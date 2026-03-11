שתי הערים שהפכו לשיאניות האזעקות בישראל

בתקופת המלחמה, מדור המשרוקית של גלובס יתמקד בביאור סוגיות אקטואליות ובמתן הסברים עובדתיים על ענייני השעה, בצד בדיקות של אמירות אקטואליות

המערכה הנוכחית הביאה לשינוי בדפוס הירי מאיראן: פחות טילים, יותר מיקוד - ויותר התרעות. הנתונים מראים שביחס ל"עם כלביא", איראן אומנם יורה פחות, אבל מרכזת את המאמצים שלה במרכז. לפני נתוני המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), בעוד שביוני איראן שיגרה כ־1,600 טילים וכטב"מים, ב"שאגת הארי" המספר עומד על פחות מ־600.

אולם במבצע הנוכחי מספר ההתרעות גדל בצורה משמעותית: אם ביוני הוא עמד על כ־20 אלף (ירי טילים וחדירת כלי טיס עוין), כיום הוא כבר הגיע לכ־47 אלף. בנוסף, ב"שאגת הארי" הירי ממוקד הרבה יותר במרכז: בעוד שביוני שיעור האזעקות במרכז עמד על 8%, כיום הוא עומד על 49%.

וזה בא לידי ביטוי גם ברזולוציות גבוהות יותר. לפי מאגר הנתונים "אזעקות במבצע שאגת הארי" שמעבד ד"ר יובל הרפז על בסיס נתוני אתר פיקוד העורף, עשרת היישובים שבהם נשמעו הכי הרבה התרעות שמקורן בירי מאיראן - ממוקמים כולם במרכז.

למעשה, התבוננות יותר מדוקדקת מעלה שהם גם נמצאים באזור נתב"ג. כך, לצד חולון וראשון לציון (מזרח) שמובילות במספר ההתרעות (עם 79 כל אחת), נמצאים בעשירייה הראשונה אזור, בית דגן, כפר חב"ד, משמר השבעה וצפריה (78 התרעות כ"א) - ואחריהם אור יהודה, אחיעזר ואיירפורסט סיטי (77 התרעות כ"א).

אבל כפי שהראינו לאחרונה, למרות ריבוי ההתרעות והפריסה הרחבה שלהן, עיקר מטחי הירי לישראל הם כבר לא מאיראן - אלא מלבנון. למעשה, על פי נתוני ה־INSS, החל מהיום הרביעי למבצע (3 במרץ), מדי יום מספר המטחים המשוגרים מלבנון עולה על מספר המטחים המשוגרים מאיראן. מאז היום הרביעי למבצע, בעוד שמלבנון משוגרים בממוצע כ־32 מטחים ביום, מספר המטחים היומי המשוגר מאיראן עומד בממוצע על 10.

וכשמדברים על לבנון, מי שסופגים את עיקר האש הם יישובי קו העימות הצפוני, כשנוסף על ירי הטילים גם איום של חדירות כלי טיס עוינים. לפי מאגר הנתונים בעיבודו של ד"ר הרפז, המקום שבו נשמעו הכי הרבה התרעות שמקורן בלבנון (כולל חדירת כלי טיס עוין) הוא שלומי, עם 43 התרעות. אחריו ברשימה מטולה, קריית שמונה, מרגליות וחניתה (42 התרעות כ"א), יערה (41 התרעות), משגב עם (38), בצת (34), ערב על עראמשה (33) וכפר יובל (32).

ומה עם מי שסופגים אש מכאן ומכאן? כאן הפוקוס חוזר שוב למרכז - ולרמת גן (מערב) ולתל אביב (מזרח) שבכל אחת מהן נשמעו בסך הכל 89 התרעות מאז תחילת המבצע: 76 מאיראן, 4 מלבנון ועוד 9 התרעות שהמקור שלהן עדיין בבדיקה.