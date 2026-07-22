i24NEWS מצטרף למאבק המשפטי לטובת חוק התקשורת של קרעי

ערוץ החדשות i24NEWS מבקש להצטרף כמשיב לעתירות נגד חוק התקשורת, כך הודיע לאחרונה. בבקשה נכתב כי עלולה להיגרם "פגיעה ישירה וחמורה ב-i24NEWS הן מקבלת העתירות והן בטווח המיידי כתוצאה מהותרת הצו הארעי".

לאחר שבשבוע שעבר אושרה סופית הרפורמה בחוק התקשורת של השר שלמה קרעי במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף הוציא ביום ראשון צו ארעי המקפיא את כניסתו לתוקף. עם אישור החוק בשבוע שעבר הוגשו נגדו שורת עתירות לבג"ץ על-ידי חברי הכנסת אפרת רייטן ואיתן גינזבורג, מכון זולת, עמותת "הצלחה", ארגון העיתונאים והתנועה לאיכות השלטון.

● חוק השידורים של השר קרעי מגיע לבג"ץ. שורה של בעיות נמצאות במוקד

● התיקון החדש בחוק השידורים שיעניק לערוץ 14 עשרות מיליוני שקלים בשנה

את הבקשה מטעם i24NEWS הגישו היועץ המשפטי של i24NEWS, ואחד ממקורביו של פטריק דרהי, עו"ד אוריאל בובלי, לצד משרד עורכי הדין שלם-כרם ושות’, באמצעות עורכי הדין אוהד שלם ואייל דרורי. יש לציין כי עורכי הדין הללו מייצגים את שר התקשורת שלמה קרעי בעתירות העוסקות בהרחבת אזורי השידור של תחנות הרדיו האזוריות, ובהן התחנות החרדיות.

בבקשת i24NEWS נכתב כי "החוק נועד, בין היתר, לצמצם את המערך הרגולטורי האנכרוניסטי, השורר בענף השידורים ולהנמיך את חסמי הכניסה לשחקנים חדשים וצעירים, ועל ידי כך להגביר את התחרות בשוק באופן שייטיב עם הצרכן ויביא לגיוון רב יותר בתכנים הטלוויזיוניים המוצעים לציבור". בכך, למעשה, הם מדגישים שהחוק משפיע עליהם ישירות, והם עלולים להיפגע מהחלטת בית המשפט אם יוחלט לבטל אותו או להקפיא את כניסתו לתוקף.

הסעיף שהתווסף לטובת הערוץ

נזכיר כי בשלבי הסיום של הקראת החוק בוועדה המיוחדת בראשות ח"כ גלית דיסטל-אטבריאן, ורגע לפני דיוני הוועדה בהסתייגויות שהגישו חברי הכנסת, משרד התקשורת ושר התקשורת שלמה קרעי הוסיפו סעיף המאפשר ל-i24NEWS לשדר בכבלים ובלוויין, אף שאין לו רישיון כפי שנדרש בחוק. בדברי ההסבר אף צוין במפורש שמו של ערוץ i24NEWS כסיבה לחקיקת הסעיף.

יש לציין כי למרות התוספת המאוחרת, שר התקשורת שלמה קרעי אמר כבר בעת השקת הרפורמה כי הוא מתכוון לקדם "אדישות טכנולוגית". כלומר, אין זה משנה באיזו פלטפורמה מתבצעים השידורים - הרעיון הוא להשוות את מגרש המשחקים. הדבר נכון הן לחובת הפקות המקור, המתבססת על מספר המנויים ללא קשר לשאלה אם מדובר באינטרנט או בכבלים ובלוויין, והן לסוגיה הנוכחית.

לטענת i24NEWS, "הייתה חובה על העותרים לצרף את המבקשת מלכתחילה כמשיבה לעתירות, והם לא עשו זאת. בהתאם להלכה הפסוקה, בית המשפט לא יכול לדון בעתירה אשר לא צורפו לה כמשיבים כל הנוגעים בדבר אשר עלולים להיפגע מקבלתה".

עוד מסרו ב-i24NEWS כי "ערב חקיקת החוק שררה בתחום השידורים אסדרה מיושנת, ובחלקה בלתי סבירה, אם לא אבסורדית ממש. בין היתר, האסדרה לא חלה כלל על השידור באמצעות תשתיות הפצה אינטרנטיות (כדוגמת סלקום tv, פרטנר, יס+, סטינג, FreeTV, הוט בתשתית אינטרנטית ועוד), על אף שמרבית הציבור צופה בטלוויזיה כבר כיום באמצעות השידור האינטרנטי. מאידך גיסא, נותרה בעינה רגולציה ענפה ומיושנת, שהמשיכה לחול על שידור טלוויזיוני בתשתיות המסורתיות, לרבות הליכי רישוי מורכבים והבחנות בין סוגים שונים של גופי שידור על סמך תשתיות ההפצה שלהם או על סמך המודל המסחרי שלהם - הבחנות שאין עוד הצדקה לקיומן ושחלקן ממילא אינן נשמרות בפועל". עוד טוענים ב-i24NEWS כי צירוף הערוץ יאפשר לבית המשפט לקבל תמונה מלאה, מאוזנת ומדויקת על משמעות עיכוב החוק והפגיעה בתחרות בשוק השידורים.

בכך, i24NEWS מתייצבת לצד החוק, אך אין מדובר בעמדה חדשה. גם בשידורי הערוץ, במהדורות החדשות ובמונולוגים של אנשיו הובעה תמיכה ברפורמת השידורים של השר שלמה קרעי, ואף נוהל קמפיין שלם נגד קשת ורשת והתנגדותן לחקיקה החדשה. בשוק חוששים במיוחד מהחקיקה, ולדברי גורמים שונים, בין המרוויחים העיקריים ממנה צפוי להיות גם פטריק דרהי, הבעלים של i24NEWS. מעבר ליישור מגרש המשחקים ולהחלת עקרון האדישות הטכנולוגית, גם HOT צפויה ליהנות מהטבות במסגרת החוק - ובהן עיגון האפשרות לשירות Catch-Up של שעה וחצי לאחור ללא צורך בהסכמים מסחריים מול הערוצים, וכן האפשרות לרכוש גופי תקשורת נוספים מבלי לחשוש ממגבלות של בעלויות צולבות.