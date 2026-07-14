ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט אושר סופית החוק לביטול מעצרי עריקים חרדים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
חוק הגיוס

אושר סופית החוק לביטול מעצרי עריקים חרדים

ברוב של 58 מול 54 אישרה הכנסת את החוק לביטול מעצרי עריקים חרדים • מיד לאחר אישור החוק הוגשו עתירות לבג"ץ בטענה לאפליה ולפגיעה בעקרון השוויון

ניצן שפיר 18:43
מליאת הכנסת (ארכיון) / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת
מליאת הכנסת (ארכיון) / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הסדר מיוחד במסגרת הוראת שעה להקפאת מעצר של תלמידי ישיבות. 58 חברי כנסת תמכו בהצעה, מול 54 מתנגדים. שרן השכל סגנית שר החוץ הודיעה על התפטרותה לאחר ההצבעה.

הממשלה מנסה להעביר מאות מיליוני שקלים רגע לפני הבחירות
בג"ץ בדיון על חוק השידורים: העתירה מוקדמת, הליך החקיקה טרם הסתיים

על פי הצעת החוק, יוקפאו מעצרי תלמידי ישיבות עריקים. מי שיוגדר תלמיד ישיבה הוא מי שלומד בישיבה לימודים תורניים, באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מ-45 שעות בשבוע, או מ-40 שעות בשבוע לגבי כולל, למעט בתקופות חופשה המקובלות בישיבות.

שר הביטחון יקבע את אמות המידה לתנאים להסרת ישיבה מרשימת הישיבות באישור ועדת חוץ וביטחון.

עם אישור החוק הוגשו עתירות לבג"ץ נגדו. התנועה לאיכות השלטון, יש עתיד ויאיר לפיד עתרו לבג"ץ. בעתירה נטען כי מדובר בהסדר חסר תקדים וכי "המדינה מעניקה הגנה בחוק למי שמפר את חוק שירות ביטחון, ויוצרת שני סוגי עריקים - עריק חרדי שמקבל הגנה בחוק, ועריק חילוני שממשיך להיעצר. הפליה בין דם לדם, שחור על גבי לבן".