בעקבות מלחמת "שאגת הארי" פרסם בנק ישראל מתווה הקלות המאפשר למשקי בית שביתם נפגע ונאלצו להתפנות, או שנפצעו בגופם, לדחות תשלומי משכנתאות והלוואות לתקופה מוגבלת, ללא חיוב בריבית ובהצמדה. מדובר במהלך שנועד להעניק חמצן תזרימי מיידי ללווים שנקלעו למצוקה, ולספק להם מרווח נשימה בתקופה מאתגרת במיוחד.

עם זאת, מאחורי ההקלה המבורכת עולות שאלות מהותיות: כיצד תשפיע דחיית התשלומים על גובה ההחזר החודשי בהמשך, מה יהיה משך ההקפאה בפועל, ומהי העלות המצטברת של ההלוואה לאורך השנים. במילים אחרות, מתווה שנראה נוח בטווח הקצר עלול להתגלות ככזה שמכביד על התזרים החודשי בטווח הארוך.

1 מה כוללות ההקלות?

המתווה שנקבע מציג מספר תנאי בסיס לדחיית משכנתאות והלוואות לכלל הבנקים, כאשר כל בנק רשאי להרחיב את ההקלות בהתאם לשיקול־דעתו. ההצטרפות למתווה מוגבלת בזמן, ונקבעה לתקופה שבין 16 במרץ ל־16 באפריל 2026, כאשר בבנק ישראל הבהירו כי ניתן יהיה להרחיב או להאריך את המתווה בהתאם להתפתחויות במלחמה.

לבנקים ניתנה גם האפשרות להקדים את מועד התחלת ההקלות או את מועד הגשת הבקשות, ובלבד שיעדכנו את ציבור הלקוחות כי ניתן להגיש בקשות לדחיית תשלומים כבר בשלב מוקדם יותר. עם זאת, לקוח שלא יפנה עד ה־16 באפריל לא יוכל להיכלל במתווה.

ההקלות עצמן ניתנות בהתאם לסוג האוכלוסייה שנפגעה. כך, משקי בית שביתם נפגע במהלך מלחמת שאגת הארי ונאלצו להתפנות, וכן משקי בית שנפגעו פיזית, זכאים לדחייה של תשלומי משכנתא ללא הגבלת סכום לתקופה של שלושה חודשים, ללא חיוב בריבית והצמדה או עמלות בגין הדחייה. בנוסף, אותם משקי בית יכולים לדחות החזרי הלוואות צרכניות בסכום מצטבר של עד 100 אלף שקל, גם כן לשלושה חודשים וללא ריבית והצמדה.

2 הסעיף המכריע

אחד הסעיפים המרכזיים במתווה נוגע לאופן שבו ייפרסו התשלומים שנדחו במשכנתאות. כאן בנק ישראל אינו קובע מסלול אחיד, אלא מאפשר לבנקים לבחור בין שלוש חלופות: הוספת התשלומים לסוף תקופת המשכנתא, פריסתם לאורך יתרת תקופת ההלוואה, או העמדת הלוואה נפרדת בגובה סכום הדחייה, ללא ריבית, לתקופה של ארבע שנים, כאשר הפירעון מתחיל רק כעבור שנה.

זהו סעיף מכריע, וההבדל בין החלופות הוא שקובע אם ההקפאה תתורגם לתוספת שולית של עשרות שקלים בחודש או לקפיצה חדה יותר בהחזר החודשי למשך שנים.

"המטרה של המתווה של בנק ישראל היא הקלה מיידית בתזרים החודשי של משקי הבית", מסבירה נופר יעקב, יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות. "אבל לא פחות חשוב להבין את המשמעות הכלכלית שלהם לטווח הארוך. במלחמת חרבות ברזל, למשל, פרסם בנק ישראל מתווה הקלות שהוביל לדחייה של כ־130 אלף הלוואות. לצערנו, חלק ממשקי הבית שבחרו להצטרף אליו לא היו מודעים להשלכות המלאות של הבחירה, והתוצאה הייתה קפיצה של כ־20% בפיגורי המשכנתאות".

לדבריה, ההצעה להקפאת משכנתא היא מפתה במיוחד - בעיקר עבור משפחות שביתן נפגע או שבני משפחה חלילה נפצעו בגופם. עם זאת, היא מדגישה כי מדובר בהחלטה שאסור לקבל באופן אוטומטי. "הקפאה יכולה להקל כאן ועכשיו, אבל בלי להבין מה יקרה ביום שאחרי, היא עלולה להפוך לבעיה גדולה יותר", היא מזהירה.

"הקפאה נועדה בראש ובראשונה למי שחווה קושי תזרימי אמיתי, ירידה חדה בהכנסות, יציאה לחל"ת, פגיעה בעסק או פינוי מהבית. אלא שבמציאות, כאשר משפחה חיה עם הגב לקיר, קבלת ההחלטות לא תמיד רציונלית. המחשבה היא לשרוד את החודש הקרוב, בלי להעמיק במה שיקרה שנה קדימה. דווקא במשכנתא, הגישה הזו עלולה לעלות ביוקר", היא מסבירה.

נופר יעקב, יו''ר התאחדות יועצי המשכנתאות / צילום: תמר מצפי

לכן, ממליצה יעקב, יש לדרוש מהבנקים סימולציות מפורטות שיבהירו כיצד דחיית התשלומים תשפיע על גובה ההחזר החודשי, על משך המשכנתא ועל העלות הכוללת שלה בעתיד. לדבריה, "רק כך אפשר לדעת אם מדובר בהקלה אמיתית, או במחיר שיתגלה ככבד מדי בהמשך הדרך".

3 המשמעות

יעקב מסבירה כי ההבדלים בין סוגי ההקפאה וההחזרים יכולים לנוע בין עשרות למאות עד אלפי שקלים בהחזר החודשי לאחר סיום תקופת ההקפאה.

"לכל סוג הקפאה יש מחיר וכמובן שהסכום תלוי בגובה ההחזר החודשי. בחישוב מהיר, אם לווה מקפיא משכנתא שההחזר שלה הוא 6,000 שקל למשך שלושה חודשים, הוא יצטרך להחזיר 18 אלף שקל. כאן נושא הפריסה מהותי. אם הפריסה מתחילה אחרי שנה ותחומה למספר שנים בלבד, ההחזר החודשי יכול להגיע למאות שקלים בחודש, בעוד פריסה ל־25 שנה למשל ההחזר הנוסף יעמוד על עשרות שקלים בלבד".

עוד היא מסבירה כי צריך לזכור שלא כל הקפאה כוללת פטור מהצמדה לריבית או למדד, ויש לקחת בחשבון שבבנקים מסוימים הלקוחות יצטרכו לשלם ריבית דה ריבית על ההקפאה.

"אם ניקח לדוגמה משכנתא של מיליון שקל, בריבית ממוצעת והחזר חודשי של 6,000 שקל לחודש שדחו למשך שלושה חודשים שאיננה פטורה מריבית והצמדה, העלות הכוללת של המשכנתא ליתרת התקופה יכולה לעלות בכ־12 אלף שקל", אומרת יעקב.

משה ידגר, מנכ"ל קפטן קרדיט, מסביר כי ביצוע הקפאה לא משפיע לרעה על דירוג האשראי ובמקרים מסוימים אף עשוי להעלותו במעט. לדבריו, "דירוג אשראי, במהותו, נועד להעריך סיכוי לכשל - כלומר אי עמידה בהתחייבויות עתידיות. לכן, צעד של הקפאה מעיד על כך שבעל המשכנתא מנהל את ההתחייבויות שלו ולא נוטל על עצמו התחייבויות נוספות שלא יוכל לעמוד בהן.

"עם זאת, ורגע לפני שמקפיאים חשוב להסתכל גם על היום שאחרי. כל עוד מדובר בקושי זמני שנפתר לאחר תקופת ההקפאה, אפשר לשקול זאת. אם לא, הרי שעדיף לשקול פריסה מחודשת של המשכנתא ולא להקפיא. אי עמידה בהחזר החודשי לאחר ההקפאה הוא פיגור ולכך כבר יש משמעות קריטית על הדירוג".

4 ההבדלים בין הבנקים

בהמשך למתווה שפורסם על ידי בנק ישראל, בחרו הבנקים הגדולים להרחיב את אופן הקפאת המשכנתא, וחלקם פתחו את האפשרות גם בפני כלל לקוחות הבנק. בהמשך לכך יעקב מחדדת את החשיבות בהבנה איזה סוג הקפאה הבנק מציע: "יש הבדל מהותי בין מתווה רשמי של בנק ישראל לבין הקלה פנימית שהבנק מציע ביוזמתו. לכל אחד מהם השלכות שונות על גובה ההחזר העתידי, על משך המשכנתא ועל העלות הכוללת".

לכן, לפני אישור הקפאת התשלומים, ממליצה יעקב לבקש סימולציה מלאה ולשאול: האם הסכום הנדחה נושא ריבית או הצמדה? כיצד ייראה ההחזר החודשי ביום שאחרי? והאם מדובר בדחייה אמיתית או רק בהזזה טכנית של התשלום קדימה.

ומה ההבדלים בין הבנקים? בעוד חלקם מציעים דחיית תשלומים קצרה וללקוחות שנפגעו ממלחמת שאגת הארי בלבד, אחרים מציעים גמישות רחבה יותר. כך למשל, בנק מזרחי מציע לכלל לקוחותיו אפשרות להקפאה של תשלום משכנתא לחודש אחד, באפריל, ללא ריבית והצמדה וללא עלות נוספת על הפעולה. בכל הנוגע לפריסה, ניתן לפרוס את התשלום שהוקפא על פני יתרת תקופת המשכנתא. באשר ללקוחות שבתיהם נפגע ונאלץ לפנותו בשל המלחמה, תינתן אפשרות להקפאה של שישה חודשי משכנתא ובפריסה על פני יתרת תקופת המשכנתא.

גם בבנק הפועלים מאפשרים לכלל הלקוחות להקפיא את תשלומי המשכנתא לתקופה של שלושה חודשים. את הפריסה ניתן לחלק על כל יתרת תקופת המשכנתא, אך הפעולה כוללת ריבית והצמדה. בנוסף, לווה שביתו נפגע ונאלץ לפנות את ביתו או נפגע בגופו יוכל להקפיא את המשכנתא לתקופה של שלושה חודשים, ופריסת ההקפאה תתפרס על פני ארבע שנים בלבד החל מבעוד שנה, ללא ריבית והצמדה.

בבנק לאומי מאפשרים גם לכלל הלקוחות להקפיא את תשלומי המשכנתא בדומה לבנק הפועלים, אך מי שיבחר לעשות כך, תיגבה ממנו עמלת פעולה ותשלום נוסף עבור ריבית והצמדה. בכל הנוגע ללוים שביתם נפגע או נפגעו בגופם, פריסת ההקפאה תתפרס על פני ארבע שנים החל מבעוד שנה ללא ריבית והצמדה.

בנק דיסקונט, בדומה לבנק הפועלים ולבנק לאומי מאפשר ללוים שביתם נפגע או נפגעו בגופם לדחות את תשלומי המשכנתא למשך שלושה חודשים כאשר פריסת ההקפאה תתפרס על פני ארבע שנים החל מבעוד שנה ללא ריבית והצמדה. בכל הנוגע לכלל הלקוחות, הבנק מאפשר להקפיא את תשלומי המשכנתא למשך שלושה חודשים בתשלום נוסף של ריבית והצמדה, ואת פריסת ההקפאה ניתן לפרוס על פני יתרת תקופת המשכנתא.