדירה, מה שמעמיק את הפגיעה הכלכלית.

נזכיר כי מתחילת מלחמת "חרבות ברזל", שהותירה את אל על במשך חודשים ארוכים כשליטה הבלעדית בנתב"ג, ובקווים הרווחיים לצפון אמריקה בפרט (בהם עמד חלקה אשתקד על כ־71% לעומת 91% ב־2024), הרוויחה אל על במצטבר כמעט מיליארד דולר (כ־3.6 מיליארד שקל). בשנה האחרונה אל על אף חזרה לחלק דיבידנד לבעלי המניות שלה, והיא עשתה זאת בפעם הראשונה מאז שנת 2017. החברה חילקה דיבידנד של 106 מיליון דולר.