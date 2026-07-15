בג"ץ מקפיא את החוק לביטול מעצרי עריקים חרדים

בג"ץ הוציא היום (ד') צו ארעי המקפיא את החוק לביטול מעצרי עריקים חרדים, בעקבות ארבע עתירות שהוגשו נגד החוק שעבר אמש במליאה.

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השופט עופר גרוסקופף קבע כי "בשים לב לפסיקתו ארוכת-השנים של בית משפט זה בנושא גיוס תלמידי הישיבות, למשמעות של הקפאת הליכי מעצר, חקירה ואכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה, ולטענות כבדות-המשקל שהעלו העותרים בעתירות השונות נגד תוקפו - ניתן בזאת צו על-תנאי המורה למשיבים ליתן טעם מדוע לא יבוטל חוק שירות ביטחון (תיקון מספר 28 - הוראת שעה)".

נקבע כי דיון בעתירות יתקיים בהקדם האפשרי בפני הרכב מורחב שייקבע על-ידי נשיא בית המשפט העליון.

"אפליה בין דם לדם"

החוק המקפיא מעצרי עריקים חרדים עבר אמש במליאת הכנסת ברוב של 58 תומכים מול 54 מתנגדים. על-פי החוק, יוקפאו מעצרי תלמידי ישיבות עריקים. מי שיוגדר תלמיד ישיבה הוא מי שלומד בישיבה לימודים תורניים, באופן סדיר, בהיקף של 45-45 בשבוע, למעט בתקופות החופשה המקובלות בישיבות.

עם אישור החוק הוגשו נגדו ארבע עתירות על-ידי יש עתיד ויו"ר הסיעה יאיר לפיד; התנועה לאיכות השלטון; ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן; ותנועת "ישראל חופשית".

בעתירת התנועה לאיכות השלטון נטען כי מדובר בהסדר חסר תקדים, וכי "המדינה מעניקה הגנה בחוק למי שמפר את חוק שירות ביטחון, ויוצרת שני סוגי עריקים - עריק חרדי שמקבל הגנה בחוק, ועריק חילוני שממשיך להיעצר. אפליה בין דם לדם, שחור על גבי לבן".