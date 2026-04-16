סמוטריץ׳ קבע: מקורבו ישראל מלאכי ימונה למנכ״ל האוצר

על רקע סיום כהונתו של המנכ"ל היוצא אילן רום, החליט שר האוצר בצלאל סמוטריץ' למנות לתפקיד מנכ"ל משרד האוצר את ישראל מלאכי, המכהן בשלוש וחצי השנים האחרונות כמשנה למנכ"ל משרד האוצר וכחבר הנהלת המשרד.

בשלש וחצי השנים האחרונות שימש מלאכי (49) יד ימינו של המנכ"ל והוביל מטעם משרד האוצר את הליכי שיקום יישובי העוטף בדרום ואת שיקום הצפון לאחר המלחמה בעברו כיהן מלאכי כגזבר המועצה האזורית מטה בנימין, וכחבר דירקטוריון בקק"ל וחבר ועדת הכספים בארגון.

ישראל מלאכי

שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "מה שנדרש למשרד האוצר ולכלכלת ישראל כעת הם יציבות ורציפות תפקודית. מינויו של ישראל מלאכי למנכ"ל המשרד הוא טבעי ומתבקש, המשך ישיר לתפקידו כמשנה למנכ"ל אותו הוא מבצע על הצד הטוב ביותר, בכשרון ובהצלחה רבה. ישראל מלאכי הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה שתרם עד כה רבות לעשיית המשרד והוא מביא עימו היכרות משמעותית עם עבודת המשרד על אגפיו השונים. אני בטוח שיחד עם שדרת הניהול המצויינת במשרד האוצר הוא יידע להוביל את העבודה במקצועיות ובמסירות למען הצלחת מדינת ישראל ואזרחי ישראל כולם"

מינויו של ישראל מלאכי יובא לאישור הממשלה בזמן הקרוב, לאחר אישור ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה.