סקר הסקרים: מה עושה איחוד בנט ולפיד למפה הפוליטית?

אודות סקר הסקרים של גלובס מדור סקר הסקרים מרכז לפחות שלושה סקרים אחרונים שפורסמו בכלי התקשורת המובילים ומספק תמונת מצב עדכנית וממוצע שלהם. שימו לב כי מספר המנדטים בגרף הממוצע לא בהכרח מסתכם ב-120, משום שישנן מפלגות שבחלק מהסקרים נמצאות מעל אחוז החסימה ובחלק מתחתיו, ולעתים נדרש עיגול תוצאות.

סקר הסקרים של גלובס חוזר: חצי שנה לפני הבחירות לכנסת, המשרוקית של גלובס מציגה את הממוצע של הסקרים העדכניים ביותר מכל כלי התקשורת. ביחד נבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

אלה הסקרים הראשונים לאחר האיחוד בין ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד. האם מה שמכונה "המפץ הפוליטי" באמת מצליח לשנות את יחסי הכוחות בין הגושים?

ובכן, בחינת חמשת הסקרים שבוצעו לאחר האיחוד מעלה שה"מפץ הפוליטי" לא הגדיל את גוש האופוזיציה. למעשה, בחלק מהסקרים הוא אפילו קטן. בסקרים של כאן, וואלה וחדשות 13, גוש האופוזיציה נחלש במנדט עד שלושה; בסקרים של חדשות 12 הוא נותר ללא שינוי - ובסקרים של ערוץ 14 ושל i24news הוא מתחזק בשני מנדטים.

בנוסף, רק בסקר אחד (של חדשות 12) "ביחד" של בנט ולפיד עוקפת את הליכוד והופכת למפלגה הגדולה ביותר (26 לביחד לעומת 25 של הליכוד), כשברוב הסקרים הליכוד שומרת על מעמדה כמפלגה שזוכה להכי הרבה מנדטים - החל מ-27 מנדטים בסקר של כאן 11 ועד 34 בסקר של ערוץ 14 (רק בסקר של וואלה היתרון של הליכוד הוא מינימלי ועומד על 28 מול 27 מנדטים). בסקר של חדשות 13 יש שוויון בין שתי המפלגות עם 26 מנדטים לכל אחת.

בשורה התחתונה, בארבעה סקרים (כאן 11, חדשות 12, חדשות 13 ו-וואלה), גוש האופוזיציה (כולל המפלגות הערביות) עומד על בין 63 ל-70 מנדטים (הפער נובע בעיקר מהשאלה האם מפלגת הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה); בשני סקרים אחרים (ערוץ 14 ו-i24news) הקואליציה היא זו שזוכה לרוב (62 או 64 מנדטים).