תקציב הביטחון שאושר השבוע, במסגרת תקציב המדינה, עומד על 143 מיליארד שקלים, לאחר שהממשלה הוסיפה לו 32 מיליארד שקל בעקבות המלחמה מול איראן. במסגרת התקציב נשמרו עוד 13 מיליארד שקלים כרזרבה למקרה שהמלחמה תתארך. אולם, במסגרת השיחות שקיימו השבוע במערכת הביטחון עם בכירים במשק עולה שהתקציב, ללא הרזרבה, עומד להסתיים. להערכת גורמים ששמעו את המידע מפי מערכת הביטחון - במקרה שבו המלחמה תמשך עד לסוף חודש אפריל ייפרץ תקציב הביטחון באופן שלא רק תמומש הרזרבה, אלא יידרשו לו עוד 20 מיליארד שקלים.

שעות לאחר אישור התקציב בממשלה, הכלכלן הראשי במשרד האוצר ד"ר שמואל אברמזון חתך את תחזית הצמיחה של המשק ביותר מאחוז תוצר, מ-4.8% לסביבות של 3.5%. באוצר הסבירו שהתוצר הנומינלי לא השתנה ושמדובר בהתייקרויות כתוצאה מהאינפלציה, ואולם בבנק ישראל פרסמו אתמול תחזית לשנה הנוכחית ולפיה הגירעון הממשלתי יעמוד על 5.3% ולא על 4.9%, כפי שהצהירה הממשלה. הפער, לדברי הנגיד, הוא בתחזית הצמיחה בין זו שהתקציב נשען עליה לעדכון שבוצע לאחר מכן. הנגיד הוסיף כי "הכלכלה כפי שאנחנו מכירים אותה" מסבירה שחיתוך כה חד בתוצר יוביל גם לחיתוך בהכנסות המדינה ממסים ולהעלאת הגירעון הממשלתי.

"במצב כזה העבירו פשוט תקציב שהוא מספרים על הנייר בלי אחיזה במציאות", אמר לגלובס אחד הגורמים ששמעו את המידע מפי מערכת הביטחו. "כמה שעות לאחר אישור התקציב עדכנו את הצמיחה באופן שיגדיל בוודאות את הגירעון, וסיכמו על תקציב ביטחון לא רלוונטי לצרכים האמיתיים".

"השוק יעניש אותנו בשלב מסוים"

במסגרת התקציב אישרה הממשלה, למורת רוחו של בנק ישראל, כספים קואליציונים בסך 5 מיליארד שקלים והטבות מס בסך 5 מיליארד נוספים חרף המצוקה התקציבית. יממה לאחר אישור התקציב אישרה הממשלה המשך דיונים בחוק לסבסוד משכנתאות בעלות של 10 מיליארד שקלים למשך חמש שנים. ככל שהחוק יקודם מדובר יהיה בפריצה נוספת של המסגרות הפיסקליות.

אתמול (ב'), בנק ישראל העריך שיחס החוב תוצר של ישראל יעמוד בסוף השנה הנוכחית על 70.5% לאחר שערב המלחמה עמד על 60%. בממשלה ניסו לשכנע משקיעים בשנה האחרונה ששנת 2026 תהיה שנת מפנה שבמסגרתה יחס החוב תוצר יקטן, אך כעת נראה שהוא בדרך לעלות.

"החשש הוא שהשוק יעניש אותנו בשלב מסוים", אמר לגלובס גורם שבקיא בפרטים. "כמה אפשר למשוך את השוק עם תחזית שמשתנה יום לאחר העברת תקציב ועם הצעות שפורצות את המסגרת, בזמן מלחמה, כשהצרכים הביטחוניים כל כך גבוהים".