עד כמה המגבלות שהטיל בנק ישראל על המבצעים הפיננסיים לרכישת דירות הן אכן אפקטיביות? תלוי את מי שואלים. למרות המגבלות, שהוטלו לפני כשנה, היקפי המשכנתאות הנדחות שמאפיינות את המבצעים הפיננסיים נותר גדול בהרבה מזה שאפיין את השוק הזה בזמנים מלפני תחילת המבצעים.

על-פי הנתונים, בחודש פברואר 2026 נלקחו משכנתאות בגובה 9.1 מיליארד שקל, מתוכן כ-14.5% הוגדרו משכנתאות "בולט" ו"בלון", כלומר משכנתאות נדחות. אלה כאמור מאפיינות בעיקר את המבצעים הפיננסיים של יזמי הנדל"ן.

הנתון הזה דומה לשיעורי המשכנתאות הנדחות מכלל המשכנתאות מאז יוני שנה שעברה, וזאת על אף שבמרץ בשנה שעברה בנק ישראל הטיל הגבלות על מבצעים פיננסיים נוסח "80%-20%" ואחרים, באמצעות הגבלת הלוואות נדחות בסבסוד קבלן ל-10% לכל היותר מסך הביצועים החודשיים של הלוואות למגורים, והחמרת דרישות הון מהבנקים בפרויקטים שבהם פריסת התשלומים מבוצעת באופן בלתי ליניארי, כלומר שאינו מתואם עם התקדמות הפרויקטים.

בשנה וחצי שקדמה להוצאת ההגבלות, שיעורי המשכנתאות הנדחות אכן היו גבוהים משמעותית, ובשיא בדצמבר 2024 הגיעו לשיא של 23% מכלל המשכנתאות. הממוצע החודשי בחודשים אלה הגיע ל-16.7%. בחודשיים שלאחר הוצאת ההנחיות השיעורים המשיכו להיות גבוהים והגיעו לכ-16%, ומאז הם ירדו, אך לא בהרבה. בחודשים האחרונים הם נעים בסביבות 14-15% מכלל המשכנתאות. זו אומנם ירידה, אך עדיין מדובר בשיעור שגבוה פי 2-3 מאשר זה שהיה ב-2022, שאז מבצעי הקבלן טרם הונהגו.

בחזרה להיקפי המשכנתאות שנלקחו בחודש פברואר, ושהגיעו כאמור ל-9.1 מיליארד שקל: מדובר בהיקף שאומנם גבוה בכ-10% מההיקף החודשי הממוצע בחודשים הקודמים, אך אינו נחשב לחריג.