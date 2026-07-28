בג"ץ ידון היום בחוק המקפיא את מעצרי העריקים החרדים

תשעה שופטי בג"ץ ידונו הבוקר (ג') בשעה 9:00 בעתירות המבקשות לבטל את החוק המקפיא את האכיפה הפלילית נגד עריקים חרדים. הדיון יועבר בשידור חי.

חמש עתירות הוגשו נגד התיקון לחוק שירות הביטחון, שאושר החודש בכנסת ומקפיא את כלל הליכי האכיפה הפלילית נגד עריקים חרדים, לרבות מעצרים וחקירות. זמן קצר לאחר הגשת העתירות הוציא בג"ץ צו ביניים שעצר את כניסת החוק לתוקף.

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גם היועצת המשפטית לממשלה סבורה כי יש לבטל את החוק, ואילו הייעוץ המשפטי לכנסת קבע כי בהליך החקיקה נפלו פגמים מהותיים.

העתירות הוגשו על ידי סיעת יש עתיד והיו"ר יאיר לפיד; התנועה לאיכות השלטון; מפלגת ישראל ביתנו והיו"ר אביגדור ליברמן; ארגון אחים ואחיות לנשק; ותנועת ישראל חופשית. לטענת העותרים, החוק פוגע בעיקרון השוויון ויוצר אפליה פסולה.

נטען כי מדובר בהסדר חסר תקדים, שבמסגרתו "המדינה מעניקה הגנה בחוק למי שמפר את חוק שירות ביטחון, ויוצרת שני סוגי עריקים - עריק חרדי שמקבל הגנה בחוק, ועריק חילוני שממשיך להיעצר. אפליה בין דם לדם, שחור על גבי לבן".

עו"ד תומר נאור, סמנכ"ל אסטרטגיה ומשפט בתנועה לאיכות השלטון, אחת העותרות, מסר כי "בזמן שהאחים והאחיות, הבנים והבנות של כולנו נמצאים בגבול הצפון, בסוריה, ברצועת עזה, ביהודה ושומרון ובקעת הירדן, אחרי שלוש שנות לחימה שוחקות, רואים את העסקים שלהם קורסים, את המשפחות מתפרקות, משלמים בגופם ובנפשם, ולעיתים גם בחייהם, מה שבחרו לעשות חברי הכנסת בקואליציה הוא להרים ידיהם בעד חוק שמגן על משתמטים חרדים, עריקים ועבריינים, מפני שלטון החוק".