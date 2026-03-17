תיירות מה עומד מאחורי "הקנס הסמוי" על ביטול טיסות?
מה עומד מאחורי "הקנס הסמוי" על ביטול טיסות?

חברת התעופה מבטלת טיסות בשל המצב הביטחוני, אך הצרכנים הם אלו שסופגים את השינוי בשער המטבע • במוקד מקרה שכזה עומדת "מלכודת שער" שמעבירה את הסיכון של תנודות המטבע אל הכיס של הצרכן • שאלת השעה

סתיו ליבנה 17:46
נתב''ג / צילום: מיכל רז חיימוביץ'

בתקופת המלחמה, מדור המשרוקית של גלובס יתמקד בביאור סוגיות אקטואליות ובמתן הסברים עובדתיים על ענייני השעה, בצד בדיקות של אמירות אקטואליות

חופשה ביפן היא עסק יקר, אבל עבור נוסע אחד, היא הפכה להפסד כספי עוד לפני שהמריא: פער של 3,400 שקלים בין מחיר הרכישה לסכום ההחזר. במוקד המקרה עומדת "מלכודת שער" שמעבירה את הסיכון של תנודות המטבע אל הכיס של הצרכן. "החברה ביטלה את הטיסה בגלל המצב הביטחוני, אבל אני זה שסופג את השינוי המטבע", הוא אומר לגלובס.

המקרה הזה אינו ייחודי לענף התעופה. כאשר מוצר או שירות מתומחרים בדולרים או באירו, גם אם החיוב בפועל נעשה בשקלים, העסקה נותרת חשופה לשינויים בשער החליפין שחלו בין מועד הרכישה למועד הזיכוי. המשמעות היא שהלקוח עשוי לקבל סכום שקלי שונה - לעיתים נמוך או גבוה משמעותית - בהתאם לתנודות השוק. כך למשל, מי שהזמין כרטיס טיסה או מלון במט"ח לפני ה-7 באוקטובר, "נהנה" מהקפיצה החדה בשער הדולר וקיבל החזר שקלי גבוה יותר מזה ששילם במקור.

בענף התעופה הפערים הללו בולטים במיוחד. השילוב בין מחירים גבוהים לבין העובדה שהביטולים בתקופה האחרונה אינם ביוזמת הנוסע אלא נכפים עליו על ידי החברות, הופך בעת הנוכחית את התנודות בשער הדולר להפסד של אלפי שקלים.

כרטיסי טיסה, ובמיוחד ליעדים ארוכי טווח, נהוג לרכוש חודשים ואף שנה מראש - כדי להבטיח מחירים אטרקטיביים. אלא שבשנה האחרונה, דווקא מי שפעלו לפי הספר וטיסתם בוטלה לבסוף בשל המצב הביטחוני, נחשפו לפערים חריגים. במוקד עומדת התחזקות חדה של השקל מול המטבע האמריקאי: בעוד שבמרץ 2025 נסחר הדולר סביב 3.6-3.7 שקלים, במרץ 2026 הוא כבר נע סביב רף ה־3.1 שקלים ואף פחות. מדובר בצניחה של כ־14%-16% בערכו של הדולר בתוך שנה אחת בלבד.

איך זה קורה? ומה יש לעשות?

טיסות רבות נקובות בדולרים, גם כשהתשלום מבוצע בשקלים. במצב כזה, העסקה מוצמדת למט"ח והחיוב והזיכוי מחושבים לפי שער החליפין ביום הפעולה. כתוצאה מכך, פיחות בערך הדולר בין מועד הרכישה למועד ההחזר עלול לחתוך אלפי שקלים מהסכום שיושב לצרכן - פער המורגש במיוחד בטיסות ארוכות ובמחלקות היוקרה. במעמד הרכישה, המחיר השקלי המוצג עלול להטעות ולשמש לצורכי נוחות בלבד. כדי לזהות עסקה דולרית, יש לחפש הערות כמו "החיוב יתבצע במט"ח" או הצגת סכום דולרי לצד השקלי.

הדרך המרכזית לצמצום הסיכון היא בחירת מטבע החיוב בשלב ההזמנה; עסקה שנסלקת בשקלים מנטרלת את החשיפה לתנודות השער. במקרה של ביטול טיסה שנקוב במט"ח, ניתן לעיתים לבחור בקבלת שובר במקום החזר. השובר עשוי לשמר את ערך העסקה המקורי, אך המשמעות היא "נעילת" הכסף אצל חברת התעופה.