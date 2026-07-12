החוק להגבלת תפקיד היועמ"שית אושר לקריאה שנייה ושלישית

החוק לשינוי מעמד היועצת המשפטית לממשלה אושר בוועדת חוקה לקריאה שנייה ושלישית. זאת לאחר שהוגשו 14,500 הסתייגויות נגד החוק. במידה ויאושר סופית במליאה הוא יכנס לתוקף בתחילת השנה הבאה.

● 20 שנה לחוק הייצוגיות: תביעות הצרכנות מובילות ולמה דיני התחרות במקום אחרון

● דעה | התביעה הייצוגית: כלי חזק להגנה על הציבור - שמחייב מנגנוני איזון ובקרה

החוק שהתייחס בתחילת הדרך לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, פוצל כך שהחלק שאושר נוגע רק להגדרת מעמד הייעוץ המשפטי לממשלה והחלשתו לעומת המצב הקיים היום.

הצעת החוק מעגנת לראשונה בחוק את תפקידו של היועמ"ש. כך שיעניק ייעוץ וחוות דעת משפטיות לכלל גורמי הרשות המבצעת, לרבות בענייני חקיקה. אך בניגוד למעמד שהיה עד היום, שנקבע בפסיקה, הממשלה תהיה רשאית לקבוע שחוות דעתו של היועמ"ש לא תחשב כמשקפת את הדין הקיים. ההסדר לא יחול לעניין הפעלת סמכויות בתחום הפלילי או ביחס לסמכויות שהוקנו ליועמ"ש בחוק.

"היועמ"ש יסייע לממשלה להגשים את מדיניותה"

הצעת החוק קובעת כי היועמ"ש הוא "מי שמסייע לממשלה להגשים את מדיניותה במסגרת הדין, מציג בפניה את החלופות המשפטיות האפשריות ופועל להבטחת שלטון החוק".

במסגרת החוק, יקבע כי היועמ"ש מייצג את הממשלה בבית המשפט, והממשלה תקבע את עמדת המדינה. כך שאם הממשלה לא תקבל את העמדה המשפטית היא תהיה רשאית להציג רק את עמדתה. היועמ"ש יוכל להודיע לממשלה כי אינו יכול לייצג את עמדתה וימונה ייצוג משפטי של עורך דין אחר.

החוק מבהיר כי הממשלה יכולה לקבוע כי היועמ"ש לא יתייצב בבית המשפט ללא אישור של הממשלה. זאת למעט בהליכים פליליים על סמכויות שהוקנו ליועמ"ש לפי החוק.

בנוסף, לפי החוק, היועמ"ש יהיה נתון לפיקוחו של שר המשפטים. לפי הצעת החוק, היועמ"ש ימסור לשר, מזמן לזמן, דין וחשבון על פעולותיו, ויבוא עימו בדברים אם סבר שהתעוררה שאלה בעלת חשיבות ביטחונית, מדינית או ציבורית מיוחדת. בנוסף, לבקשת השר, היועץ המשפטי לממשלה ימסור לו דין וחשבון על פעולותיו. אם היועמ"ש סבר כי דיווח לשר יעמיד אותו בניגוד עניינים ועלולה לפגוע באינטרס ציבורי חשוב, הוא אינו מחויב לבוא בדברים עם השר. וימסור את הדין וחשבון לנציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות.

החוק לא כולל בגרסתו הסופית התייחסות להליכי המינוי והדחה מכהונה, אך הוא קובע כי עד סוף ינואר 2027 תידרש הממשלה לקבל החלטה מחודשת ביחס להליך המינוי והעברה מכהונה של היועץ המשפטי לממשלה.

יו"ר הוועדה שמחה רוטמן, אמר לאחר הדיון כי "החוק הזה, בניגוד להצהרות הנמהרות, לא יבוטל על ידי אף ממשלה, חוק חשוב וטוב שהיו רבים שהציעו דברים ברוחו לאורך הממשלות השונות".

לדברי ח"כ קארין אלהרר מדובר ב"חוק שכל מטרתו להשתיק את אחד משומרי הסף המשמעותיים ביותר, ולחתור לכוח מוחלט ללא רסנים. נבטל את החוק".