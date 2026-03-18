"תלוי בהיקף הנזק": מתי פגיעה בדירה תאפשר ביטול חוזה שכירות

ברשת פורסמו מאז תחילת הלחימה לא מעט תלונות של שוכרי דירות שביתם נפגע מטיל או רסיס ואילו בעל הדירה מסרב לשחררם מהחוזה. מה אומר החוק והאם ניתן לבטל את החוזה בנסיבות האלו?

עו"ד אביגיל קסטיאל, ראש תחום נדל"ן במשרד ש. הורוביץ ושות', מסבירה שאין תשובה אחת שמתאימה לכלל המקרים. "זה תלוי, בין היתר, בעוצמת הפגיעה בדירה ובהוראות הסכם השכירות שנחתם לגביה. אם יש הוראות ברורות יינתן להן משקל רב. השלב הראשון הוא תמיד לבדוק מה כתוב בהסכם השכירות ובמיוחד אם יש סעיפים על כוח עליון או נזקי מלחמה, חובת תיקונים, זכות יציאה מוקדמת והסדרי תשלום".

החוק נותן מענה למצבים שבהם נמנע מהשוכר להשתמש בדירה שלו בגלל נסיבות שקשורות בנכס או בדרכי הגישה אליו. במצב כזה, השוכר יכול להיות זכאי לפטור מתשלום שכר דירה עבור אותה תקופה, אם יש פגיעה בתשתיות חיוניות או סכנה בטיחותית וכל עוד הוא לא ידע על הנסיבות או לא יכל למנען.

"הכול תלוי בהיקף הנזק"

במבצע "עם כלביא" הסדירה המדינה את הנושא עבור שוכרים שדירתם נפגעה פגיעה ישירה ואינה ראויה למגורים. לפי גורם בכיר במשרד האוצר, אותו הסדר צפוי לחול גם כעת, והבחירה לזכאות היא בידי השוכר: אופציה אחת היא להמשיך לשלם לבעל הדירה את שכר הדירה גם אם אינו גר בה, והשוכר יקבל דיור חלופי מהמדינה (ממס רכוש), כשהבעלים של הדירה לא יקבל פיצוי על כך. לפי הברירה השנייה: אם דייר רוצה לעזוב את הדירה ובוחר לסיים את החוזה, בעל הדירה יקבל את שכר הדירה שלו מהמדינה עד למועד התיקון של הדירה והדייר משוחרר. באוצר מבהירים שהם לא מתערבים ביחסים חוזיים פרטיים ואם אין הסכמה יש לבחון את ההסדר בהתאם לחוק.

מתי ניתן לבטל חוזה שכירות? לפי קסטיאל החוק מגדיר חובות החלות על המשכיר למסירת דירה תקינה וראויה. כך שההבחנה היא עובדתית "ותלויה בהיקף הנזק וביכולת להתגורר בדירה באופן סביר". החוק מסביר מהי דירה שאינה ראויה למגורים ובין היתר שיש בה סיכון בלתי סביר לבטיחות השוכר או לבריאותו. ביחס לצ'קים, אין זכות להחזרה אוטומטית שלהם, אך אם מתקיימת עילה לפטור מתשלום או לביטול ההסכם, יכולה לקום לשוכר דרישה להשבת צ'קים. עם זאת, קסטיאל מזהירה כי פעולות חד צדדיות כמו ביטול צ'ק עלולות להביא למחלוקות. מומלץ, לתעד את הנזק, לפעול בהודעות כתובות, ולהיעזר באיש מקצוע.

ואיך יודעים אם הדירה לא ראויה? לפי רשות המסים: במקרה של דירה שנפגעה מטיל, רסיס או הדף, גורם מטעם הרשות המקומית ייקבע אם המבנה ראוי למגורים.