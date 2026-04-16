ועדת המינויים פסלה את יו״ר מקורות, שמכהן מעל שנה בתפקיד

הוועדה לבחינת מינויים, בראשות השופטת שולמית דותן, פסלה את מועמדותו של יו"ר מקורות אנדריי אוזן, בשעה שהוא מכהן כבר יותר משנה כיו"ר החברה בפועל.

החלטתה המקורית של הוועדה התקבלה כבר בשנה שעברה, אלא שאז ביקשו השרים הממונים אלי כהן ודוד אמסלם לשקול אותה שוב. הבוקר, היא מסרה את החלטתה הסופית.

אוזן לא חבר הליכוד בשנים האחרונות אך מזוהה עם חברי הכנסת של המפלגה ונחשב מקורב אליהם. הוא מהנדס במקצועו וכיהן בעבר כראש המועצה התעשייתית נאות חובב וסגן ראש עיריית באר שבע הממונה על תחום החינוך. בין תפקידיו הקודמים גם יו"ר המועצה הלאומית לספורט - תפקיד שמונה אליו ע"י השרה מירי רגב שניסתה גם למנותו לתפקיד יו"ר חברת רכבת ישראל.

את מועמדותו של אוזן קידם במרץ שר האנרגיה אלי כהן. מיד לאחר פרישת קודמו בתפקיד יצחק אהרונוביץ', ב-1 ביולי 2024 הדירקטוריון בחברה בחר באוזן כיו"ר החברה ומאז כאמור עניינו נדון בוועדה לבדיקת מינויים. בהחלטתה מהבוקר מתחה השופטת דותן ביקורת על החברה, שכן אין בסמכות הדירקטוריון למנות את אוזן ליו"ר בפועל מבלי שהשרים חתמו על המינוי.

"העובדה שהמועמד ממלא, מאז בחירותו על ידי הדירקטוריון, תפקיד של ממלא מקום יו"ר דירקטוריון, או תפקיד של יו"ר דירקטוריון בפועל, אין בה לשנות דבר, כי תפקיד זה אינו קיים על פי חוק", כתבה השופטת. "העובדה שחברי הדירקטוריון בחרו במועמד לנהל בפועל את ישיבות הדירקטוריון, וככל שעשו כן, אין בה להעניק למועמד כל זכות או כל סמכות הנתונה לפי כל דין ליו"ר דירקטוריון חברה ממשלתית (אשר מתמנה לתפקידו בכתב מינוי חתום על ידי השרים לאחר התייעצות עם הוועדה), ואם החברה חרגה מן האמור, הרי שיש בכך רק כדי להעיד על כשל בממשל התאגידי בחברה בתקופה בה המועמד מכהן בה כדירקטור".

השופטת גם דחתה את בקשת השרים למנות את אוזן לתקופת ניסיון של שנה. "אחר שהוועדה הגיעה למסקנה שהמועמד אינו עומד בתנאי הסף של הכישורים הנדרשים בחוק ואף אין לו כישורים מיוחדים נוכח הזיקה שלו לשר או לשרים בממשלה, אין מקום לאשר את מינוי המועמד לכהונת יו"ר דירקטוריון החברה אף לתקופה קצרה מתקופה של 3 שנים", כתבה.

בנוסף, אוזן עצמו פנה לוועדה וביקש לשקול מחדש את ההחלטה אך נדחה. "עיון שנעשה בכובד ראש הראוי לדברי המועמד, לפי מעלת כבודו, תפקודו ותרומתו המיוחדת והחשובה לציבור, על פני עשרות שנים, לא נמצאה עילה לשנות את ההחלטה, או אף להביאה לדיון נוסף, על כל הדיונים הנוספים ובחינות המועמדות שוב ושוב בידי יו"ר הוועדה, חבריה והייעוץ המשפטי שלה", נקבע לבסוף.

בתוך כך, לחברה גם אין מנכ"ל קבוע כשהמנכ"ל האחרון עמית לנג, סיים את תפקידו בסוף השנה שעברה. השופטת קראה לשרים למנות באופן דחוף יו"ר לחברה. בשל חשיבותה של החברה מבחינת הציבור והמדינה, נדרשת פעולה דחופה, ככל האפשר", כתבה.