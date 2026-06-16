בג"ץ ידון היום בעתירות נגד שינוי הרכב הרשות השנייה

בג"ץ ידון הבוקר (ג') בעתירות הדורשות לבטל את החלטת הממשלה לשנות את הרכב מועצת הרשות השנייה ואת מינויה של ד"ר יפעת בן חי-שגב ליו"ר שלה לאחר שהייתה עדה במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. במקביל לבן חי-שגב נבחרו שני חברי מועצה - כנרת בראשי וד"ר חיים שטיין. הייעוץ המשפטי לממשלה הביע את עמדתו כי נתניהו לא היה צריך להיות מעורב במינויה של בן חי-שגב נוכח ניגוד עניינים.

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המועצה מפקחת על שידורי הטלוויזיה והרדיו המסחריים ומעניקה זיכיונות ורישיונות לגופי שידור, וקובעת כללים והנחיות. בעתירות נטען כי הרכב הוועדה החדש הוא אמצעי להשתלטות פוליטית על הרשות השנייה ויביא ל"רמיסת התקשורת החופשית במדינת ישראל, פגיעה בחופש העיתונות וחופש הביטוי". בעתירות נטען להפרת חובת ההיוועצות, ניגודי עניינים והפרת הסדר ניגוד העניינים של נתניהו.

העתירות הוגשו על ידי התנועה למען איכות השלטון, ארגון העיתונאים, מועצת העיתונות, חברת החדשות של ערוץ 12 והעמותה לשמירת ערכי המשפט. היועצת המשפטית לממשלה הביעה את עמדתה כי בחלטות הממשלה נפלו פגמים היורדים לשורש ההליך המצדיקים את ביטולן.

במאי הוציא בג"ץ צו זמני האוסר על המועצה להתכנס ולקבל החלטות עד להחלטה אחרת. בשל כך ניתנו סמכויות להרכב הקודם. החלטה זו הביאה לכך ש-7 מתוך 16 חברי מועצת הרשות השנייה התפטרו, באופן שהוביל לכך שלא ניתן לאשר החלטות בהיעדר קוורום.

העותרים טוענים כי שר התקשורת קרעי או מי מטעמו היה מעורב בהחלטתם והופעלו לחצים על חברי המועצה. בתצהיר שהוגש לאחרונה לבג"ץ - ד"ר מרלין וניג, אחת מחברות המועצה שהתפטרה, תיארה כי ראש המטה של קרעי התקשר אליה והציע לה להתפטר, ושידל אותה בעניין תוך שהדגיש כי השר הוא זה שהאריך לה את הכהונה.