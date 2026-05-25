בחודש ינואר האחרון חשפנו כאן כי מו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס שוקל למכור את כלכליסט. כעת מתברר כי הגישושים הללו היו רק תחילתה של הדרמה בכל הנוגע לעתיד העיתון הכלכלי של הקבוצה, שצפוי בימים הקרובים לאבד חלק משמעותי מעצמאותו, בשלב זה עצמאותו המסחרית, ולפי רמזים שפיזרה העורכת הפורשת גלית חמי במכתבה השבוע, ייתכן שמעבר לכך.

כדי להבין את הרקע לעזיבתם של חמי ושל המו"ל יואל אסתרון, צריך לחזור לעבר.

כלכליסט, שהוקם בשנת 2007, היה מלכתחילה יצור חריג בנוף ידיעות אחרונות. הוא קבע את מושבו בלב סצינת ההייטק של אותם הימים, רמת החייל בתל אביב, ופעל תחת עצמאות תוכנית ומסחרית. באופן חריג העורך הראשי שלו, יואל אסתרון, שאף הוא הודיע על פרישה לאחרונה, מונה למו"ל, אף שלא החזיק מניות בעיתון, ולתפקיד העורכת מונתה גלית חמי, עד אז עורכת מוסף ממון של הקבוצה.

לימים עבר העיתון עם הקבוצה כולה לראשון לציון, אלא שהמעבר הפיזי היה גם קטליזטור למהלכים העומדים לבוא.

בשנים האחרונות ביקשו מוזס והמנכ"לית ענבל סימנטוב-חביב לבצע שלל מיזוגים תפעוליים וארגוניים בין היחידות השונות של הקבוצה. במסגרת הזו התבצע למשל מיזוג תפעולי משמעותי מאוד, איחוד המערכות בין מערכות ynet וידיעות אחרונות, וכך הצליחו לצמצם מערכות ועובדים. גם ביחס לכלכליסט עלו על הפרק תוכניות שונות, אך בדרך-כלל הן נבלמו בשל הדומיננטיות של אסתרון בקבוצה, עד כה.

ניסיונות למכירת העיתון

לגלובס נודע כי בחודשים האחרונים התגבר בידיעות אחרונות הרצון והצורך לבצע את המהלך, מה שהוביל על-פי הערכות לניסיונות למכור את העיתון, כולל גישושים שערכו הגורמים המעורבים עם רוכשים פוטנציאליים. הניסיונות הללו לא צלחו, ובידיעות נפל לראשונה הפור - 18 שנה לאחר הקמתו ימוזג כלכליסט מסחרית אל קבוצת ידיעות.

המשמעות היא שאת כל הנושאים המסחריים ושיתופי-הפעולה יובילו אנשי ידיעות אחרונות, בדגש על המנכ"לית סימנטוב-חביב ומנכ"ל ynet שי מגל. מכאן ההחלטה של אסתרון לפרוש, שהייתה מהירה והוכרזה לפני מספר שבועות, ותיכנס לתוקף בסוף חודש יוני.

השבוע התברר כי גם העורכת חמי לא שרדה את האירוע והודיעה על פרישתה "בטרם עת". אלא שמכתבה של חמי לעובדים, בניגוד למכתבו הממלכתי של אסתרון, חשף חילוקי דעות עמוקים עם הקבוצה ואף פיזר רמזים, או לכל הפחת זרע חשש ביחס לעצמאותו של העיתון גם ברמת המערכת העיתונאית.

גם מכתבה של מנכ"לית ידיעות אחרונות, שהגיע יממה לאחר מכן, אישר את הכוונה למזג מסחרית בין המערכות, וחשף כי בפועל התנהלו מגעים עם עורך מחליף עוד בטרם מסרה חמי את הודעתה. למעשה, המייל שנשלח לעובדים לא כלל התייחסות לעורכת הפורשת או לתרומתה, ואף הדגיש את השלמת המהלך להכפפת כלכליסט לניהול המרכזי של קבוצת ידיעות אחרונות ואת אובדן עצמאותו.

הערכות: הסגנים יעזבו

בסיטואציה הזו ההערכה היא כי גם בכירים בעיתון כמו שני סגני העורכת, גולן פרידנפלד ואמיר זיו, שלא ימונו לתפקיד העורכים, יסיימו בקרוב את תפקידם, כאשר סימן שאלה מרחף גם על עתידה של מנכ"לית כלכליסט, נועה תמיר.

עזיבתם של בכירי כלכליסט מותירה חלל ניהולי עצום ומציפה לא מעט שאלות לגבי עתיד הקו המערכתי. בקרב העובדים - בכירים וזוטרים כאחד - נרשמת חוסר ודאות עמוקה לגבי המתרחש ועתיד מקום עבודתם. זאת לצד חרושת שמועות - מסבבי קיצוצים שעתידים לבוא ועד חשש מקו פוליטי ימני שיוכתב להם מגבוה.

אופציה נוספת שעדיין נמצאת על הפרק היא מכירת העיתון בנפרד או כמקשה אחת לפטריק דרהי, מבעלי הוט ו-i24NEWS.

*** גילוי מלא: כלכליסט מבית ידיעות אחרונות וגלובס הם עיתונים מתחרים.