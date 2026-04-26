יו"ר מטה התכנון הלאומי הרב נתן אלנתן פורש מתפקידו. כך נודע לגלובס. הרב אלנתן, שכיהן בתפקיד קצת יותר משלוש שנים, היה גם יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה ויו"ר הוותמ"ל. אלנתן פורש מתפקידו בשל עניינים אישיים ויסיים את תפקידו ב-15 במאי.

במהלך כהונתו כיו"ר המטה לתכנון לאומי הוביל ויישם כמה רפורמות חשובות הקשורות בעיקר בתחום הרישוי, בניסיון לקצר את התהליך לקבלת היתר בנייה - מה שהפך, אפשר לומר, לפרויקט הדגל שלו מאז מונה לתפקיד. בין היתר הוא הוביל את יישומן של הרפורמות לביטול ההקלות ולמורשה להיתר, וכן את ביטולה של תמ"א 38. עוד צעד משמעותי שקידם, והביא למימושו בחודשים האחרונים, הוא הרפורמה המבטלת את ההפרדה בין שטחים עיקריים לשטחי שירות בתוכניות. במהלך תפקידו דחף גם לניסוח מחדש של חוק התכנון והבנייה.

בריאיון שנתן לגלובס בתחילת אפריל, במלאת שלוש שנים לכניסתו לתפקיד, נשמע אלנתן כמי שנמצא עם הפנים קדימה, למימוש עוד צעדים רבים בכיוון זה: "אני לא יודע כמה זמן יהיה לנו לעשות את הדברים הנוספים שמחכים", אמר. "מה שלא אעשה היום, לא יודע מתי אעשה. הרפורמות שקידמנו עד עכשיו, אני רואה אותן כרפורמה אחת גדולה, וכשמתחילים תהליך צריך להשלים אותו".

לפני שהתמנה לתפקיד הבכיר ביותר בעולם התכנון הישראלי, פעל הרב אלנתן שנים במישור המוניציפלי: הוא כיהן משנת 1998 כחבר מועצת העיר תל אביב־יפו, ושימש בהמשך גם כיו"ר ש"ס בעיר וכסגן ראש העיר. במערכת בחירות מקומית אחת בתל אביב־יפו אף התמודד לראשות העיר.

מי ימנה את המחליף?

משרת יו"ר מטה התכנון הלאומי היא משרת אמון, קרי משרה שאליה ממנה שר הפנים את מי שראוי ומתאים בעיניו. את הרב אלנתן מינה מי שהיה שר הפנים בתחילת כהונתה של הממשלה הנוכחית, משה ארבל מש"ס, אך בעקבות המשבר המתמשך עם הסיעות החרדיות פרש ארבל מתפקידו. אלנתן אף אמר בריאיון איתו בגלובס כי קיבל מארבל "גיבוי גדול מאוד, שהיום חסר לי. אין לי שר שנותן גיבוי כזה. יש לו חלק גדול מאוד בכל מה שנעשה כאן".

הסיטואציה הנוכחית הופכת את סוגיית מינוי המחליף של אלנתן למורכבת משהו: מייד לאחר פרישתו של ארבל מתפקיד שר הפנים, מונה השר יריב לוין לממלא מקומו, ולא לשר קבוע, ככל הנראה מתוך כוונה "לשמור" את המשרד לש"ס, כשזו תשוב לקואליציה. אלא שבהמשך, כאשר התבקש לוין לשמש ממלא מקום במשרדים נוספים, הוא סירב ולמעשה לא שימש מאז כשר הפנים. לכן נראה כי מינויו של המחליף של נתן אלנתן יתגלגל לפתחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

יש לזכור כי הממשלה נדרשת בימים אלו למינויים שונים בתפקידים שונים, בהם למשל מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל החדש. ברקע המתיחות הביטחונית בכמה חזיתות, וכשהבחירות מתקרבות במהירות - כלל לא ברור אם רוה"מ, או גורם מוסמך כלשהו בממשלה, יספיקו לבחור מחליף לאלנתן לפני הבחירות.