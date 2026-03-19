בשיא המלחמה: 4,500 דירות חדשות יתוכננו בקריית שמונה

בנייה

4,500 דירות חדשות יתוכננו בקריית שמונה

בעוד קריית שמונה סובלת מירי בלתי פוסק מלבנון, במינהל התכנון חושבים על הגדלת העיר. ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה (ולנת"ע), בראשות מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, אישרה השבוע לקדם תוכנית להקמת רובע עירוני חדש - "רובע הנחלים" בעיר.

● "תלוי בהיקף הנזק": מתי פגיעה בדירה תאפשר ביטול חוזה שכירות

● בעיצומו של המבצע: זוג אמריקאי רכש דירה בטיילת תל אביב בכ-17 מיליון שקל

התוכנית, ביוזמת רשות מקרקעי ישראל, משתרעת על שטח של כ-1,176 דונם, ועתידה לכלול כ-4,500 יחידות דיור וכן 300 יחידות אירוח מלונאי.

כיום חיים בקרית שמונה כ-23 אלף איש בלבד - כמעט אותו מספר שחיו בה ב-2019, לפי מחקר שפרסם לאחרונה מרכז המחקר והמידע של הכנסת. המחקר מציין גם כי מדובר בתושבים שרשומים בעיקר במרשם האוכלוסין, אולם "בפועל החל מסוף 2023 תושבים רבים גרו ביישובים אחרים ברחבי הארץ".

במחקר מובאים נתונים גם לגבי השכר של תושבי העיר. בעוד שהשכר הממוצע בארץ הגיע ב-2023 טרם המלחמה לכ-12.3 אלף שקל, בקרית שמונה הוא עמד רק על כ־9,400 שקל. לפיכך, הסיכוי להכפיל את מספר תושבי העיר באמצעות 4,500 יחידות דיור נראה כרגע רחוק מאוד.

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח: "דווקא בימים אלה יש חשיבות מיוחדת לחיזוק הצפון ובפרט את קריית שמונה. התוכנית לרובע הנחלים מהווה מנוף משמעותי לפיתוח עירוני מתקדם, המשלב מגורים, תעסוקה ושירותים ציבוריים, ומעניקה מענה רחב לצרכים של האוכלוסייה המקומית. מינהל התכנון ימשיך לפעול בנחישות לקידום תכניות אסטרטגיות שיחזקו את הערים בקו העימות ויבטיחו את עתידן".

התחדשות עירונית

יקנעם: אושרה הקמת 835 דירות כקרקע משלימה להתחדשות עירונית

רשות מקרקעי ישראל אישרה הקמת 835 יחידות דיור שיהוו קרקע משלימה לפרויקט התחדשות עירונית בעיר. יחידות אלה מהוות כ-15% אחוזים מכלל יחידות הדיור בהסכם הגג של העיר.

החלטה זו נועדה לייצר היתכנות כלכלית לפרויקטים מורכבים של פינוי בינוי בשכונות הוותיקות אשר התקשו להתקדם עד כה בשל רווחיות נמוכה. ביקנעם חיים כיום כ-25 אלף תושבים, ולעיר תוכנית אב להתחדשות עירונית שכוללת 15 מתחמים המיועדים לחידוש, ובלפחות בשלושה מהם המכפיל עומד סביב 5 (כלומר חמש דירות חדשות על כל אחת ישנה). לפי נתוני מדלן, המחיר הממוצע לדירה בעיר עומד על 1.98 מיליון שקל.

תכנון

הוועדה המחוזית דרום אישרה את תוכנית פלוגות שלב א'

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום אישרה השבוע להפקדה את תוכנית משרד הבינוי והשיכון פלוגות שלב א', הממוקמת ממערב לקריית גת. הצוות הממשלתי שבוחן את הנושא טרם קבע אם הרובע יהיה שייך לקריית גת, או לעיר חרדית חדשה שתוקם במקום.

התוכנית משתרעת על שטח של כ-6,400 דונם וכוללת הקמה של כ-11,350 יחידות דיור חדשות המיועדות לכ-62,500 תושבים. לשם השוואה, שכונת כרמי גת שנבנתה מצפון לעיר משתרעת על שטח של 3,000 דונם, וכרמי גת צפון צפויה להיבנות על 4,300 דונם (שטחים חקלאיים ברובם).

השכונה החדשה תיבנה חרף התנגדותם של היישובים החקלאיים בסביבה, שמחו על נטילת הקרקעות המשמשות לעיבוד חקלאי.