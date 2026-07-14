אושר סופית החוק לביטול מעצרי עריקים חרדים

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הסדר מיוחד במסגרת הוראת שעה להקפאת מעצר של תלמידי ישיבות. 58 חברי כנסת תמכו בהצעה, מול 54 מתנגדים. שרן השכל סגנית שר החוץ הודיעה על התפטרותה לאחר ההצבעה.

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על פי הצעת החוק, יוקפאו מעצרי תלמידי ישיבות עריקים. מי שיוגדר תלמיד ישיבה הוא מי שלומד בישיבה לימודים תורניים, באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מ-45 שעות בשבוע, או מ-40 שעות בשבוע לגבי כולל, למעט בתקופות חופשה המקובלות בישיבות.

שר הביטחון יקבע את אמות המידה לתנאים להסרת ישיבה מרשימת הישיבות באישור ועדת חוץ וביטחון.

עם אישור החוק הוגשו עתירות לבג"ץ נגדו. התנועה לאיכות השלטון, יש עתיד ויאיר לפיד עתרו לבג"ץ. בעתירה נטען כי מדובר בהסדר חסר תקדים וכי "המדינה מעניקה הגנה בחוק למי שמפר את חוק שירות ביטחון, ויוצרת שני סוגי עריקים - עריק חרדי שמקבל הגנה בחוק, ועריק חילוני שממשיך להיעצר. הפליה בין דם לדם, שחור על גבי לבן".