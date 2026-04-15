ותודה לעסקת וויז: הגירעון במרץ התכווץ

נכון לחודש מרץ, הגירעון המצטבר של הממשלה ב-12 החודשים האחרונים עמד על 4.2% תוצר והתכווץ ב-0.5% ביחס לחודש הקודם - כך עולה מסקירה שפרסמה היום (ד') החשבת הכללית באוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו. במרבית החודש ההוצאה המרבית עמדה על 1\12 מהתקציב המקורי של השנה שעברה, וביומיים האחרונים של החודש חלה האצה בתשלומים כך שההוצאות בחודש זה עמדו על 56.7 מיליארד שקל.

ההכנסות עמדו על 55.1 מיליארד ומתחילת השנה על 147 מיליארד שקל - גידול מצטבר של 10% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. יש לציין כי 8.7 מיליארד שקל התקבלו באופן חריג, ככל הנראה מתשלומי המסים של עסקת וויז-גוגל, באופן שהקטין את הגירעון ב-0.5% ביחס לחודש קודם. שיעור הגידול המצטבר בהוצאות המשרדים מתבלט במיוחד בהוצאות הביטחון שהאמירו ב-19% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (ינואר-מרץ), ואילו המשרדים הכלכליים הוציאו כמעט 8% פחות.

החשבת הכללית הדגישה בדוח כי שיעור הגידול בהכנסות ממסים מיוחס להכנסות חד-פעמיות בגין מיסוי ממכירת חברות. מנגד, גידול בהחזרי מס, לצד הקלות במיסוי בעקבות המלחמה, הובילו לירידה בהכנסות. במרץ כלל תשלומי המסים נדחו לסוף החודש בעקבות פרוץ המלחמה, והמשק פעל באופן מצומצם. כמו כן, נרשמה פגיעה בהכנסות מייבוא בסך 700 מיליון שקל.

הכלכלן הראשי העלה את תחזיות ההכנסות

במסגרת עדכון תקציב המדינה בעת המלחמה העלה הכלכלן הראשי במשרד האוצר את תחזית ההכנסות על סמך ההכנסות הגבוהות ממסים בחודש קודם. מהדוח כעת נראה FH הפער היחסי מול העדכון עומד על חצי מיליארד שקל. יעד הגירעון הממשלתי לשנת 2026, נזכיר, עומד על 4.9% תוצר.

עוד השפיע על הגירעון גם התקציב ההמשכי עד לאישור תקציב המדינה שהגביל את הוצאות הממשלה. כך הגידול בהוצאות הממשלה עמד מתחילת השנה על 4.3% מול התקופה המקבילה אשתקד, וזאת לעומת גידול מתוכנן של כ-7.3% בתקציב המדינה לשנת 2026. כך התקציב ההמשכי וההכנסות החד-פעמיות ממיסוי מיתנו במעט את הגירעון הממשלתי.