איך נראה בשטח המצור האיראני בהורמוז?

איראן הפעילה את מה שמכונה "נשק יום הדין": סגירת מצרי הורמוז. דרך המצרים, המקשרים בין מפרץ עומאן שבאוקיינוס ההודי לבין המפרץ הפרסי, עוברת 20% מאספקת הנפט העולמית, וחסימתם עלולה להביא למשבר אנרגיה חריף. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב למהלך בתקיפות, איים בשימוש בכוח פיזי וקרא לבעלות הברית "פעולה עם ארצות-הברית של אמריקה, כדי לשמור על המצר פתוח ובטוח".

על ההשלכות האסטרטגיות של המהלך דובר בהרחבה (וכנראה עוד ידובר) - אבל מה זה אומר בפועל? איך איראן יכולה פיזית לחסום מצרים, והאם יש מה לעשות כדי לפרוץ את החסימה?

"המצור מתבצע על-ידי איראן באמצעות ירי של טילי חוף ים וכטב"מים לעבר האוניות", מציין יגאל מאור, רב-חובל בכיר, ד"ר לגאולוגיסטיקה ומנהל רשות הספנות והנמלים לשעבר. "הם עשו את זה כבר לכמה אוניות בחודש האחרון. נכון לעכשיו, בשטח כמעט שאין תנועה".

כפי שהסבירו בעיתון הבריטי "הגרדיאן", האתגר המשמעותי הוא הקרבה של המצרים לחוף האיראני, כאשר נתיבי מעבר במקומות מסוימים נמצאים במרחק של 5 עד 6 ק"מ בלבד מקו החוף. המשמעות היא שלאיראן יש יכולת לשגר מל"טים וטילים נגד ספינות שיגיעו לכלי השיט בזמן קצר מאוד - כך שלספינות יישארו פחות משתי דקות להגיב. כמו כן, איראן השתמשה בשבוע שעבר גם בסירה הנשלטת מרחוק עמוסה בחומרי נפץ כדי לפגוע במכלית נפט גולמי שעוגנה במים עיראקיים.

בהקשר זה, אחד האיומים המדוברים יותר בימים האחרונים הוא המוקשים הימיים. לאיראן יש מגוון מוקשים ימיים רבי-עוצמה, שניתן לפרוס אותם ממש מתחת לפני השטח או לעגון אותם לקרקעית הים ולהניח אותם בעומק של עד 50 מטרים מתחת לפני הים.

לאיראן יש כלי שיט קונבנציונליים להנחת מוקשים, אך היא יכולה גם להשתמש בסירות דיג ובכלי שיט קטנים אחרים. כך, מציינים ב"גרדיאן", מוקשים ימיים הם לא רק איום חזק עם היסטוריה ארוכה של פגיעה בספנות, אלא גם מהווים איום פסיכולוגי שמעצים את האתגרים של חציית המצרים.

וזה, לדברי מאור, יוצר בעיה במישור אחר - הפיננסי. "חברות הביטוח העלו את תעריפי הביטוח לגבהים משמעותיים, והן גם לפעמים לא מוכנות בכלל לבטח מכליות שעוברות שם - כך שגם אם טראמפ יבטיח את שמירת האוניות שם, זה עדיין לא יאפשר לאוניות להפליג במצרים, כי הן לא יכולות להפליג בלי ביטוח".

אז עד כאן הבעיה. האם יש פתרון? לדעת מאור, "אם לא יגיעו עם האיראנים להסכמה בנושא המצרים - וכרגע זה לא נראה הגיוני שימצאו הסכמה כזאת - כדי לשחרר לפתור את המצור יצטרכו כוח צבאי, יותר ממה שכבר מוצב שם. צריכים לפגוע בכל המקומות שמהן האיראנים עלולים לשגר ולפגוע באוניות. זאת מלחמה. אין דרך לעקוף את זה".

"הצי החמישי האמריקאי ששם לא מספיק להתגונן עם הסיפור הזה", מאור ממשיך. "אפשר לטווח את האזור מרחוק, ואפשר לשגר כטב"מים 500 ק"מ ממנו, והיו כלי שיט שפגעו אפילו ממרחק 1,000 ק"מ. לא צריכים לנכוח במצרים כדי לפגוע בכלי שיט שם. אין דרך להתגבר על המצור בלי לחסל את המקור - יכולת השיגור האיראנית".